شركة Swatten: حلول موثوقة للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة للسوق الأفريقية

داكار، السنغال, 18 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- بفضل 16 عامًا من الخبرة في قطاع الطاقة الأفريقي، تعمل شركة Swatten على تسريع تطوير حلول تخزين الطاقة السكنية والتجارية والصناعية (C&I) في مختلف أنحاء أفريقيا.

بصفتها علامة متخصصة تابعة لشركة Sieyuan Electric ومكرسة لحلول تخزين الطاقة السكنية والتجارية والصناعية (C&I)، تقدِّم Swatten معايير السلامة والموثوقية المستمدة من قطاع شبكات الكهرباء إلى السوق الأفريقية.

تأسست شركة Sieyuan Electric عام 1993، وهي مُدرجة في بورصة شنتشن منذ عام 2004، وقد أمضت أكثر من ثلاثين عامًا في تطوير التقنيات الكهربائية، ومعدات الطاقة، والخدمات الهندسية حول العالم. استنادًا إلى خبرتها في مجالات توليد الطاقة ونقلها وتحويلها وتوزيعها، وسّعت الشركة قدراتها لتشملَ مجال تخزين الطاقة من خلال علامة Swatten ورؤيتها: "من الشبكة إلى المنزل".

تقدم Swatten اليوم مجموعة متكاملة من الحلول تشمل: المحولات الهجينة، وأنظمة الطاقة الشمسية والتخزين والشحن الكل في واحد، وبطاريات التركيب على الرفوف، والبطاريات القابلة للتكديس، وشواحن المركبات الكهربائية (EV). وتم بالفعل نشر حلولها في أستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

استجابةً لتحديات الطاقة في القارة — بما في ذلك عدم استقرار الشبكات الكهربائية، وارتفاع تكاليف الكهرباء، وتزايد الطلب على الاستقلالية في الطاقة — تطور Swatten حلولًا مُصممة خصيصًا للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية (C&I).

يقدم نظام البطاريات عالية الجهد بسعة 13.99 كيلوواط/ساعة بديلًا عالي الأداء لأنظمة الجهد المنخفض التقليدية التي تتراوح سعتها بين 14 و16 كيلوواط/ساعة. كما توفر سلسلة البطاريات القابلة للتكديس بسعة 5.12 كيلوواط/ساعة مرونة كبيرة، ويمكن، عبر التوصيل المتوازي، الوصول إلى سعة تخزين تصل إلى 204 كيلوواط/ساعة باستخدام محول واحد فقط.

تستند ثقة Swatten في إمكانات السوق الأفريقية إلى الخبرة القوية لشركة Sieyuan Electric. فمنذ عام 2010، أنجزت الشركة 55 مشروعًا رئيسيًا للطاقة في مختلف أنحاء أفريقيا، بقيمة إجمالية تتجاوز 3.5 مليار دولار أمريكي، شملت شبكات الكهرباء، والمحطات الفرعية، وأنظمة الطاقة واسعة النطاق.

من خلال رؤيتها "من الشبكة إلى المنزل"، تنقل Swatten إلى المنازل والشركات الأفريقية المعايير نفسها من السلامة والموثوقية والتميز الهندسي التي جعلت شركة Sieyuan تحقق نجاحًا في مجال البنية التحتية للطاقة.

خلال السنوات الثلاث المقبلة، تهدف Swatten إلى أن تصبح واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال تخزين الطاقة السكنية والتجارية والصناعية (C&I) في أفريقيا، مع مواصلة تعزيز الشراكات المحلية من خلال خبرتها في المنتجات، والتدريب التقني، والدعم التسويقي، وخدمات ما بعد البيع.

لمزيد من المعلومات: https://www.swatten.com/

للتواصل: Swatten: https://www.swatten.com/list-69.html؛ البريد الإلكتروني: [email protected]؛ الهاتف: 61610846-21-86