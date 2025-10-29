شركة Technogym والاتحاد الدولي لألعاب القوى يُقدمان ™RUN X، أول بطولة عالمية على جهاز الجري

أول منافسة افتراضية للجري داخل الأماكن المغلقة تربط بين الرياضيين المحترفين والهواة في مراكز اللياقة البدنية والرياضة حول العالم

تشيزينا، إيطاليا, 29 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- يَسر شركة Technogym - الرائدة عالميًا في العافية والتدريب الرياضي والصحة، والمُورِّد الرسمي لآخر 10 دورات أولمبية - والاتحاد الدولي لألعاب القوى، الهيئة العالمية الحاكمة لرياضة ألعاب القوى، الإعلان عن شراكة لإطلاق RUN X، أول بطولة عالمية لجهاز الجري في التاريخ. يُفترض أن تغيِّر هذه المنافسة المبتكرة لمسافة 5 كيلومترات مفهوم الجري من خلال كسر الحواجز الجغرافية وإتاحة المشاركة في بطولة عالمية لألعاب القوى داخل مراكز اللياقة البدنية والرياضة في مختلف دول العالم.

على مدار أكثر من 40 عامًا، كانت Technogym رائدة في تصميم أجهزة الجري عالية الأداء والمبتكرة. تُوجد Technogym في أكثر من 50,000 مركز للياقة البدنية والعافية والرياضة في 120 دولة، وتمتلك أكبر قاعدة أجهزة جري متصلة في العالم. لطالما روّجت الشركة أيضًا لحملتها الاجتماعية "دعونا نتحرك من أجل عالم أفضل" التي تهدف إلى تشجيع النشاط البدني المنتظم لبناء كوكب أكثر صحة واستدامة.

يأتي إطلاق RUN X نتيجة لرؤية مشتركة بين Technogym والاتحاد الدولي لألعاب القوى للاستفادة من الشعبية العالمية للجري وجعله متاحًا داخل الأماكن المغلقة - في مراكز اللياقة البدنية والرياضة - مع توفير أعلى مستويات الأمان والراحة، ودون وجود قيود زمنية أو مناخية.

اعتبارًا من الربع الأول لعام 2026، ستتمكن أندية اللياقة البدنية والعافية حول العالم من الانضمام للشبكة واستضافة أول بطولة عالمية على جهاز الجري. واعتبارًا من الربع الثاني، سيتمكن العدّاؤون من التسجيل للمنافسة التي ستُقام خلال خريف 2026. ستمنح RUN X المشاركين فرصة التنافس مع الرياضيين المحترفين عبر لوحة ترتيب إلكترونية تعرض النتائج اللحظية للمشاركين من جميع أنحاء العالم. سيتم اعتماد نتائج سباق الـ 5 كيلومترات من خلال أجهزة الجري المتصلة بمنظومة Technogym الرقمية. سيتأهل أصحاب المراكز الأولى في كل دولة، وِفق فئات عمرية محددة، إلى بطولات إقليمية للتأهل إلى النهائي العالمي.

سيُقام النهائي في موقع شهير في نهاية عام 2026، حيث سيتنافس أفضل 10 عدّائين وأفضل 10 عدّاءات في العالم على أول لقب عالمي للجري على جهاز الجري، ضمن صيغة منافسة مثيرة ومبتكرة تنقل عالم الجري إلى مستوى جديد بالكامل. ستتضمن RUN X جوائز مالية بقيمة 100,000 دولار ، بينما سيمنح الاتحاد الدولي لألعاب القوى بطاقات دعوة للمشاركة في بعض أحداث World Athletics Series ، مثل بطولة العالم للجري على الطرق.

قال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، Sebastian Coe : "يسعدنا التعاون مع Technogym لإطلاق بطولة العالم للجري على جهاز الجري. هدفنا المشترك هو إنشاء مساحة منافسة افتراضية تبني مجتمعًا عالميًا، وتقدم المتعة، وتحفّز العدّائين الهواة على المنافسة والتواصل مع مجتمع افتراضي حول العالم. من خلال الجمع بين أفضل تقنيات الجري من Technogym والانتشار العالمي لألعاب القوى، سيُحدث هذا الحدث ثورة في عالم الرياضات الإلكترونية".

وأضاف مؤسس Technogym ورئيسها التنفيذي، Nerio Alessandri : "نحن فخورون جدًا بهذه الشراكة مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي تتماشى تمامًا مع مهمتنا طويلة المدى في تشجيع المزيد من الأشخاص على ممارسة النشاط البدني بانتظام. ستعمل RUN X على ربط ملايين العدّائين بمراكز اللياقة البدنية الشريكة حول العالم، بينما سيكون نظام Technogym الرقمي هو القوة الدافعة وراء هذه المنافسة الجديدة".

