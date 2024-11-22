شركة TAILG تتصدر تمثيل القطاع في مؤتمر COP29 للمناخ، وتعزز التعاون بين الجنوب والجنوب بحلولها منخفضة الكربون

باكو، أذربيجان، 21 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- عُقِد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) مؤخرًا في باكو، أذربيجان. وقد حضرت المؤتمر شركة TAILG، بصفتها ممثلة لصناعة التنقل الكهربائي توفر حلول الطاقة النظيفة لمكافحة تغير المناخ، وشاركت فيه حلولها الخضراء ومنخفضة الكربون؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب عبر إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

ركّز مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) على تمويل المناخ، وتعزيز أهداف الحد من الكربون، وتحسين آليات سوق الكربون العالمي. وتعد حلول التنقل بالطاقة الجديدة التي تقدمها الصين قيّمة للغاية ورائجة بشدة في الدول النامية.

At the UN Climate Change Conference(COP29), TAILG represented the industry in showing future solutions for low-carbon emissions. Yao Li, President of TAILG Group, represented the industry to show low-carbon mobility solutions at COP29.

حضر رئيس TAILG، السيد Yao Li، المنتدى رفيع المستوى حول التعاون بين الجنوب والجنوب للبحث في شؤون تغير المناخ، حيث شارك برؤى حول دور قطاع المركبات الكهربائية في تعزيز التنقل منخفض الكربون وأبرزَ إمكانات المركبات الكهربائية ذات العجلتين في مجال الطاقة الجديدة والطاقة الكهربائية الضوئية.

وقال: "بصفتها رائدة عالمية في المركبات الكهربائية ذات العجلتين طويلة المدى، فإن شركة TAILG على استعداد للمشاركة الفعالة في برنامج الحزام الشمسي الأفريقي للتعاون بين الجنوب والجنوب، وتطمح إلى أن تكون مروجة، وممارسة، ومستكشفة، وقائدة للتنقل العالمي منخفض الكربون"، كما أكّد Yao Li، رئيس مجموعة TAILG، الذي دُعِي إلى منتدى التعاون بين الجنوب والجنوب رفيع المستوى، على دعم شركة TAILG المستمر للبلدان النامية في مكافحة تغير المناخ من خلال التبرع بالمنتجات وتقديم المساعدات التقنية وتبادل المعارف.

تمتلك شركة TAILG، التي تتمتع بخبرة عريقة امتدت على مدار 21 عامًا في التنقل الإلكتروني، مراكز بحث وتطوير متقدمة، بالإضافة إلى مختبر معتمد من قبل CNAS، وتهدف إلى دفع الابتكار في تقنيات توفير الطاقة، وبطاريات الطاقة الجديدة، وتقنيات الشحن والتبديل. وحتى الآن، لديها أكثر من 2000 براءة اختراع خضعت لترويج واسع النطاق في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم.

منذ عام 2017، عملت شركة TAILG، بصفتها شريكة للتنقل الكهربائي مع الأمم المتحدة، على إطلاق مشاريع للتنقل الكهربائي في كينيا، والفلبين، وتايلاند، وفيتنام، وغيرها من البلدان.

بدعم من وزارة البيئة والإيكولوجيا الصينية ومركز الحزام والطريق، قامت شركة TAILG بتشغيل خدمة البريد الفلبينية على الكهرباء وطوّرت من حلول النقل منخفضة الكربون في تايلاند؛ مما أدى إلى تحولات خضراء في صناعات مثل الوجبات الجاهزة ومواصلات الركاب. في أفريقيا، تقلل الدراجة النارية الكهربائية TK90، التي طوِّرَت بالتعاون مع شركة KOFA في غانا، من تكاليف التشغيل بنسبة 30٪ من خلال حزمة بطاريات الليثيوم القابلة للتبديل.

وقد صرّح Yao Li، رئيس شركة TAILG، أن معهد أبحاث برنامج التنقل الإلكتروني العالمي التابع للمجموعة يعمل على تعزيز التكامل بين الطاقة الكهربائية الضوئية والمركبات الكهربائية لتوفير طاقة أنظف وأكثر استدامةً للتنقل الأخضر والتخزين المنزلي في المناطق المحلية.

تشهد صناعة التنقل الكهربائي التي تتصدر شركة TAILG تمثيلها توسعًا نشطًا على الصعيد العالمي، وتتبنى إجراءات العمل لحماية المناخ وتشكل مستقبلًا واعدًا للتنقل الكهربائي العالمي.