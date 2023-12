TerraPay et Small World Money Transfer annoncent un partenariat stratégique pour améliorer les services de portefeuille mobile au Sénégal

DAKAR, Sénégal, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- TerraPay, un réseau mondial de paiements transfrontaliers, est fier d'annoncer avoir noué un partenariat stratégique avec Small World Money Transfer , un important fournisseur de services de transfert d'argent transfrontalier pour les particuliers et les entreprises. Dans ce paysage de paiements transfrontaliers en constante évolution, cette collaboration est sur le point de redéfinir les services de portefeuille mobile au Sénégal, en veillant à ce que les titulaires de comptes Wave Wallet puissent recevoir directement des versements dans leurs portefeuilles par le biais de virements bancaires instantanés depuis l'UE et le Royaume-Uni, en utilisant Small World Money Transfer.

Au cœur de ce partenariat réside la prise de conscience des obstacles que rencontrent les expatriés sénégalais lorsqu'ils tentent d'envoyer de l'argent dans leur pays d'origine et le fait que ces clients aspirent à une solution plus pratique et plus sûre. Ce partenariat résout ces problèmes en offrant une solution transparente, sécurisée, accessible et instantanée aux clients qui envoient de l'argent à leurs proches au Sénégal.

Stanley Wachs, directeur général pour l'Europe du Nord, l'Afrique et l'Asie chez Small World Money Transfer, a exprimé son enthousiasme vis-à-vis de ce partenariat : « Nous sommes ravis d'annoncer que Small World Money Transfer est désormais disponible sur tous les principaux services de portefeuille mobile au Sénégal, avec le dernier ajout du portefeuille mobile WAVE via TerraPay. »

Il a ajouté : « Au cœur de notre mission se trouve la volonté de fournir aux clients les moyens d'envoyer de l'argent à leurs amis, à leur famille et à leurs proches de la manière la plus rentable qui soit. Et nous avons travaillé sans relâche pour offrir à nos clients le meilleur service possible de manière simple, rapide et sécurisée. Ce partenariat offrira davantage de confort et d'options à nos clients qui envoient de l'argent au Sénégal. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Small World Money Transfer, a déclaré Miller Rodriguez, responsable des relations stratégiques et des ventes pour l'Europe et le Royaume-Uni chez TerraPay. Ce partenariat constitue une nouvelle étape dans le renforcement de nos efforts continus pour simplifier les transferts de fonds transfrontaliers. Ensemble, nous sommes en mesure de rendre les transferts d'argent plus accessibles, simples à utiliser et transparents pour les Sénégalais, en les reliant à leurs amis et à leur famille dans le monde entier. Tirant parti de la popularité croissante des portefeuilles mobiles dans la région, nous nous engageons à améliorer le paysage des paiements transfrontaliers tout en stimulant l'inclusion financière. »

Small World Money Transfer, qui est connu pour permettre à plus de 3 millions de clients d'effectuer des paiements en ligne ainsi que par l'intermédiaire d'un vaste réseau physique, est le choix de confiance des expatriés sénégalais dans le monde entier. Ce partenariat s'inscrit non seulement dans le cadre de l'engagement de TerraPay à promouvoir l'inclusion financière mondiale, mais il contribue également à étendre la portée et les capacités de l'entreprise, avec un accent particulier sur le marché sénégalais. L'intégration de Small World Money Transfer dans le réseau TerraPay garantit aux clients sénégalais de pouvoir bénéficier de transferts d'argent instantanés et transparents directement sur leurs comptes Wave Wallet, sans difficulté ni complexité supplémentaire.

Cette annonce de partenariat intervient à un moment crucial où la demande de solutions efficaces de paiement transfrontalier augmente rapidement. Il répond à ce besoin croissant en introduisant une solution simple, mais transformatrice, offrant aux clients davantage d'options et de confort pour envoyer de l'argent.

À propos de TerraPay :

TerraPay simplifie la circulation de l'argent partout, en fournissant une connexion unique au réseau de paiement transfrontalier le plus étendu, réglementé sur 29 marchés mondiaux et en permettant des paiements dans plus de 120 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en rendant les mouvements d'argent instantanés, fiables, transparents et entièrement conformes. TerraPay repousse les limites pour les entreprises mondiales — qu'il s'agisse de banques, de fintechs, d'opérateurs de transfert d'argent, d'entreprises de voyages, de plateformes de l'économie de la création ou de places de marchés du e-commerce — tout en favorisant l'inclusion financière, même dans les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay a son siège à Londres et des bureaux à Bangalore, Dubaï, Miami, Bogota, Dar es Salam, Kampala, La Haye, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Milan, Singapour. La société se développe rapidement, ayant reçu des financements de la part d'investisseurs de premier plan, notamment l'IFC (la Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

À propos de Small World Money Transfer :

Small World est l'un des principaux fournisseurs de services de transfert d'argent transfrontalier pour les particuliers et les entreprises, permettant à plus de 3 millions de clients d'effectuer des paiements en ligne ou par l'intermédiaire d'un réseau physique composé de plus de 250 000 sites, 10 000 agents et 80 boutiques dans 196 pays. Small World est le choix de confiance des expatriés sénégalais du monde entier pour envoyer de l'argent à leurs proches au Sénégal en toute simplicité et en toute sécurité. www.smallworldfs.com

