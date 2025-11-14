فوز Tredence بجائزة شريك Microsoft للعام لمنصات البيانات والتحليلات لعام 2025

سان خوسيه ، كاليفورنيا و الرياض ، المملكة العربية السعودية, ، 14 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "تريدنس" (Tredence)، وهي شركة عالمية لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ، أنها فازت بجائزة "شريك Microsoft للعام لمنصات البيانات والتحليلات لعام 2025". تم اختيار "تريدنس" من ضمن مجال عالمي من شركاء "مايكروسوفت" (Microsoft) لقدرتها على تسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتقديم تأثير تجاري قابلة للقياس من خلال التحليلات التي تعمل بتقنية Azure وحلول الذكاء الاصطناعي.

تشمل الحلول المشتركة لشركة "تريدنس" مع "مايكروسوفت" التجزئة والبضائع الاستهلاكية المعلبة، والتصنيع والخدمات المصرفية والمالية ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة. يتم تقديم هذه الحلول من خلال منظومة تضم أكثر من 100 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، مما يمكّن الشركات من تحديث بيئات البيانات ، وتعزيز التعاون بين الوظائف ، وتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي للوكلاء لدعم صنع القرار في الوقت الفعلي.

وتسلط الجائزة الضوء على عمل "تريدنس" مع شركة سعودية رائدة للصيدلة بالتجزئة ، حيث قامت الشركة و"مايكروسوفت" ببناء قاعدة بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي على منصة Microsoft Fabric . معًا، قامت الفرق بتحديث 1500 خط قديم، وتوحيد أعباء العمل على البنية الحديثة، وتشغيل أكثر من 700 مستخدم أعمال لخدمة ذكاء الأعمال الذاتي.

بناءً على تحولات مماثلة معتمدة على الذكاء الاصطناعي ، تعاونت "تريدنس" أيضًا مع المنظمات الرائدة في منظومات السفر والطيران في المملكة العربية السعودية لوضع مفهوم جديد للكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء من خلال تحديث البيانات والذكاء الاصطناعي.

قال "راكيش سانكيتي"، كبير مسؤولي النمو في "تريدنس": "إن الفوز بجائزة شريك "مايكروسوفت" للعام لمنصات البيانات والتحليلات لعام 2025 هو دليل على قوة تعاوننا العالمي مع "مايكروسوفت" ورؤيتنا المشتركة في قيادة التحول المعتمد على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع". "يعزز هذا الاعتراف مهمتنا لمساعدة الشركات في جميع أنحاء العالم على الانتقال من أنظمة البيانات المجزأة إلى منصات موحدة جاهزة للذكاء الاصطناعي تحل تحديات الصناعة الحقيقية وتقدم نتائج قابلة للقياس. ما زلنا ملتزمين بعمق بتوسيع حضورنا في الأسواق الرئيسية واستخدام الذكاء الاصطناعي لخلق تأثير ذي مغزى ودائم لعملائنا."

قال "كريستوفر والاس"، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في "تريدنس": "بما يتماشى مع رؤية 2030 ، يركز شركاؤنا في المملكة العربية السعودية على مفهوم الوقت اللازم لتحقيق القيمة. من خلال الاستفادة من الحلول المبنية مسبقًا والمختبرة بشكل جزئي على تقنيات Azure ، نساعد قادة الصناعة على تنفيذ الذكاء الاصطناعي في مساحة التقاطع مع استراتيجية البيانات وخبرة المجال والتكنولوجيا لفتح الآفاق لتأثير تجاري ملموس."

قالت "نيكول ديزين"، مسؤول الشراكة الرئيسي ونائب الرئيس في شركة "مايكروسوفت": "تهانينا للفائزين والواصلين للقائمة النهائية في قائمة جوائز شركاء "مايكروسوفت" لعام 2025". هذا العام ، استغل شركاؤنا القوة التحويلية لسحابة Microsoft Cloud و منصات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول تحويلية تعيد صياغة مفاهيم حدود الابتكار. تستمر الطاقة والإبداع على مستوى منظومتنا في إلهامنا. يُظهر الفائزون في عام 2025 ما يمكن تحقيقه عندما تتحد التكنولوجيا والرؤية لتمكين العملاء في جميع أنحاء العالم."

تمثل "جوائز شركاء مايكروسوفت للعام" اعترافًا بالشركاء الذين طوروا وقدموا تطبيقات، وخدمات، وابتكارات متميزة للذكاء الاصطناعي تعتمد على سحابة Microsoft Cloud خلال العام الماضي. تم اختيار الفائزين من أكثر من 4600 ترشيح في أكثر من 100 دولة.

عززت "تريدنس" تعاونها مع "مايكروسوفت" ، وحصلت على تصنيفات شريك حلول "الابتكار في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والتطبيقات"، بالإضافة إلى التخصصات المتقدمة "للتحليلات على Azure " و"منصة الذكاء الاصطناعي على Azure ".

سيتم الإعلان عن "جوائز شركاء "مايكروسوفت" للعام لعام 2025" قبل مؤتمر Microsoft Ignite ، والذي سيُعقد في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر في سان فرانسيسكو. تتوفر تفاصيل إضافية على مدونة شركاء "مايكروسوفت" ، ويمكن العثور على القائمة الكاملة للفائزين والواصلين للقائمة النهائية هنا .

نبذة عن Tredence

"تريدنس" هي مزود عالمي متخصص في حلول علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، يركز على حل مشكلة "العمليات الأخيرة" في الذكاء الاصطناعي؛ وهي الفجوة بين وضع الرؤى وتحقيق القيمة. تستفيد "تريدنس" من خبرتها العميقة في المجال، ومنصات البيانات ومسرّعات الأعمال، والشراكات الاستراتيجية لتقديم حلول دقيقة وفعّالة لعملائها. تضم الشركة أكثر من 3500 موظف في كل من منطقة خليج سان فرانسيسكو، وشيكاغو، والرياض، ولندن، وتورونتو، وبنغالور، وتخدم أبرز العلامات التجارية في قطاعات التجزئة، والسلع الاستهلاكية المُعبأة، والتقنية المتقدمة، والاتصالات، والرعاية الصحية، والسفر، والقطاعات الصناعية.

للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقع الويب www.tredence.com ومتابعتنا على لينكد إن .

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1773052/Tredence_Logo.jpg