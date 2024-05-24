شركة Tencent تعلن عن الفائزين في برنامج CarbonX الرائد لمكافحة تغير المناخ

شنتشن، الصين، 24 مايو 2024/PRNewswire/ -- ستمنح شركة Tencent (00700.HK) تمنح الجوائز لـ 13 فريقًا استثنائيًا فازوا في المرحلة الأولى من برنامج CarbonX الرائد، والذي يهدف إلى تعزيز التقنيات المناخية الجديدة الواعدة. سيحصل الفائزون على دعم مالي من Tencent يبلغ حوالي 100 مليون يوان (أي 14 مليون دولار أمريكي)، وجدير بالذكر أنه قد تم اختيارهم من بين 30 متسابقًا نهائيًا وأكثر من 300 طلبًا أوليًا وهذه الجوائز ما هي إلا إثبات على التزام الشركة بقيادة الابتكارات الاجتماعية المستدامة نحو مكافحة تغير المناخ.

تم إطلاق برنامج CarbonX في مارس 2023 لتطوير الجيل الحديث من التقنيات منخفضة الكربون. والتزمت شركة Tencent خلال السنوات الثلاث المقبلة بدفع 200 مليون يوان (28 مليون دولار أمريكي) بغرض التمويل التحفيزي، دعمًا منها للأفكار المبتكرة التي كان من الممكن أن تُنسى أو لا تلاقي استحسانًا واسعًا لولا هذا التمويل.

ركزت المرحلة الأولى من برنامج CarbonX على التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) ، بالإضافة إلى إزالة الكربون القائمة على التقنيات. تم اختيار هذه الحلول بسبب قدرتها الفريدة على تقليل الانبعاثات الصادرة من الصناعات التي يصعب التخلص منها مثل الصلب والأسمنت، وتخفيف الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات القديمة التي تم إنشاؤها من عقود من التصنيع.

بدعم من مهمة Tencent نحو استخدام التقنيات في الخير وتحالف شركاء الصناعة ذوي التفكير المماثل، يهدف برنامج CarbonX إلى مساعدة هذه التقنيات المتطورة على الانتقال من مرحلة البحث أو بدء التشغيل المبكر إلى النطاق التجاري. والهدف النهائي هو دعم تلك التقنيات نحو التأثير بشكلٍ كبير في الأهداف المُحددة في اتفاقية باريس، والتي تتضمن خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 وتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

قال الدكتور هاو شو نائب رئيس شركة Tencent للقيمة الاجتماعية المستدامة ورئيس مختبر حيادية الكربون التابع لشركة Tencent: "يمثل الابتكار التقني قوةً دافعة لتسريع تقدمنا نحو تحقيق حيادية الكربون. ويهدف برنامج CarbonX إلى تعزيز تطوير هذه التقنيات، ودفع التأثير الإيجابي في المجتمع، ووضع الأساس لمستقبل أكثر استدامة."

وقال البروفيسور جيري يان، رئيس بروفيسور جامعة هونج كونج للفنون التطبيقية والرئيس المشارك للجنة خبراء CarbonX: "تمهيدًا لاقتصاد صديقًا أكثر للبيئة، علينا المحافظة على تطوير تقنيات منخفضة الكربون المتطورة. وتمامًا كما تمت رعاية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البداية، فإن الحلول الناشئة، مثل CCUS (اختصار لتقنيات التقاط الكربون والاستخدام والتخزين) وإزالة الكربون القائمة على التقنيات، تتطلب دعمنا المبكر."

جمع البرنامج لجنة من خبراء الأوساط الأكاديمية والصناعات ومجتمع المستثمرين كهيئة المحلفين، ورحب بتقديمات مختلف المشاركين عبر ثلاثة مسارات متميزة:

مختبر CarbonX : مُصمَّم لحضانة مؤسسات البحوث أو الجامعات أو المختبرات التي تجلب حلول المناخ المبتكرة

مُسرّع CarbonX : مُصمَّم لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال تقنيات المناخ التي تظهر إمكانات التسويق

البنية التحتية لـ CarbonX : مُصمَّمة لدعم بناء القدرات لتسهيل تنمية الصناعة

تضم قائمة المُرشّحون النهائيون أربعة مشاريع عن المختبر، وستة آخرين عن المُسرع، وثلاثة مشاريع أخرى عن البنية التحتية. وتستكشف هذه المشاريع الحلول المبتكرة، مثل استخدام النفايات الفولاذية لالتقاط وتخزين الكربون مباشرةً من غاز العادم من الفرن، وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود طيران مستدام ومواد كيميائية قيّمة عبر التفاعلات الكهروكيميائية أو الكائنات الحية الدقيقة، واستخدام نهج جديد لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرةً من الغلاف الجوي على أمل خفض التكلفة إلى أقل من 150 دولارًا أمريكيًا للطن.

وفي الوقت نفسه، تتعاون شركة Tencent أيضًا مع جامعة تسينغهوا لتطوير نظام شامل من أدوات القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) من أجل قياس مدى التقدم نحو إزالة الكربون بدقة.

إلى جانب تلقي الدعم المالي والاستشاري، ستُتاح لعدة مشاريع أيضًا الفرصة للتعاون مع شركاء الصناعة واختبار أبحاثهم خارج إطار المختبر.

اعتمادًا على نجاح المرحلة الأولى، تستعد شركة Tencent لتكرار التجربة الثانية من برنامج CarbonX على مستوى العالم خلال هذا العام، سعيًا منها إلى ابتكار تقنيات المناخ في مرحلة مبكرة.