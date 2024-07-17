شركة TradeFlow Capital Management تُطلق أول شهادة تتبع رقمية لصندوقها الاستثماري على منصة Obligate

سنغافورة، 17 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة TradeFlow Capital Management (TradeFlow) أن تعلن عن إدراج أول شهادة تتبع رقمية eNote لها على Obligate، المنصة الرائدة في أسواق رأس المال على سلسلة البلوكشين. توفر هذه الشهادة للمستثمرين فرصة استثمارية فريدة ومبتكرة لتتبع أداء صندوق TradeFlow بالدولار الأمريكي بشفافية وكفاءة وضمن بيئة تنظيمية. وهذا يمنح المستثمرين الأوروبيين والعالميين المزايا المالية الخاصة بهيكل صندوق Cayman ولكن من خلال أصل رقمي آمن ومنظم.

يأتي هذا التطور في أعقاب التعاون الوثيق بين منصة Obligate وشركة TradeFlow على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث نجحت شركة TradeFlow في إصدار أصول ثابتة بملايين الدولارات الأمريكية عبر منصة Obligate. ويُعتبر الابتكار المالي الذي يمثله هذا الإدراج خطوة مهمة نحو زيادة السيولة المالية في قطاع تمويل التجارة، حيث يقدم حلاً جديدًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs في قطاع السلع الأساسية.

تتيح شهادة التتبع، التي تصدر في شكل رقمي eNote، للمستثمرين المشاركة في أداء الصندوق بشكل مرمّز. ويمكن إجراء الاستثمارات باستخدام عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي (USDC)، مع توفر شهادات مخصصة للإصدار تبدأ من 100 ألف دولار أمريكي. وتتيح منصة Obligate للمستثمرين في الأصول الرقمية، من خلال عملية الترميز الأولى للصندوق عبر شهادة التتبع الرقمية eNote، الوصول المباشر على فرصة استثمارية آمنة ذات عائد أعلى بكثير وبقيمة اشتراك أقل بكثير وبعملية اشتراك أسهل بكثير.

سيمتد التعاون بين الشركتين أكثر من ذلك مع إطلاق أول إصدار لشهادة رقمية eNote للدخل الثابت مرتبطة بصندوق TradeFlow EUR والمقوم بعملة EUROe المستقرة. وهذا يتيح للمستثمرين بعملة اليورو الدخول في استراتيجية TradeFlow دون التعرض لمخاطر صرف العملات الأجنبية FX الإضافية.

تُعد عملية ترميز الصندوق، التي تتضمن تحويل حقوق ملكية أصول الصندوق إلى رموز رقمية، عنصرًا محوريًا يُعيد تشكيل مستقبل التمويل من خلال تعزيز السيولة المالية والشفافية وإمكانية الوصول.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور Tom James، الرئيس التنفيذي CEO ورئيس قسم المعلومات CIO في شركة TradeFlow قائلًا: "يمثل الإدراج المباشر للشهادة Going LIVE خطوة محورية من الناحية النظرية إلى الناحية التطبيقية. وتفخر شركة TradeFlow بريادة عملية ترميز الصناديق الخاصة بها المدعومة بالسلع لفتح مصدر جديد للسيولة المالية، الأمر الذي يسمح لنا بدعم المزيد من النمو التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs حول العالم التي نعمل معها. التحول الرقمي هو جوهر نجاح TradeFlow كشركة متخصصة في إدارة الصناديق على مدار الأعوام الثمانية الماضية في تمويل أصول التجارة الدولية، وبالتالي كان من الطبيعي احتضان تقنية ترميز الأصول الرقمية وتمكين المستثمرين من الوصول إلى صناديق TradeFlow وفئة الأصول هذه بطرق عدة".

ومن جانبه، علق Tobias Wohlfarth، رئيس قسم التأسيس في منصة Obligate، قائلاً: "يسعدنا تقديم الدعم لشركة TradeFlow في طرح أول شهادة تتبع خاصة بها لتسهيل عملية ترميز صناديقها الاستثمارية. وتعزز هذه الخطوة شراكتنا، مما يؤدي إلى تعزيز السيولة المالية وتقديم فرص جديدة للمستثمرين للوصول إلى صناديق TradeFlow الاستثمارية. ونحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا واستكشاف المزيد من الطرق لتقديم حلول استثمارية متنوعة ومبتكرة".

ولا يتوقف التعاون المميز بين شركة TradeFlow ومنصة Obligate عند هذا الحد، فهناك خطط جارية لتوسيع هذا التعاون أكثر مع إمكانية إطلاق منتجات مرتبطة بالاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات ESG والتي تتصل بصندوق الاستثمار في المعادن الأساسية الجديد التابع لشركة TradeFlow.

للتواصل الاعلامي

بالنسبة إلى TradeFlow: Daniel Chua، رئيس العلاقات العامة للمساهمين والمسؤول عن المبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG: [email protected]

بالنسبة إلى Obligate: Hannah Fröjd، رئيس قسم التسويق، [email protected]

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