شركة TCL تعرض محفظة منتجاتها وحلولها التكنولوجية الرائدة لإلهام النجاح والتفرد في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2024

شنجن، الصين، 22 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة TCL Electronics، وهي إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وثاني أكبر علامة تجارية للتلفزيونات في العالم، اليوم عن مشاركتها في معرض Consumer Electronics Show (CES) السنوي، الذي سيعقد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في يناير 2024. وستعرض الشركة أكثر من مائة منتج متطور، الأمر الذي من شأنه أن يدل على محفظتها التكنولوجية الرائدة التي تغطي 15 فئة من المنتجات، بما في ذلك تلفزيونات QD-Mini LED ومكيفات الهواء TCL FreshIN وثلاجات TCL Free Built-in Series والغسالات والأجهزة المحمولة الغنية بالميزات ونظارات الواقع المعزز والشاشات التجارية وحلول الطاقة الذكية الشاملة وغيرهم المزيد.

ومن المقرر أن تسدل شركة TCL، كونها إحدى الشركات الرائدة في مجال أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة المتميزة التي تعمل بتقنية Mini LED، الستار عن أحدث ابتكاراتها في عالم تكنولوجيا الشاشات في معرض CES لعام 2024، وكذلك تقديم أحد أكبر التلفزيونات التي تعتمد على تقنية QD-Mini LED في العالم لجمهور منطقة أمريكا الشمالية، وهو ما يحدث لأول مرة.

وستقدم الشركة، بالإضافة إلى أنظمة العرض المنزلي الحائزة على الجوائز، واحدة من أوائل حلول الترفيه الذكية المتصلة بالأجهزة المحمولة في الصناعة، والتي تجمع بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والنظارات الذكية وغيرها من الأجهزة. ومن هذه الحلول، ستكشف الشركة عن تقنية العرض الحديثة NXTPAPER المحسنة لعيون الإنسان وكذلك عن نظارات RayNeo AR مع عرض رأسي ثلاثي الأبعاد بألوان كاملة وقدرات اصطناعية ذكية وثورية.

وتواصل شركة TCL، جنبا إلى جنب مع شركائها المشهورين في جميع أنحاء العالم، في سعيها لإلهام النجاح والتفرد لمستخدميها حول العالم من خلال مجموعة توفير بيئة خصبة لمجالات التعاون الخلاقة، بما في ذلك دورها كشريك تلفزيوني رسمي للدوري الوطني لكرة القدم (NFL) في الولايات المتحدة. وستقوم شركة TCL، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، بعرض التزامها بمستقبل أكبر وأكثر استدامة من خلال مبادراتها الأخيرة في مجال البيئة والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

شهدت مؤشرات نمو شركة TCL ارتفاعًا ثابتا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. والجدير بالذكر أن منتجات شركة TCL من التلفزيونات احتلت المرتبة الأولى في إجمالي مبيعات الأجهزة الذكية في كل من الفلبين وأستراليا وميانمار وباكستان. ففي منطقة أمريكا الشمالية فقط، ارتفعت مبيعات تلفزيونات TCL بنسبة 11.4% على أساس سنوي، الأمر الذي وضع الشركة في المرتبة الثالثة من حيث المبيعات في الولايات المتحدة. وقد احتلت أجهزة تلفزيون TCL المرتبة الثانية في فرنسا والثالثة في جمهورية التشيك والسويد من حيث الشحن. هذا واحتلت أيضًا هواتف TCL الذكية، فيما يتعلق بالأجهزة المحمولة، المرتبة الثالثة في مبيعات هواتف الأندرويد في أمريكا الشمالية. وتعتبر منتجات شركة TCL الأخرى من مكيفات هواء ونظارات AR وXR من RayNeo بمثابة منتجات رائدة أيضا في الأسواق العالمية، وذلك لمميزاتها المبتكرة والحديثة.

للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الروابط الموضحة أدناه:

المؤتمر الصحفي لمعرض TCL CES لعام 2024

التاريخ والوقت:11 صباحًا (توقيت منطقة المحيط الهادئ)، 8 يناير 2024

الموقع: ماندالاي باي، قاعة Islander Ballroom في مركز North Convention Center

جناح عرض شركة TCL في معرض CES

التاريخ: من 9 إلى 12 يناير 2024

الموقع: مركز مؤتمرات لاس فيغاس، القاعة المركزية رقم 18708

نبذة عن شركة TCL Electronics

تُعد شركة TCL Electronics (1070.HK) هي إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقاً حول العالم. وتتخصص الشركة في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءًا من أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرهم. يرجى زيارة موقع شركة TCL من خلال. https://www.tcl.com