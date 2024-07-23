شركة TruDoc تتعاون مع e& enterprise لإحداث ثورة في اتصالات الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة UAE

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة TruDoc Healthcare، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية عن بُعد، عن شراكة مع e& enterprise لتحويل اتصالات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA. يُقدم هذا التعاون حل engageX، المدعوم من منصة NICE CXone، مما يضع معيارًا جديدًا لرعاية المرضى وسهولة الوصول.

The signing ceremony between TruDoc and e& enterprise

يُمثل حل engageX خطوة رئيسية في خدمات التوصيل التي تقدمها TruDoc Healthcare، مما يسمح بإدارة سلسة لاستفسارات المرضى عبر قنوات اتصال متعددة؛ مثل الصوت والدردشة والبريد الإلكتروني والفيديو، كل ذلك من خلال واجهة واحدة، ويضمن هذا النهج استجابات شاملة، مما يعزز بشكل كبير مشاركة المرضى ورضاهم.

قال Utsaav Pathak، المدير المالي لمجموعة TruDoc Healthcare: "لقد تطور التزامنا بتحسين رعاية المرضى من خلال التكنولوجيا بشكل ملحوظ من خلال هذه الشراكة مع "e& enterprise

وقال Miguel Angel Villalonga، مدير العمليات التنفيذي لشركة e& enterprise: "نؤمن بقوة التكنولوجيا في إعادة وضع حدود للرعاية الصحية"، "إن شراكتنا مع TruDoc Healthcare تتجاوز مجرد دمج التقنيات المتقدمة، فهي تُمثل شهادة على رؤيتنا المشتركة لإحداث ثورة في رعاية المرضى، ومن خلال حل engageX، نحن ملتزمون بتحويل تجارب المرضى إلى رحلات تَتسم بالتميز وسهولة الوصول والابتكار. تمثل هذه المبادرة خطوة استراتيجية في سعينا المستمر لتسخير التقنيات المتطورة لإحداث تأثير عميق وإيجابي على صحة الإنسان في جميع أنحاء العالم."

قال Darren Rushworth، رئيس شركة NICE International: "نظرًا لأهمية الأمان والموثوقية في اتصالات الرعاية الصحية، تستخدم منصة NICE CXone بروتوكولات تشفير متقدمة، مما يدعم الامتثال لقانون التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة HIPAA ويحمي بيانات المرضى، ويعمل إطار الأمان القوي على بناء الثقة ويضمن التبادل الآمن للمعلومات الصحية الحساسة."

يعزز هذا التعاون قدرات TruDoc من خلال الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تبسيط العمليات وتحسين تفاعلات المرضى، مما يدعم مهمتها المبتكرة التي تضع المرضى في طليعة اهتماماتها.

نبذة عن TruDoc Healthcare

TruDoc هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات الصحية عن بعد، حيث تعمل على تعزيز تجارب المرضى من خلال الحلول الرقمية المبتكرة. من خلال التركيز على الرعاية الصحية عالية الجودة والتي يسهل الحصول عليها، تستخدم TruDoc تقنيات متقدمة وشراكات استراتيجية لتلبية احتياجات المرضى العالمية.

لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.trudochealth.com

حول مؤسسة e& enterprise

تدمج e& enterprise الخبرة المهنية في الخدمات الرقمية مع قدرات مجموعة التكنولوجيا لتعظيم الإمكانات الرقمية عبر مختلف القطاعات، وتعمل على دفع المؤسسات والاقتصادات نحو عالم أكثر ذكاءً وأمانًا واستدامة، باستخدام السحابة والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء IoT والذكاء الاصطناعي.

تعمل شركة e& enterprise في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وتقدم حلولًا رقمية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة والمدن الأكثر أمانًا والخدمات المحسنة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المصرفية والمزيد.

توفر e& enterprise استشارات شاملة ونمذجة الأعمال وتصميم الحلول والدعم، بفضل سجلها الحافل في تصميم وتقديم وتشغيل الحلول الرقمية الآمنة والذكية.

لمعرفة المزيد عن e& enterprise، يرجى زيارة www.eandenterprise.com/en/index.jsp

نبذة عن NICE

تساعد NICE المؤسسات في جميع أنحاء العالم على تقديم تجارب عملاء غير عادية وتلبية المقاييس الرئيسية. تتميز NICE بمنصة CXone، وهي منصة رائدة عالميًا في مجال تجربة العملاء السحابية، وشركة رائدة عالميًا في برامج CX المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراكز الاتصال وخارجها. تتعاون أكثر من 25,000 منظمة في أكثر من 150 دولة مع NICE لتعزيز تفاعلات العملاء، بما في ذلك 85 من Fortune 100.

يرجى زيارة www.nice.com لمزيد من المعلومات.

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