شركة Tribesigns تحتفل بالذكرى السنوية الرابعة عشرة من بيع الأثاث بسعر مخفض حصريًا

ولاية نيويورك, 3 يناير 2025 /PRNewswire/ -- يسر شركة Tribesigns، شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع الأثاث وتجارة التجزئة، الإعلان عن الذكرى السنوية الرابعة عشرة لها. للاحتفال بهذا الحدث الهام، تقدم Tribesigns خصومات خاصة على مجموعة كاملة من منتجات الأثاث ذات التصميم الفريد.

منذ تأسيسها في عام 2011، كانت Tribesigns في طليعة صناعة الأثاث بفضل رؤيتها لتوفير حلول للمنزل والمكتب تكون فعالة ومريحة للجميع. تتميز بتصميمها الفريد الذي يجمع بين الجمال، والعملية، ويسر التكلفة.

قال Peter Wang، الرئيس التنفيذي لشركة Tribesigns: "نحن نقدر التصميم الذي يلتزم بإبداع أثاث جميل، وفريد، وعملي. في Tribesigns، تتمحور قيمنا الأساسية حول الصدق، والبساطة، والابتكار، ودائمًا نضع العملاء في المقام الأول".

ستُقام تخفيضات الذكرى السنوية الرابعة عشرة في الفترة من 10 يناير إلى 17 يناير 2025. خلال هذه الفترة، يمكن للعملاء الاستمتاع بخصومات تصل إلى 50% على أكثر من 500 منتج، بما في ذلك مجموعة واسعة من المنتجات، مثل: المكاتب المنزلية، وخزائن الكتب، وطاولات منصات الألعاب، وأرفف التنظيم، ورفوف الأحذية، وعلاقات الملابس، والكومود، والتسريحة، وطاولات الطعام، ورفوف المطبخ، وطاولات الاجتماعات، ومكاتب الاستقبال، وخزائن التخزين، والمزيد.

ستكون هذه الخصومات الحصرية متاحة على الموقع الرسمي لشركة Tribesigns: https://tribesigns.com/ وكذلك على متجر أمازون.

قال Andy Huang، مدير التسويق في Tribesigns: "كبادرة تقدير لمستخدمينا المخلصين وتأكيدًا على التزام Tribesigns الراسخ بتقديم حلول منزلية ومكتبية مبتكرة وفريدة من نوعها على مستوى العالم، ندعو العملاء للانضمام إلى هذا الاحتفال الخاص مع هذه الخصومات الرائعة".

تقدم Tribesigns حلًا شاملًا للأثاث للمنازل والأعمال التجارية، بما في ذلك غرفة المعيشة، وغرفة النوم، والمكتب المنزلي، والممر، والمطبخ، وغرفة تناول الطعام. وقد قدمت منتجات أثاث داخلية وخارجية مختلفة لأكثر من 20 مليون أسرة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا في السنوات الـ 14 الماضية. وفي 20 ديسمبر 2024، حصلت على جائزة Rising Star Award من أمازون.

نبذة عن Tribesigns:

Tribesigns هي شركة مصممة ومصنعة للأثاث رائدة عالميًا. تحت شعار 'مصمم للحياة'، تتمحور فلسفتها حول تنوع أنماط الحياة الشخصية وأهمية تبني الخيارات الصديقة للبيئة.

تشتهر Tribesigns أيضًا على نطاق واسع بتصاميمها الخاصة والأنيقة للأثاث، ومعظم أحدث نماذج الشركة فريدة من نوعها في السوق، ولا مثيل لها في أي مكان آخر، ولن يخيب أملكم أبدًا إذا اخترتم Tribesigns.

لمزيد من المعلومات حول Tribesigns، يرجى زيارة: https://tribesigns.com/، وأمازون، وB2B، والفيسبوك، وإنستغرام، ويوتيوب، وPinterest، وتيك توك.

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