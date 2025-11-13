Tencent تكشف عن أربعة تطبيقات عالمية جديدة من منصة TanLIVE في مؤتمر المناخ COP30 لتسريع شفافية بيانات المناخ والتعاون

قدرات البحث الفيدرالية والشراكات الاستراتيجية تهدف إلى كسر صوامع البيانات وربط المبتكرين في مجال المناخ في جميع أنحاء العالم.

التطبيقات العالمية الجديدة تشمل ClimateTech Search و UN Solutions Hub و Africa Climate Investment Tracker ، بالإضافة إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمعرفة المحسَّنة في صورة برمجيات كخدمة على منصة TanLIVE .

شينزين، الصين، 13 نوفمبر، 2025 / PRNewswire / -- كشفت اليوم شركة "تنسنت" [ Tencent ) (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: 0700. HK ) عن الفصل التالي من منصة الابتكار المناخي ، TanLIVE ، مع أربعة تطبيقات عالمية جديدة لتسريع التعاون والشفافية والوصول إلى بيانات المناخ المؤكدة.

يتصدر مشروع ClimateTech Search (CTS) جهود التوسع، وهي خدمة بحث اتحادية مخصصة لتقنيات المناخ. يمكن أن تساعد خدمة CTS المستخدمين في العثور على حلول مناخية مؤكدة وقابلة للتنفيذ عبر مصادر البيانات المجزأة.

تطورت منصة TanLIVE إلى منظومة ديناميكية تربط المبتكرين في مجال المناخ والحكومات والممولين لتعزيز إزالة الكربون ، بعد ظهورها العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بالشراكة مع تحالف Innovate for ClimateTech (I4C) ، الذي يتم استضافته الآن في "مركز تمويل المناخ العالمي" ( Global Climate Finance Centre) (GCFC ). وتشمل أحدث تطبيقات المنصة أيضًا "مركز حلول الأمم المتحدة" ( UN Solutions Hub) (UNSH ) ، و"مركز تتبع الاستثمار في المناخ في إفريقيا" ( Africa Climate Investment Tracker) (ACIT ) ، و"تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المعرفة" على منصة TanLIVE ، والتي تعمل جميعها معًا على تطوير مبادئ "قابلة للعثور عليها، ومتاحة للوصول، وقابلة للتشغيل البيني، وقابلة لإعادة الاستخدام" ( FAIR ) للبيانات المناخية.

جعل حلول المناخ قابلة للاكتشاف

لا يزال العثور على حل المناخ المناسب صعبًا. البيانات مبعثرة عبر مواقع الويب ، مدفونة في ملفات PDF ، وغالبًا ما يتم تحصل على تصنيف منخفض بواسطة محركات البحث العامة. حتى أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تكافح من أجل التحقق من التقنيات السطحية.

يحل تطبيق ClimateTech Search (CTS) هذا الأمر من خلال ربط قواعد بيانات التكنولوجيا المناخية التي تم التحقق منها في شبكة بحث موحدة. لقد تم إطلاقه من قبل "المركز الهندي للتنسيق لمكافحة الجرائم السيبرانية" ( I4C )، ويجمع بين مصادر موثوقة مثل "بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية" ، و"بنك التكنولوجيا الخضراء"، ومؤسسة "سولار إمبلس فاونديشن" ( Solar Impulse Foundation )، ومنصة ( WIPO Green )، مع المزيد من الشركاء القادمين.

من خلال الاستفادة من البحث الدلالي القائم على الذكاء الاصطناعي ، يفهم تطبيق CTS نية المستخدم عبر اللغات المختلفة ويوفر نتائج ذات صلة وذات مصداقية مباشرة من قواعد البيانات التي يديرها الخبراء. تؤدي كل نتيجة إلى تقنيات ومنتجات ومقدمي خدمات حقيقيين وليس فقط معلومات خلفية.

يمكن أن يساعد تطبيق CTS متبنّي الحلول والحكومات والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين على إيجاد حلول المناخ عبر قطاعات مختلفة مثل المحيطات والتنوع البيولوجي والزراعة والطاقة بسرعة ودقة وثقة في البيانات التي تم التحقق منها.

دعم مركز حلول الأمم المتحدة

تتعاون "تنسنت" مع "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" ( UNFCCC ) ، و"مركز الابتكار العالمي التابع للأمم المتحدة"، و"مبادرة الاستدامة العالمية التمكينية" ( GeSI ) لتقديم "مراكز حلول الأمم المتحدة" ( UNSH ) ، وهي منصة رقمية جديدة تهدف إلى مساعدة المدن والحكومات على تسريع العمل المناخي.

يتم بناء مراكز UNSH على البنية التحتية لمنصة TanLIVE التابعة لشركة "تنسنت" ، مما يتيح لمجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة المعنيين ، من القطاعين العام والخاص ، اكتشاف تقنيات المناخ المؤكدة من قواعد البيانات العالمية الموثوق بها.

بدعم قوي من "مركز الابتكار العالمي التابع للأمم المتحدة"، تخلق مراكز UNSH مساحة موثوقة للتعاون بين الحكومات ومقدمي الحلول والممولين ، مما يحول طموح المناخ إلى تنفيذ.

دفع المبادرات الإقليمية وتمكين المنظمات غير الربحية

تعمل أحدث تطبيقات منصة TanLIVE أيضًا على توسيع نطاق أدوات قوية ليشمل مبادرات المناخ الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني. توفر "مراكز تتبع الاستثمار في المناخ الأفريقي" ( ACIT ) ، التي أطلقتها "مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا" ( AGII ) ويتم تشغيلها تقنيًا من قبل منصة TanLIVE ، بيانات ثنائية اللغة مؤكدة حول المشاريع الخضراء في جميع أنحاء القارة لجعل مبادرات المناخ الأفريقية أكثر قابلية للاكتشاف والمصداقية والاستثمار. في عام 2026 ، سوف تتوسع المنصة لتشمل منظومة للتوفيق تربط المطورين والمستثمرين والمشترين ، إلى جانب تحليلات متقدمة وأدوات تمويل لتوسيع نطاق الرؤية العالمية وتسريع النشر.

تساعد "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمعرفة" على منصة TanLIVE المنظمات غير الربحية على تحويل سنوات من التقارير والرؤى إلى خدمات قابلة للبحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتهدف إلى تعزيز وتوليف الخبرة البشرية ، مما يسمح للفرق ببناء روبوتات مخصصة تدعم البحوث الداخلية والمشاركة العامة. أكثر من 70 مؤسسة غير ربحية تستخدم حاليًا المنصة لتحسين الوصول إلى معرفتها ، مع تحسينات كبيرة في الكفاءة على مستوى المشاركة العامة والبحث الداخلي وتبادل المعلومات.

من خلال التكنولوجيا المتطورة وشبكات التعاون التابعة لمنصة TanLIVE ، تتيح "تنسنت" العمل المناخي الشفاف والشامل والمدفوع بالبيانات على نطاق واسع. يسرنا دعوة المنظمات في جميع أنحاء العالم إلى زيارة موقع الويب tanlive.com لاستكشاف أحدث تطبيقات المنصة وتسريع التعاون العالمي في مجال العمل المناخي.

تعكس هذه الجهود التزام "تنسنت" بأولويات مؤتمر المناخ COP30 ، ولا سيما دفع العمل المناخي ، وكذلك دفع التغيير المنهجي بالشراكة مع "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" وقادة المناخ العالميين.