Neteera Temassız hasta izleme için ~13 Milyon Dolarlık B Serisi Finansman Sağladı

Aescuvest ve Omega Healthcare yatırımcıları liderliğindeki finansman turu

KUDÜS, 25 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Hasta izleme pazarını alt üst eden İsrail merkezli girişim olan Neteera Technologies Ltd., bugün ~13 milyon dolarlık B Serisi finansman turunu başarıyla kapattığını duyurdu. Tur OHI, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, Nanz Family Office, Ankor Holding ve Esas Private Equity genelinde vasıflı hemşirelik tesisi ve yardımlı yaşam tesisi operatörlerine odaklanan Omega Healthcare yatırımcıları dahil, mevcut ve yeni yatırımcılarla bir araya gelen tanınmış bir sağlık ABD merkezli Healthcare REIT (NYSE yatırım şirketi olan Aescuvest tarafından yönetildi. Ek olarak, Neteera ve Omega, Neteera'nın teknolojisini Omega'nın sağlık hizmeti işletme ortaklarına sunmak için stratejik bir ortaklığa girdi.

Omega Healthcare Investors Logo Neteera Logo

Bu son finansman turu ile Neteera, temassız hasta izleme çözümünün satışını, üretimini ve dağıtımını hızlandıracak ve tescilli tıbbi algılama platformu için daha fazla özellik geliştirmeyi hızlandıracak. Teknoloji, temasa veya hasta katılımına ihtiyaç duymadan hastaların biyo belirteçlerinin sürekli izlenmesini sağlamak, hasta izlemeyi kolaylaştırmak, sonuçları iyileştirmek ve klinik personeli üzerindeki yükü azaltmak için tasarlanmıştır.

Aescuvest Ortağı ve Yatırım Başkanı Sebastian Gührs, "Aescuvest, toplum üzerinde olumlu etkisi olan sağlık hizmetleri gelişmelerini finanse etmeye kendini adamıştır ve Neteera'nın yenilikçi teknolojisinin hastaları izleme ve onlara bakım verme şeklimizde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz" dedi.

Omega Healthcare yatırımcıları, yatırım turuna da katıldı ve Neteera ile stratejik bir ortaklık kurdu. İlişkinin bir parçası olarak Neteera, Omega'nın temassız hasta izleme için stratejik ortağı olacak ve uzaktan hasta izleme platformunu Omega'nın ABD'deki uzun süreli bakım ve yetenekli bakım tesisleri ağına sunacak.

Omega Healthcare yatırımcılarının Kurumsal Strateji Kıdemli Başkan Yardımcısı Matthew Gourmand, "Neteera ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. "Teknolojilerini bir tesis test grubuna uyguladık ve operatörlerden olumlu geri bildirimler alarak hastaneye yatışların azaldığını ve hastaların klinik gereksinimlerindeki değişikliklerin erken fark edildiğini vurguladık. Bu teknolojinin, sakinlerine yüksek düzeyde bakım ve rahatlık sağlamaya çalıştıkları için bakıcılara yardımcı olma kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz."

2015 yılında kurulan Neteera, benzersiz FDA onaylı temassız uzaktan hasta izleme platformuyla hızla tanındı. Hasta biyobelirteçlerinin gerçek zamanlı olarak sürekli ve kesintisiz olarak izlenebildiği platform, tüm dünyada hasta bakımını ve operatör verimliliklerini geliştiriyor. FDA izni ve en son finansman turu ile birlikte şirket, sağlık endüstrisini daha da bozmaya ve teknolojisini ihtiyacı olan daha fazla hastaya ulaştırmaya hazırlanıyor.

Neteera CEO'su Isaac Litman, "Oyun değiştiren çözümümüzü geliştirmeye ve ölçeklendirmeye devam ederken Aescuvest ve Omega ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. "Bu finansman ve Omega'nın stratejik ortaklığı ile, klinik personeli üzerindeki yükü azaltırken hasta sonuçlarını iyileştirmeye yönelik erişimimizi genişletebileceğiz ve misyonumuzu hızlandırabileceğiz."

Aescuvest Hakkında:

Aescuvest, önemli bir etki yaratmak için dijital sağlık hizmetleri girişimlerini finanse etmeye odaklanan bir sağlık yatırım şirketidir. Özel bir yatırım platformunun işletmecisi olarak şirket, gelecek vaat eden sağlık girişimlerine özel erişim sunuyor ve SPV yapıları aracılığıyla doğrudan yatırımları kolaylaştırıyor. Aescuvest, gelişen bir pazarda girişimci yatırımlar sağlayarak yatırımcıların kazançlı sağlık hizmetleri yatırım fırsatlarına katılmasını sağlar.

Omega Healthcare yatırımcıları hakkında:

Omega, başta vasıflı hemşirelik ve destekli yaşam tesisleri olmak üzere uzun vadeli sağlık hizmetleri sektörüne yatırım yapan bir REIT'dir. Varlık portföyü, ağırlıklı olarak üçlü net kiralama yapısında, çeşitli sağlık hizmetleri şirketleri grubu tarafından işletilmektedir. Varlıklar, Birleşik Krallık'ın yanı sıra ABD'deki tüm bölgeleri kapsar.

Neteera Hakkında:

Neteera's FDA onaylı sürekli, temassız, pasif hayati belirtiler ve biyo-veri izleme çözümü, hem krizle dolu sağlık sistemi hem de evde sağlık için daha iyi hasta izleme sağlar. Algılama platformumuz, cihazın manipüle edilmesi, giysilerin çıkarılması ve bakıcının yanında bulunması ihtiyacını ortadan kaldırır. Neteera'nın teknolojisi, bir kameraya dayanmadığı için gizliliği koruyan, güvenli, bakım gerektirmeyen, çip sensör üzerinde sub-THZ mikro radar çözümüne dayalıdır. Bakımı iyileştiriyoruz ve sonuç olarak hastalar için en uygun konforu sağlayarak sağlık hizmeti maliyetlerini azaltıyoruz.

İletişim:

Sebastian Gührs

Yatırım Başkanı

Aescuvest

+491744333221

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2058115/Aescuvest_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2058116/Omega_Healthcare_Investors_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2058117/Neteera_Logo.jpg

SOURCE Aescuvest