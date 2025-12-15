الرؤى الفورية، والتحليل المُتخصص، وضمان البيانات المعتمدة تعزز موثوقية الأساسات العميقة في المشاريع البحرية ومشاريع البناء المعقّدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- تُعزز شركة TÜV Rheinland، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الاختبار والاعتماد المستقلة، التزامها بتطوير السلامة والجودة والموثوقية الهندسية من خلال خدماتها الشاملة لمراقبة دقّ الخوازيق (PDM). توفر هذه الحلول لمالكي المشاريع والمطورين والمقاولين دقةً استثنائيةً وثقةً في بناء الأساسات العميقة. مع تسارع تطوير البنية التحتية والطاقة البحرية والصناعة العالمية، أصبح ضمان أداء كل خازوق مدقوق كما هو مصمّم أمرًا ضروريًا. تقدم خدمات TÜV Rheinland الاستخبارات الفورية والضمان الهندسي اللازمين لتأسيس أنظمة أساسات آمنة، ومتينة، ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.

إرساء الثقة في كل عملية تركيب خازوق

دقّ الخوازيق أحد أهم مراحل تشييد الأساسات وأعلاها خطرًا. فالتغيرات في ظروف التربة، والمقاومة غير المتوقعة، والإجهاد الزائد، أو مشكلات المحاذاة قد تؤثر جميعها في الأداء، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الهيكلي أو زيادة التكاليف أو مخاوف من الهبوط الأرضي على المدى الطويل. تحوّل خدمة مراقبة دقّ الخوازيق (PDM) من TÜV Rheinland عدم اليقين إلى رؤىً واضحة قابلة للتنفيذ.

باستخدام مزيج من الحساسات المتقدمة، والمجسّات السطحية وتحت المائية، ومحللات 8G، وبرمجيات هندسية من شركة PDI، إضافةً إلى التقييم المتخصص، تقوم TÜV Rheinland بتسجيل وتحليل سلوك كل خازوق أثناء التركيب. تتحقق الخدمة من التوافق مع افتراضات التصميم، وتؤكد القدرة التحميلية، وتضمن بقاء إجهادات الدقّ ضمن الحدود الآمنة.

مجموعة شاملة من قدرات المراقبة

تم تصميم خدمات مراقبة دقّ الخوازيق (PDM) من TÜV Rheinland لدعم المشاريع البرية والبحرية من أي حجم. تشمل المكوّنات الرئيسية ما يلي:

توفير المعدات وقطع الغيار، بما في ذلك الحساسات، والكابلات، ومحللات 8G ، وبرمجيات المراقبة المتخصصة.

نشر كوادر مؤهلة لتنفيذ المراقبة الميدانية بدقة وكفاءة.

تركيب الحساسات بشكلٍ فوري وجمع البيانات لرصد إجهادات الخوازيق وحركتها وأداء مطرقة الدّق.

إجراء مطابقة مبدئية لإشارات برنامج تحليل موجات الخوازيق ( CAPWAP ) في الموقع خلال 24 ساعة من انتهاء الدق لتحديد السعة التحميلية المُستخدمة للخازوق.

تحليل مُفصّل للبيانات يشمل مقاومة الدقّ، والسعة المحورية، وانتقال الطاقة، وتفاعل الخازوق مع التربة.

إعداد تقرير نهائي شامل يتضمن مخرجات مُحسنة لبرنامج تحليل موجات الخوازيق ( CAPWAP )، والتحقق من السعة، وسجلات بيانات كاملة.

تضمن هذه القدرات فهمًا وتوثيقًا كاملين لسلوك الخوازيق، مما يُتيح اتخاذ قرارات هندسية مدروسة وتنفيذًا مُبسطًا للمشاريع.

أهمية مراقبة دقّ الخوازيق

إن دمج مراقبة دقّ الخوازيق (PDM) منذ البداية يوفر فوائد كبيرة، من بينها:

مراقبة الجودة بشكلٍ فوري للتحقق من الالتزام بمُتغيرات التصميم.

تأكيد السعة التحميلية للخازوق، لتقليل المخاطر المرتبطة بالتوقف المبكر للدّق أو تغيّر ظروف الأرض.

التحقق من صحة الافتراضات الهندسية، مما يسمح بتحسين أبعاد الخوازيق وجداول التركيب.

الاختبارات ميسورةُ التكلفة، خصوصًا عند استخدام الاختبارات الديناميكية كبديل لاختبارات السعة التحميلية الثابتة كاملة النطاق.

دعم الحصول على شهادات المشروع من خلال بيانات أداء موثوقة ومتوافقة مع المعايير.

إن هذه المزايا تساعد فِرق المشاريع على تقليل المخاطر، وخفض أعمال إعادة التنفيذ، وحماية الهياكل من التحديات الفورية والمستقبلية للأساسات.

منظور الصناعة

قال السيد مؤمن محمود، المدير العام للخدمات الصناعية في شمال أفريقيا: "في TÜV Rheinland، ندرك أن سلامة أي هيكل يبدأ من سلامة أساساته". "توفر خدمات مراقبة دقّ الخوازيق لدينا بيانات موثوقة وفورية تدعم تشييدًا أكثر أمانًا، وتقلّل من عدم اليقين، وتعزّز الأداء على المدى الطويل. هذا المستوى من الرؤية يضمن دقّ كل خازوق بثقة مع ضمان هندسي".

ترسيخ تميُّز الأساسات عبر المشاريع العالمية

من خلال التزامها بالدقة الهندسية، والتكنولوجيا المتقدمة، والخبرة الموثوقة، تدعم خدمات مراقبة دقّ الخوازيق من TÜV Rheinland التنفيذ الناجح لمشاريع البنية التحتية والطاقة، والمشاريع البحرية والصناعية حول العالم.

من خلال دمج أنظمة مراقبة متطورة، وخبراء متخصصين، وتقارير دقيقة، تضمن TÜV Rheinland أن يبدأ كل مشروع بأساس آمن وموثوق - مما يمهّد لنجاح هيكلي طويل الأمد.

نبذة عن TÜV Rheinland:

150 عامًا من جعل العالم مكانًا أكثر أمانًا: TÜV Rheinland واحدة من أبرز مزودي خدمات الاختبار والفحص في العالم، مع إيرادات سنوية تزيد عن 2.7 مليار يورو و27,000 موظف في أكثر من 50 دولة. يختبر خبراؤها المؤهلون تأهيلًا عاليًا الأنظمة التقنية والمنتجات، ويمكِّنون الابتكار، ويساعدون الشركات في انتقالها نحو المزيد من الاستدامة. ويدربون المهنيين في العديد من المجالات، ويعطون الشهادات لأنظمة الإدارة وفق المعايير الدولية. بفضل خبرتها الاستثنائية في مجالات مثل التنقل وإمدادات الطاقة والبنية التحتية وغيرها، توفر TÜV Rheinland ضمانًا مستقلًا للجودة - خاصةً للتقنيات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية. وبذلك، تساهم TÜV Rheinland في مستقبل أكثر أمانًا وأفضل للجميع. منذ عام 2006، أصبحت TÜV Rheinland عضوًا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعزز الاستدامة ويكافح الفساد. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كولونيا بألمانيا. الموقع الإلكتروني: www.tuv.com

للتواصل الإعلامي:

Samrat Sinha

الاتصالات والعلاقات العامة

TÜV Rheinland

البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2844279/Pic_1.jpg