Technogym et World Athletics présentent RUN X™, le premier championnat du monde de tapis de course

Une première compétition de course à pied virtuelle en salle pour resserrer les liens entre athlètes professionnels et passionnés dans les centres sportifs et de remise en forme du monde entier

CESENA, Italie, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Technogym, leader mondial du bien-être, de la préparation physique, de la santé et fournisseur officiel des 10 derniers Jeux olympiques, et World Athletics, l'organe directeur mondial de l'athlétisme, sont heureux d'annoncer leur partenariat pour lancer RUN X, le tout premier championnat du monde de tapis de course. Cette compétition révolutionnaire sur 5 km va bouleverser le concept de course à pied en brisant les barrières géographiques et en rendant un championnat mondial d'athlétisme accessible dans les centres sportifs et de remise en forme du monde entier.

Run X Sebastian Coe, President of World Athletics and Nerio Alessandri, Founder and CEO of Technogym

Technogym est le leader des tapis de course innovants et performants depuis plus de 40 ans. Présente à travers 120 pays dans plus de 50 000 centres de remise en forme, de bien-être et de sport, la marque possède le plus grand parc mondial installé de tapis de course connectés. L'entreprise promeut également depuis longtemps sa campagne sociale « Let's Move for a Better World » (« Bougeons pour un monde meilleur »), qui vise à encourager la pratique d'une activité physique régulière afin de construire une planète plus saine et plus durable.

RUN X est né d'une vision commune de Technogym et de World Athletics : profiter de la popularité universelle de la course à pied pour la rendre accessible en intérieur, dans les centres de remise en forme et de sport, en toute sécurité, dans des conditions de confort et sans contraintes liées au temps disponible ou à la météo.

À partir du premier trimestre de 2026, les clubs de remise en forme et de bien-être du monde entier pourront adhérer au réseau organisateur du premier championnat du monde de tapis de course. À partir du deuxième trimestre, les coureurs pourront s'inscrire à la compétition qui aura lieu à l'automne 2026. RUN X donnera aux membres la possibilité de se mesurer à des athlètes professionnels grâce à un tableau en lignequi affichera le classement en temps réel des participants du monde entier. Les résultats du 5 km seront certifiés à l'aide de tapis de course connectés à l'écosystème numérique de Technogym. Les participants les mieux placés de chaque pays, classés par catégorie d'âge, se rendront ensuite aux championnats régionaux afin de se qualifier pour la finale mondiale.

La finale se déroulera à la fin de l'année 2026 dans un lieu emblématique, où les 10 meilleurs coureurs et les 10 meilleures coureuses du monde s'affronteront pour tenter de remporter le tout premier titre mondial sur tapis de course, dans un format passionnant et stimulant qui propulse la course à pied dans une nouvelle dimension. RUN X mettra en jeu une cagnotte de 100 000 dollars, tandis que World Athletics offrira des invitations privilégiées pour certains événements des championnats mondiaux d'athlétisme tels que la course sur route.

Le président de World Athletics, Sebastian Coe, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Technogym pour le championnat du monde de tapis de course. Ensemble, nous voulons créer un espace de compétition virtuelle qui tisse une communauté mondiale, divertit et motive les coureurs amateurs à concourir et à participer à la communauté virtuelle mondiale. En combinant les meilleures technologies de course à pied proposées par Technogym avec le rayonnement et l'universalité de l'athlétisme, cet événement promet de révolutionner le monde de l'e-sport. »

Nerio Alessandri, fondateur et directeur général de Technogym, a ajouté : « Nous sommes très fiers de ce partenariat avec World Athletics, qui s'inscrit parfaitement dans notre mission à long terme : inciter de plus en plus de personnes à pratiquer une activité physique régulière. RUN X mettra en relation des millions de coureurs avec nos centres de remise en forme partenaires dans le monde entier, et notre écosystème exclusif Technogym servira de moteur à cette nouvelle compétition. »

