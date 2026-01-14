شركة Titan Cloud تُعزّز حضورها في الشرق الأوسط وأفريقيا مع شركة Go Station وشركة Darb Stations وشركة السور في الكويت

مشغلو الوقود في المملكة العربية السعودية والكويت يوسّعون اعتماد العمليات القائمة على البيانات مع تسارع الاستثمارات الإقليمية

ناشفيل، تينيسي، 14 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Titan Cloud، منصة البيانات الرائدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين أصول الطاقة، اليوم عن توسّعها المستمر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، مع قيام شركات بيع الوقود بالتجزئة في المملكة العربية السعودية والكويت بتوسيع استخدام العمليات المتصلة والمدفوعة بالبيانات. يعكس تزايد طلب العملاء، والشراكات الإقليمية، وتوسّع قدرات التنفيذ، تحوّلًا أوسع نطاقًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو معايير تشغيل أعلى، وضوابط مالية أقوى، ورؤية لحظية لشبكات التشغيل.

يتجلّى الزخم القوي بشكلٍ خاص في المملكة العربية السعودية، حيث تُعدّ الرقمنة أولوية في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، ما يدفع مشغلي الوقود إلى تحديث العمليات التقليدية وتحسين الأداء على نطاق واسع.

قال Chris Cooper، رئيس العمليات الدولية في Titan Cloud، والمقيم حاليًا في دبي: "يتجه تجار الوقود بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بسرعة نحو عمليات أكثر اتصالًا واعتمادًا على البيانات، بقيادة الزخم القوي في المملكة العربية السعودية ودول الخليج". "هذا التحوّل يرفع التوقعات حول الدقة، وجاهزية التشغيل، والرؤية اللحظية، والمشغّلون يتحركون بسرعة لمواكبة ذلك".

يعكس التوسّع في قاعدة عملاء Titan Cloud هذا التحوّل:

شركة السور في الكويت انتقلت من الأنظمة المحلية إلى حل تحليلات الوقود من Titan Cloud لتحديث عملياتها وتحسين التحكم في فروقات الوقود عبر 42 موقعًا.

شركة Go Station (المملكة العربية السعودية) وسّعت نطاق تطبيقها من 65 إلى 160 موقعًا، مع تعميم تحليلات الوقود الفورية على مستوى الشبكة لدعم الأداء المتسق وتعزيز الرقابة المالية.

شركة Darb Stations (المملكة العربية السعودية) اختارت Titan Cloud لتوحيد تحليلات الوقود عبر 25 موقعًا، مع التركيز على رصد نواقص التنفيذ وتقليل فروقات الوقود من خلال رؤية تشغيلية واحدة وموثوقة.

لدعم الطلب المتنامي في المنطقة، تُواصِل Titan Cloud الاستثمار في نموذج التنفيذ الخاص بها. في نوفمبر 2025، قامت Titan Cloud بإتمام استحواذها على Urgent وTechniche EV، وأضافت فِرق صيانة وتنفيذ ذات خبرة، مع توسيع قدرات التسليم عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA). تُمكّن هذه الاستثمارات من تنفيذ أسرع وتقديم دعم أكثر استجابة لمشغلي قطاع الوقود في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يعملون عبر دول ومناطق زمنية متعددة.

كما تُعزّز Titan Cloud حضورها الميداني من خلال شركاء محليين جدد في شرق أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف Cooper: "يرغب المشغّلون في بيانات أفضل، وأداء يمكن التنبؤ به، ورؤية أوضح لما يحدث عبر شبكاتهم". "ومع وجود شركاء جدد على الأرض وتوفّر موارد تنفيذ أكبر، نحن مستعدون لمساعدتهم على تحقيق ذلك".

يواصل الاستثمار في المنطقة الارتفاع مع نمو السكان، وزيادة الطلب على المركبات، وسعي الحكومات إلى فرض معايير أعلى في عمليات بيع الطاقة بالتجزئة. وفي المملكة العربية السعودية، تُسرّع رؤية 2030 هذا التحوّل، وترفع سقف التوقعات فيما يتعلق بدقة البيانات، واستمرارية التشغيل، والانضباط المالي.

توفّر منصة Titan Cloud الموحدة لتحسين أصول الطاقة، والمدعومة بأدوات صيانة متقدمة وإدارة شبكات المركبات الكهربائية، للمشغّلين رؤية فورية لشبكاتهم والقدرة على التصرف فيها. مع توسّع شبكات الشرق الأوسط وأفريقيا وارتفاع التوقعات التشغيلية، تمنح Titan Cloud المشغّلين ميزة تنافسية واضحة في طريقة إدارة أعمالهم.

نبذة عن Titan Cloud

تقدّم Titan Cloud منصة رائدة لتحسين أصول الطاقة، تساعد العملاء على خفض تكاليف توريد الوقود والخدمات اللوجستية، وتقليل مخاطر الامتثال البيئي، وخفض نفقات الصيانة، وزيادة الإيرادات. تحظى Titan بثقة أكبر الأسماء في قطاع بيع البترول بالتجزئة وأساطيل المركبات التجارية، حيث تراقب نحو 50% من تدفق البنزين الاستهلاكي في الولايات المتحدة عبر أكثر من 100,000 منشأة. توفر هذه الشبكة العالمية بيانات وتحليلات غنية تمكّن العملاء من إدارة المخاطر وتعظيم ربحية الوقود. تأسست Titan Cloud عام 2012، وتخدم أكثر من 800 عميل في أكثر من 30 دولة. اعرف المزيد على www.titancloud.com.

