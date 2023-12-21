TCL продемонстрирует лучший ассортимент технологий и решения для вдохновения на CES-2024

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TCL Electronics

21 Dec, 2023, 19:38 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 22 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL Electronics, владеющая ведущим брендом бытовой электроники и двумя лучшими в мире брендами телевизоров, сегодня объявила о своем участии в ежегодной выставке Consumer Electronics Show (CES), которая пройдет в Лас-Вегасе в январе 2024 г. Компания продемонстрирует более ста современных товаров, среди которых — лучший ассортимент технологий в 15 категориях, в том числе телевизоры QD-Mini LED, кондиционеры TCL FreshIN, холодильники серии TCL Free Built-in, стиральные машины, многофункциональные мобильные устройства, AR-очки, коммерческие дисплеи, единые интеллектуальные энергетические решения и т. д.

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Будучи одной из ведущих компаний в сегменте премиум-телевизоров с большими экранами и технологии Mini LED, компания TCL планирует на CES-2024 представить свои революционные новинки в области технологии дисплеев и впервые показать аудитории Северной Америки наибольшие в мире телевизоры QD-Mini LED.

Помимо признанных систем домашних кинотеатров, компания представит одно из первых в отрасли умных развлекательных решений, подключенных к мобильным устройствам, которое объединяет смартфоны, планшеты, умные очки и другие устройства. Среди прочего будут показаны новейшая технология дисплеев NXTPAPER, оптимизированная для глаз человека, и AR-очки RayNeo с революционным полноцветным 3D-индикатором на стекле и мощными возможностями ИИ.

Вместе со своими известными партнерами по всему миру TCL продолжает вдохновлять пользователей во всех уголках планеты благодаря инновационному сотрудничеству, включая официальное телевизионное партнерство в Национальной футбольной лиге (NFL) в США. Кроме того, TCL продемонстрирует свою приверженность лучшему и более устойчивому будущему посредством своих новейших инициатив в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

Компания TCL продемонстрировала значительный рост на протяжении первых трех кварталов 2023 года. Примечательно, что телевизоры TCL заняли первое место по общим поставкам в Филиппины, Австралию, Мьянму и Пакистан. Поставки телевизоров TCL в североамериканский регион выросли на 11,4% по сравнению с предыдущим годом, что позволило компании занять третье место по поставкам в США. Кроме того, телевизоры TCL заняли второе место по поставкам во Франции и третье место в Чехии и Швеции. Что касается мобильных устройств, смартфоны TCL вошли в первую тройку по поставкам телефонов с Android в Северной Америке. Другая продукция TCL, в том числе кондиционеры и AR- и XR-очки RayNeo, также лидирует на мировых рынках благодаря инновационной функциональности.

Чтобы узнать больше, см. информацию ниже:

Пресс-конференция TCL на CES-2024
Дата и время: 11:00 (PST), 8 января 2024 г.
Место: Mandalay Bay, Islander Ballroom in the North Convention Center

Стенд TCL на CES 
Дата: 9—12 января 2024 г.
Место: Las Vegas Convention Center, Central Hall #18708

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) является ведущим брендом в сегменте потребительской электроники и одним из мировых лидеров производства телевизоров. Сейчас TCL работает на более чем 160 рынках по всему миру. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и так далее. Посетите веб-сайт TCL по ссылке https://www.tcl.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2306229/image_5027930_39728813.jpg

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