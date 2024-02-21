شركة STC للاتصالات تعمل على تسريع عملية التحقق من هوية المستخدم بالتعاون مع Accura Scan

دبي, 21 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- مع تحول العالم إلى الرقمنة بشكل متزايد، أصبحت الحاجة إلى التحقق الآمن والفعال من الهوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع قيام المزيد والمزيد من الشركات بنقل عملياتها لتصبح من خلال الإنترنت، أصبح من الهام أن يتمكنوا من التحقق من هويات عملائهم لمنع الاحتيال وحماية عملهم، وهنا يأتي دور Accura Scan كمزود رئيسي للتقنية الرقمية العالمية اعرف عمليك KYC، وهي عبارة عن تقنية متطورة للتحقق من الهوية، والتحاق العملاء، تقدمها Accura Scan لمساعدة الشركات في جميع أنحاء العالم على إلحاق عملائها بسرعة وأمان وكفاءة.

وتفتخر شركة Accura Scan بالإعلان عن قيام شركة STC أو شركة الاتصالات الكويتية، شركة الاتصالات الرائدة في الكويت، بالتسجيل لاستخدام حلولها لالتحاق عملائها. وبفضل تقنية Accura Scan، ستتمكن شركة STC من أتمتة عملية اعرف عميلك (KYC) وعملية التحاق العملاء بطريقة آمنة وسلسة.

وفيما يلي نظرة تفصيلية على كيفية عمل التقنية المقدمة من Accura Scan، وسبب أهميتها لشركات مثل STC:

تقنية KYC الرقمية: جزء أساسي من عملية التحاق العملاء

تعتبر تقنية KYC أحد أهم جوانب عملية التحاق العملاء، حيث تقوم بعملية التحقق من هوية العميل قبل السماح له باستخدام الخدمة أو إجراء عملية شراء. وعادة ما يتم إجراء هذه العملية يدويًا بالطرق التقليدية، مما قد يستغرق وقتًا طويلًا ويجعلها عرضة للأخطاء، إلا أنه مع حلول KYC الرقمية التي تقدمها Accura Scan، يمكن للشركات الآن التحقق من هويات عملائها في الوقت الفعلي، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة التي يمكنها قراءة وثائق الهوية والتحقق منها مثل جوازات السفر ورخص القيادة وبطاقات الهوية الوطنية وغيرها.

التحقق من الهوية في الوقت الفعلي Real-time

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية للتقنية المقدمة من Accura Scan في أنها توفر التحقق من الهوية في الوقت الفعلي، مما يعني أنه بإمكان الشركات التحقق من هوية العميل في غضون ثوانٍ، بدلاً من ساعات أو أيام، ولا يؤدي ذلك إلى تسريع عملية التحاق العملاء فحسب، بل يساعد أيضًا في منع الاحتيال من خلال التأكد من أن الشخص الذي يستخدم الخدمة هو نفس الشخص المَعني بها.

تحسين تجربة العملاء: تَعَرُّف أسرع، خدمة أفضل

وبالنسبة لشركات مثل STC، فإن استخدام حلول KYC الرقمية وحلول التحقق من الهوية من Accura Scan يعني أكثر من مجرد تحسين الأمان ومنع الاحتيال، حيث يساعد أيضًا على تحسين تجربة العملاء. وتستطيع شركة STC باستخدام تقنية Accura Scan التعرف على العملاء بسرعة وكفاءة أكبر، دون الحاجة إلى فحص المستندات يدويًا أو عمليات التحقق الطويلة.

وهذا يعني أنه يمكن للعملاء البدء في استخدام خدمات شركة STC بسرعة أكبر، مما يمكن أن يساعد في تحسين رضا العملاء وولائهم.