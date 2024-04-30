شركة Supmea تسدل الستار عن أحدث ابتكاراتها Instrument Cloud في معرض Hannover Messe، مما سلط الضوء على الرقمنة والكفاءة في الحلول الصناعية

هانوفر، ألمانيا, 30 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- تفتخر شركة Supmea، الشركة الرائدة في مجال تقنيات الأجهزة ذاتية التطوير والإنتاج، بعرض أحدث ابتكاراتها الثورية -Instrument Cloud- خلال معرض Hannover Messe. تمثل هذه المنصة قفزة نوعية نحو عصر جديد من الرقمنة في العمليات الصناعية، حيث توفر حلولًا ذكية وفعالة يمكن الوصول إليها بسهولة عبر تطبيق يتم تنزيله على الهاتف المحمول.

Visitors Showed Great Interest In SUPMEA Products.

للعام السابع على التوالي، وبعد الظهور الأول في عام 2017، رسخت شركة Supmea مكانتها كإحدى الركائز الأساسية في هذا الحدث الصناعي الأبرز في العالم. خلال النسخة الحالية، والتي امتدت من 22 إلى 26 أبريل، أتيحت الفرصة لزوار المعرض استكشاف تشكيلة واسعة من منتجات شركة Supmea في صالة العرض رقم 11، الجناح B78/1، وتضمنت هذه التشكيلة منتجات قياس التدفق المتقدمة، والتحليل الشامل للسوائل، وأجهزة قياس المستوى الدقيق، وأجهزة القياس الدقيقة والموثوقة للضغط، بالإضافة إلى أجهزة القياس الدقيق لدرجات الحرارة.

استعرضت Supmea خلال المعرض أمام رواد الصناعة الأوروبية والعالمية من الشركات مجموعة متكاملة من حلولها المبتكرة تشمل أجهزة قياس التدفق، وأدوات تحليل السوائل، ومستشعرات قياس المستوى، وأجهزة قياس الضغط، وناقلات قياس درجة الحرارة، كما امتدت عروضها لتشمل مجموعة واسعة من الحلول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاعات صناعية متنوعة مثال المياه والصرف الصحي، والتبريد السائل وتخزين الطاقة، وصباغة المنسوجات والتشطيب، وغيرها الكثير مما يغطي نطاقًا واسعًا من الصناعات.

هذا وأشار Nate Ye، الرئيس التنفيذي للعمليات COO لدى شركة Supmea، إلى أن دمج تقنية الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي AI في التطبيقات الصناعية كان من أبرز المحاور التي نُوقشت في المعرض. وعلى وقع هذا الاتجاه المتصاعد، كشفت شركة Supmea عن أحدث ابتكار لها وهو منصة Instrument Cloud، فهي تدمج بين تكنولوجيا إنترنت الأشياء IoT وأدوات الشركة المتطورة من أجهزة الاستشعار والقياس، وتهدف هذه المنصة إلى تقديم حلول أكثر ذكاءً وكفاءة للعملاء.

وصرح Nate قائلًا: "بفضل منصة Instrument Cloud، بات بإمكان عملائنا الآن إجراء مراقبة عن بعد لحالة معداتهم في الوقت الفعلي، وذلك إما من خلال تطبيقنا على الأجهزة المحمولة أو واجهة الويب. تتيح هذه التقنية وصولاً سلسًا إلى البيانات المهمة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقود إلى اتخاذ قرارات مستنيرة أكثر".

وقد أجرى Nate لقاء خاص مع Vogel Media على هامش المعرض، مطلقًا العنان لأفكاره ورؤيته حول منتجات الشركة وتطبيقاتها الصناعية والتطور التكنولوجي والرقمنة والتوسع العالمي.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر [email protected] أو قم بزيارة موقع الشركة على الإنترنت من خلال https://www.supmeaauto.com/

نبذة عن شركة Supmea

رسخت شركة Supmea، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول التشغيل الآلي للعمليات الصناعية، مكانتها بوصولها إلى أكثر من 710،000 عميل بالقطاع الصناعي عبر 139 دولة، وذلك بفضل سلاسل التوريد المبتكرة التي تمتلكها، وجهودها في مجالي البحث والتطوير R&D، وشبكات الخدمة العالمية، بالإضافة إلى جهودها في مجال التحول الرقمي.