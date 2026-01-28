شركة Tredence تتعاون مع شركة Snowflake لتسريع عمليات الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتعاون Tredence مع Snowflake لتقديم منظومة ذكاء متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تُمكّن مؤسسات الطاقة من تسريع التحديث والاستفادة من الرؤى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

سان خوسيه، كاليفورنيا، 28 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Tredence، المزود العالمي الرائد في حلول علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، اليوم عن تعاونها مع شركة Snowflake، وهي شركة للحوسبة السحابية لبيانات الذكاء الاصطناعي، لدعم إطلاق حلول الطاقة الجديدة من Snowflake ومساعدة مؤسسات الطاقة على استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي بفعالية أكبر عبر مختلف عملياتها. من خلال هذا التعاون، تعمل Tredence وSnowflake إلى جانب قادة الصناعة الآخرين على تمكين مزودي النفط والغاز والطاقة والمرافق من تحديث البنية التحتية، وتحسين الكفاءة، وتسريع التقدم نحو مستقبل أكثر موثوقية وأقل في انبعاثات الكربون.

نظرًا لأن شركات الطاقة تتعرض لضغوط لتأمين البنية التحتية الحيوية، وتعزيز المرونة التشغيلية، والتعامل مع الأسواق المتقلبة من خلال رؤى فورية، فإن Tredence توفّر ما يُعرف بـ "الميل الأخير" للذكاء الاصطناعي وتقلل بشكلٍ كبير من الوقت اللازم لتحقيق القيمة. وبفضل شركتي Tredence وSnowflake، يمكن لعملائهما توحيد البيانات الحيوية عبر أنظمة تقنية المعلومات (IT) والتقنية التشغيلية (OT) وإنترنت الأشياء (IoT)، لتفعيل رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ لأجل عمليات أكثر أمانًا وكفاءة.

قال Rakesh Sancheti، رئيس الأعمال (CBO) في قطاع التصنيع ورئيس النمو في Tredence: "يمر قطاع الطاقة بنقطة تحوّل، حيث أصبحت سرعة تدفق البيانات، وموثوقية الذكاء الاصطناعي، والنتائج التشغيلية أهم من أي وقت مضى". "إن تعاوننا مع Snowflake يجمع بين قاعدة البيانات المحكومة القابلة للتوسع والخبرة العميقة لدى Tredence في قطاع الطاقة وقدراتها في هندسة الذكاء الاصطناعي. ومعًا، نساعد مؤسسات الطاقة على الانتقال إلى ما هو أبعد من لوحات المعلومات، نحو القرارات الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبشكل متزايد نحو أنظمة قائمة على الوكلاء (Agentic Systems) قادرة على الاستدلال والتخطيط والتنفيذ عبر سلاسل القيمة المُعقّدة للطاقة".

مع تزايد ترابط أنظمة الطاقة وانتقالها نحو الرقمنة، تحتاج المؤسسات إلى رؤية موحّدة ومحكومة لأهم بياناتها الحيوية. تُرسّخ حلول الطاقة من Snowflake هذه القاعدة من خلال مساعدة الشركات على ربط أنظمة تقنية المعلومات (IT) والتقنية التشغيلية (OT) التي كانت في العادة معزولة عن بعضها، وتعزيز التعاون بسلاسة أكبر مع شركاء المنظومة، وإطلاق قدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُحسّن الموثوقية والكفاءة والأداء على المدى الطويل.

وقال Fred Cohagan، الرئيس العالمي لقطاع الطاقة في Snowflake: "شركات الطاقة لا تقوم فقط بتحديث الأنظمة — بل تُعيد تعريف كيف يتغذّى مستقبلُ العالمِ بالطاقة". "تعمل Snowflake وشركاؤها، مثل Tredence، على مساعدة المؤسسات في بناء أساس موثوق للبيانات، والذي يُعد ضروريًا حاليًا. تسهم هذه الحلول في خفض التكاليف التشغيلية وتحقيق عائد أعلى على الاستثمار لشركات الطاقة، مما يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الطاقة على العملاء النهائيين. فكل قرش يتم توفيره ينعكس في النهاية على مُدَّخرات المستهلكين. تساعد Snowflake وTredence معًا مؤسسات قطاع الطاقة عبر:

منصة بيانات الطاقة المُوحّدة المتكاملة: لكسر العزلة بين أنظمة تقنية المعلومات ( IT ) والتقنية التشغيلية ( OT ) وإنترنت الأشياء ( IoT ) من خلال توحيد بيانات المؤسسة والعمليات والسوق في منصة واحدة آمنة، لإتاحة رؤية فورية عبر الاستكشاف، والإنتاج، وعمليات الشبكات، وأداء الأصول، والتداول، وعمليات خدمة العملاء.

الاستيعاب المُتقدم للبيانات والتحليلات على نطاق واسع: لاستيعاب البيانات المنظمة وغير المنظمة، من مصادر داخلية أو خارجية، وتحويلها وتحليلها بسهولة — بما في ذلك بيانات الطقس وأجهزة الاستشعار وصور الأقمار الصناعية — باستخدام Openflow و dbt و Snowpark و Streamlit ، لاستخلاص رؤى تشغيلية وسوقية أعمق.

أداء الأصول المدعوم بالذكاء الاصطناعي والسلامة وخفض الانبعاثات: لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة ( AI/ML ) في مراقبة صحة الأصول، والتنبؤ بالأعطال، وتقليل الانقطاعات غير المخططة، وتحسين تكاليف التشغيل والصيانة ( O&M )، وتعزيز السلامة، وخفض الانبعاثات، عبر دمج بيانات أجهزة الاستشعار الميدانية مع أنظمة المؤسسة.

التنبؤ والامتثال وقرارات التداول الأذكى: لتحسين دقة التنبؤ لأجل الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وخفض تكاليف وغرامات الامتثال، وتمكين تداول الطاقة بشكلٍ أكثر ربحية وفي الوقت المناسب من خلال إستراتيجيات شراء وبيع مدروسة.

القرارات الأسرع والتعاون عبر المنظومة باستخدام الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء: لإتاحة الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء و Snowflake Intelligence للمستخدمين من الشركات لأجل أتمتة الرؤى والتوصيات والإجراءات، مع تعزيز التعاون الآمن عبر سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة من خلال مشاركة البيانات و Snowflake Marketplace .

نبذة عن شركة Tredence

شركة Tredence هي مزود عالمي لحلول علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، تركز على حل مشكلة "الميل الأخير" في الذكاء الاصطناعي – وهي الفجوة بين إنشاء الرؤى وتحقيق القيمة. تستفيد شركة Tredence من خبرتها العميقة في المجال، ومنصات البيانات ومسرّعات الأعمال، والشراكات الإستراتيجية لتقديم حلول دقيقة وفعّالة لعملائها. تضم الشركة أكثر من 4,000 موظف في كل من منطقة خليج سان فرانسيسكو، وشيكاغو، والرياض، ولندن، وتورونتو، وبنغالور، وتخدم أهم العلامات التجارية في قطاعات التجزئة، والسلع الاستهلاكية المُعبأة (CPG)، والتقنية المتقدمة، والاتصالات، والرعاية الصحية، والسفر، والصناعات، والطاقة والمرافق.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.tredence.com ومتابعتنا على لينكدإن.

