توسّع ترايبساينز تعاونها مع أبرز تجار التجزئة الأمريكيين في قطاع الأثاث المنزلي خلال Las Vegas Market 2026

نيويورك, 7 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- وسّعت ترايبساينز، وهي شركة مصنّعة للأثاث وتعمل في تجارة التجزئة وتحظى بتقدير عالمي، نطاق تعاونها مع أبرز تجار التجزئة الأمريكيين في قطاع الأثاث المنزلي خلال Las Vegas Market 2026، إذ زار جناح الشركة ممثلون رفيعو المستوى من شركائها الرئيسيين في قطاع التجزئة للاطلاع على أحدث تشكيلات الأثاث.

Tribesigns Booth Group Photo of the Tribesigns Team and The Home Depot Team

كان من بين الزوار Niraj Shah، الرئيس التنفيذي لشركة Wayfair، وفريقه، وAmazon Justin، وفريق The Home Depot Furniture بقيادة Christa Endler، Online Merchant Digital Decor. أكدت هذه الزيارات تنامي علاقات ترايبساينز مع كبار تجار التجزئة الأمريكيين في قطاع الأثاث المنزلي، وأتاحت فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن ابتكار المنتجات وتفضيلات المستهلكين المتغيرة والتعاون المستقبلي.

في المعرض، عرضت ترايبساينز تشكيلات أثاث تغطي مساحات المعيشة وتناول الطعام والتخزين، مسلطةً الضوء على نهجها في ابتكار أثاث عملي ومتعدد الاستخدامات مصمم للحياة العصرية.

يُعد Las Vegas Market فعالية تجارية بارزة للأثاث والمفروشات المنزلية في لاس فيغاس، نيفادا، تجمع تجار التجزئة والمشترين والمصممين والموزعين والعلامات التجارية لاكتشاف منتجات جديدة وتبادل رؤى القطاع واستكشاف فرص الأعمال.

استلهامًا من فلسفتها«Designed for Life» ، تطوّر ترايبساينز أثاثًا عمليًا ضمن طيف واسع من فئات الأثاث المنزلي. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، بنت العلامة التجارية محفظة متنوعة تصل اليوم إلى أكثر من 30 مليون أسرة حول العالم عبر شركاء التجزئة في مختلف الأسواق العالمية.

قال Peter Wang، الرئيس التنفيذي لشركة ترايبساينز: «نحن نثمّن بصدق الثقة والدعم المستمرين من شركائنا الاستراتيجيين. أتاح لنا Las Vegas Market فرصة قيّمة أخرى للقاء فرق Wayfair وأمازون وهوم ديبوت، وتبادل الأفكار، وفهم التحولات المستمرة في احتياجات المستهلكين على نحو أفضل. وتساعد هذه الحوارات في تشكيل استراتيجية منتجاتنا، ونتطلع إلى البناء على هذه العلاقات وتقديم أثاث مصمم بعناية لعدد أكبر من العملاء في أنحاء السوق الأمريكية».

نبذة عن ترايبساينز

"ترايبساينز" هي شركة رائدة عالميًا في مجال تصميم وتصنيع الأثاث. وتحت شعار «Designed For Life»، تحتفي فلسفتها بتنوّع أنماط الحياة الشخصية وأهمية اتخاذ خيارات تراعي البيئة.

لمزيد من المعلومات عن ترايبساينز، يُرجى زيارة Tribesigns.com، والاطلاع على فرص ترايبساينز للتعامل بين الشركات عبر B2B، أو متابعة العلامة التجارية على فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وPinterest وتيك توك.