Swatten : des solutions photovoltaïques et de stockage fiables pour le marché africain

DAKAR, Sénégal, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Fort de 16 années d'expérience dans le secteur électrique africain, Swatten accélère le développement du stockage d'énergie résidentiel et C&I en Afrique.

Marque spécialisée de Sieyuan Electric dédiée au stockage d'énergie résidentiel et C&I, Swatten apporte au marché africain les standards de sécurité et de fiabilité issus du secteur des réseaux électriques.

Fondée en 1993 et cotée à la Bourse de Shenzhen depuis 2004, Sieyuan Electric développe depuis plus de trente ans des technologies électriques, des équipements énergétiques et des services d'ingénierie à l'échelle mondiale. Forte de son expertise dans la production, le transport, la transformation et la distribution d'électricité, l'entreprise a étendu son savoir-faire au stockage d'énergie à travers Swatten et sa vision « From Grid to Home ».

Swatten propose aujourd'hui un portefeuille complet comprenant des onduleurs hybrides, des systèmes tout-en-un photovoltaïque-stockage-recharge, des batteries en rack, des batteries empilables et des bornes de recharge. Ses solutions sont déjà déployées en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Face aux défis énergétiques du continent — instabilité du réseau, coût élevé de l'électricité et besoins croissants d'autonomie énergétique — Swatten développe des solutions adaptées aux applications résidentielles et C&I.

Son système de batterie haute tension de 13,99 kWh constitue une alternative performante aux systèmes basse tension traditionnels de 14 à 16 kWh. La série de batteries empilables 5,12 kWh offre une grande flexibilité et permet, grâce à la mise en parallèle, d'atteindre jusqu'à 204 kWh de capacité de stockage avec un seul onduleur.

La confiance de Swatten dans le potentiel du marché africain repose sur l'expérience solide de Sieyuan Electric. Depuis 2010, l'entreprise a réalisé 55 grands projets énergétiques en Afrique, représentant plus de 3,5 milliards de dollars américains, dans les domaines des réseaux électriques, des postes électriques et des systèmes énergétiques à grande échelle.

À travers sa vision « From Grid to Home », Swatten apporte aux foyers et aux entreprises africaines les mêmes standards de sécurité, de fiabilité et d'ingénierie qui ont fait le succès de Sieyuan dans les infrastructures électriques.

Au cours des trois prochaines années, Swatten ambitionne de devenir l'un des acteurs majeurs du stockage résidentiel et C&I en Afrique, tout en renforçant ses partenariats locaux grâce à son expertise produit, sa formation technique, son marketing et son service après-vente.

Pour en savoir plus : https://fr.swatten.com/

Contact: [email protected]; 86-21-61610846