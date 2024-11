TAILG représente l'industrie à la COP29, en faisant progresser la coopération Sud-Sud avec des solutions à faible émission de carbone

BAKU, Azerbaïdjan, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP29) s'est récemment tenue à Bakou, en Azerbaïdjan. En tant que représentant de l'industrie de la mobilité électrique, qui fournit des solutions énergétiques propres pour lutter contre le changement climatique, TAILG a participé à la conférence et a partagé ses solutions vertes et à faible teneur en carbone, promouvant la coopération Sud-Sud par des actions pratiques.

La COP29 s'est concentrée sur le financement de l'action climatique, le renforcement des objectifs de réduction des émissions de carbone et l'amélioration des mécanismes du marché mondial du carbone. Les solutions de transport de nouvelles énergies proposées par la Chine sont très appréciées et sollicitées de toute urgence par les pays en développement.

Yao Li, président de TAILG, a participé au Forum de haut niveau sur la coopération Sud-Sud en matière de changement climatique. Il a fait part de son point de vue sur le rôle du secteur des véhicules électriques dans la promotion d'une mobilité à faible émission de carbone et a souligné le potentiel des véhicules électriques à deux roues dans le domaine des nouvelles énergies et de l'énergie photovoltaïque.

« En tant que pionnier mondial des deux-roues électriques à grande autonomie, TAILG souhaite participer activement au programme de coopération Sud-Sud de la ceinture solaire africaine et aspire à devenir un promoteur, un praticien, un explorateur et un leader de la mobilité mondiale à faible émission de carbone. » Yao Li, président du groupe TAILG, invité au forum de haut niveau sur la coopération Sud-Sud, a souligné le soutien continu de TAILG aux pays en développement dans la lutte contre le changement climatique par le biais de dons de produits, d'aide technique et de partage des connaissances.

TAILG, qui œuvre depuis 21 ans pour la mobilité électronique, s'appuie sur des centres de recherche et développement avancés et un laboratoire accrédité par la CNAS pour stimuler l'innovation dans les domaines de l'économie d'énergie, des nouvelles batteries d'énergie et des technologies de charge et d'échange. À ce jour, la société a déposé plus de 2 000 brevets, qui ont fait l'objet d'une large promotion dans les pays à faible et moyen revenu du monde entier.

Depuis 2017, en tant que partenaire des Nations unies pour l'e-mobilité, TAILG a lancé des projets d'e-mobilité au Kenya, aux Philippines, en Thaïlande, au Vietnam et dans d'autres pays.

Avec le soutien du ministère chinois de l'écologie et de l'environnement et du Belt and Road Center, TAILG a électrifié le service postal philippin et fait progresser les transports à faible émission de carbone en Thaïlande, entraînant des transformations écologiques dans des secteurs tels que la vente à emporter et le transport de passagers. En Afrique, la moto électrique TK90, co-développée avec la société ghanéenne KOFA, réduit les coûts d'exploitation de 30 % grâce à sa batterie au lithium interchangeable.

Le président de TAILG, Yao Li, a déclaré que l'institut de recherche du programme mondial de mobilité électronique du groupe fait progresser l'intégration de l'énergie photovoltaïque et des véhicules électriques afin de fournir une énergie plus propre et plus durable pour la mobilité verte et le stockage domestique dans les zones locales.

L'industrie de l'e-mobilité représentée par TAILG se développe activement à l'échelle mondiale, adoptant des mesures en faveur du climat et façonnant un avenir prometteur pour le transport électrique mondial.

