Supmea stellt Instrument Cloud auf der Hannover Messe vor und setzt damit ein Zeichen für Digitalisierung und Effizienz in industriellen Lösungen

HANNOVER, Deutschland, 30. April 2024 /PRNewswire/ -- Supmea, ein renommierter Marktführer im Bereich der selbstentwickelten und -produzierten Messtechnik, präsentiert auf der Hannover Messe seinen neuesten Durchbruch — die Instrument Cloud. Diese hochmoderne Plattform stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Digitalisierung industrieller Prozesse dar und bietet intelligentere und effizientere Lösungen, die über eine App für mobile Geräte zugänglich sind.

Visitors Showed Great Interest In SUPMEA Products.

Seit ihrer ersten Präsentation im Jahr 2017 ist Supmea ein fester Bestandteil der weltweit führenden Industriemesse, die nun schon im siebten Jahr in Folge stattfindet. In diesem Jahr konnten die Besucher vom 22. bis 26. April in Halle 11, Stand B78/1, eine breite Palette von Supmea-Produkten entdecken, darunter fortschrittliche Durchflussmessung, umfassende Flüssigkeitsanalyse, präzise Füllstandsmessung, zuverlässige Druckmessung und genaue Temperaturmessung.

Auf dieser Veranstaltung zeigte Supmea den europäischen und globalen Akteuren der Branche ein breit gefächertes Produktportfolio, darunter Durchflussmessgeräte, Flüssigkeitsanalyse, Füllstandssensoren, Druckmessung und Temperaturtransmitter, sowie sein umfangreiches Angebot an branchenspezifischen Lösungen, die auf eine Vielzahl von Sektoren zugeschnitten sind, wie z. B. Wasser- und Abwasseraufbereitung, Flüssigkeitskühlung und Energiespeicherung, Textilfärbung und -veredelung und viele andere.

Nate Ye, leitender Geschäftsführer von Supmea, bemerkte, dass die Integration von Cloud-Technologie und KI in industriellen Anwendungen ein wichtiges Thema auf der Messe war. Im Einklang mit diesem Trend hat Supmea die Instrument Cloud eingeführt, die die IoT-Technologie zusammen mit seinen Instrumenten und Sensoren nutzt, um den Kunden intelligentere und effizientere Lösungen zu bieten.

„Mit der Instrument Cloud haben Kunden nun die Möglichkeit, den Zustand ihrer Geräte in Echtzeit per Fernüberwachung zu kontrollieren, entweder über unsere mobile App oder über die Webschnittstelle. Dies ermöglicht einen nahtlosen Zugang zu wichtigen Daten und verbessert die betriebliche Effizienz und die Entscheidungsfähigkeit", so Nate.

Auf dem Messegelände wurde er auch von Vogel Media interviewt und teilte seine Ansichten über die Produkte und industriellen Anwendungen des Unternehmens, die technologische Entwicklung, die Digitalisierung und das Layout in Übersee.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an [email protected] oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter https://www.supmeaauto.com/

Informationen zu Supmea

Supmea, ein führender Anbieter von Lösungen für die Prozessautomatisierung, hat seine Reichweite auf über 710.000 Industriekunden in 139 Ländern durch innovative Lieferketten, F&E, globale Servicenetzwerke und Digitalisierungsbemühungen erweitert.