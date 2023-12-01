شركة TerraPay ومنصة Small World Money Transfer تعلنان عن إبرام شراكة استراتيجية لتعزيز خدمات محفظة الدفع عبر الهاتف المحمول في السنغال

داكار، السنغال، 1 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة TerraPay، إحدى الشركات العالمية الرائدة التي تعمل في مجال المدفوعات العابرة للحدود، الإعلان عن إبرامها لشراكة استراتيجية مع منصة Small World Money Transfer ، المنصة الرائدة التي توفر خدمات تحويل الأموال العابرة للحدود للمستهلكين والشركات. وتهدف هذه الشراكة، في عالم المدفوعات العابرة للحدود سريع التطور، لإعادة تعريف مفهوم خدمات محفظة الدفع عبر الهاتف المحمول في جمهورية السنغال، الأمر الذي من شأنه أن يضمن إمكانية قيام حاملي حسابات Wave Wallet باستقبال التحويلات المالية الفورية من دول الاتحاد الأوروبي EU والمملكة المتحدة UK بشكل مباشر على محافظ هواتفهم المحمولة من خلال استخدام منصة Small World Money Transfer.

تكمن مهمة هذه الشراكة إلى معرفة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المغتربون السنغاليون عند محاولتهم لإرسال الأموال إلى أوطانهم، وهو الأمر الذي يجعل العملاء من المغتربين يبحثون عن بديل أكثر راحة وأمانًا لنقل أموالهم. كما تهدف الشراكة إلى إيجاد حلول لهذه الصعوبات والتحديات وتوفير حل سلس وآمن وسهل وفوري للعملاء الذين يرغبون في إرسال أموالهم إلى أحبائهم وذويهم في السنغال.

وقد أعرب السيد Stanley Wachs، المدير الإداري لمنصة Small World Money Transfer في شمال أوروبا وأفريقيا وآسيا، عن سعادته بهذه الشراكة قائلًا: "يسرنا الإعلان بأن منصة Small World Money Transfer أصبحت الآن متاحة على جميع محافظ الهواتف المحمولة في السنغال، بما في ذلك محفظة الهاتف المحمول الأحدث في السنغال WAVE من خلال TerraPay".

كما أضاف قائلًا: "تكمن مهمتنا في توفير الوسائل اللازمة للعملاء حتى يتمكنوا من إرسال أموالهم إلى أصدقائهم وأحبتهم وذويهم بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة. ونعمل، من جانبنا، بلا كلل لنقدم لعملائنا أفضل خدمة ممكنة بطريقة سهلة وسريعة وآمنة. وستوفر هذه الشراكة المزيد من الراحة والعديد من الخيارات لعملائنا الذين يرسلون الأموال إلى السنغال".

ومن جانبه، صرح السيد Miller Rodriguez، مدير العلاقات الاستراتيجية والمبيعات بشركة TerraPay في أوروبا والمملكة المتحدة، قائلًا: "نحن متحمسون تجاه شراكتنا مع منصة .Small World Money Transfer هذه الشراكة هي خطوة أخرى لتعزيز جهودنا المستمرة نحو تسهيل عمليات تحويل الأموال العابرة للحدود. نحن معًا نمتلك القدرة على تسهيل وإتاحة خدمة تحويل الأموال لكافة المواطنين السنغاليين، وربطهم بأصدقائهم وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم. ومن خلال الاستفادة من الشعبية المتزايدة لمحافظ الهاتف المحمول في المنطقة، تلتزم شركتنا بتعزيز منظومة المدفوعات العابرة للحدود وتعزيز الشمول المالي".

تُعد منصة Small World Money Transfer، المعروفة بتمكين أكثر من 3 ملايين عميل من إجراء المدفوعات عبر شبكة الإنترنت وكذلك من خلال شبكة مادية واسعة، بمثابة الخيار الأمثل والموثوق به من قبل المغتربين السنغاليين في جميع أنحاء العالم.

إن هذه الشراكة لا تتماشى فقط مع التزام شركة TerraPay تجاه تعزيز الشمول المالي العالمي ولكنها تساعد أيضًا على توسيع نطاق الشركة وقدراتها، مع التركيز على السوق السنغالية بشكل خاص. إن دمج منصة Small World Money Transferفي الشبكة الخاصة بشركة TerraPay يضمن لعملاء الشركة من المواطنين السنغاليين الظفر بتجربة تحويل أموال سلسة وفورية ومباشرة إلى حسابات محفظة WAVE الخاصة بهم دون وجود صعوبات أو تعقيدات إضافية تعيق إجراءهم لتلك التحويلات.

جاء الإعلان عن هذه الشراكة في وقت حاسم يتزايد فيه الطلب على حلول الدفع الفعالة والسريعة العابرة للحدود. وهي الحاجة التي تلبيها هذه الشراكة من خلال تقديم حل بسيط ومحوري في نفس الوقت، من شأنه أن يوفر للعملاء المزيد من الخيارات وأكبر قدر من الراحة في إرسال الأموال.

نبذة عن TerraPay

تعمل شركة TerraPay على تسهيل عمليات نقل الأموال وحركتها حول العالم، فهي توفر شبكة اتصالات موحدة لإجراء عمليات المدفوعات الإلكترونية العابرة للحدود، وهي عمليات يتم تنظيمها في 29 سوقًا عالميًا، وتتضمن هذه الشبكة أكثر من 120 دولة يتم فيها استقبال المدفوعات وأكثر من 210 دولة يتم منها إرسال المدفوعات، وما يقرب من 7.5 مليار حساب مصرفي، و2.1 مليار محفظة إلكترونية للهاتف المحمول. وتعمل TerraPay بجد لتحقق غايتها التي تتمثل في ربط عالم مالي بلا حدود، الأمر الذي يجعل عمليات نقل الأموال تتم بصورة فورية وموثوقة وشفافة ومتوافقة في كل مكان في العالم. كما تهدف شركة TerraPay إلى توسيع حدود الشركات العالمية - بدءًا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات تحويل الأموال مرورًا بشركات السفر والمنصات الاقتصادية وأسواق التجارة الإلكترونية - بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي حتى في الأسواق التي يصعب الوصول إليها. تأسست TerraPay في عام 2014، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، ولديها مكاتب عالمية في بنغالور ودبي وميامي وبوغوتا ودار السلام وكمبالا ولاهاي وداكار وجوبورج ونيروبي وميلانو وسنغافورة، وهي في طور التوسع بسرعة، بعد أن تلقت تمويلًا من كبار المستثمرين، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية (البنك الدولي)، وPrime Ventures، وPartech Africa، وVisa.

نبذة عن منصة Small World Money Transfer:

تعتبر منصة Small World ، إحدى المنصات الرائدة في مجال تقديم خدمات تحويل الأموال العابرة للحدود للمستهلكين والشركات، الأمر الذي يتيح لأكثر من 3 ملايين عميل حول العالم إجراء مدفوعاتهم عبر الإنترنت أو عبر شبكة مادية تضم أكثر من 250000 موقع و10000 وكيل و80 متجرًا في 196 دولة حول العالم. وتعتبر منصة Small World الخيار الأمثل والأكثر موثوقية للمواطنين السنغاليين المغتربين في جميع أنحاء العالم لإرسال أموالهم بشكل سهل وآمن إلى أحبائهم وذويهم في وطنهم السنغال.www.smallworldfs.com

للتواصل:

Juveria Samrin

juveria.n@terrapay.com

