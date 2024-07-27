شركة UnionPay International توسع شبكتها الأوروبية لتسهيل رحلات السفر الصيفية في القارة لحاملي بطاقات UnionPay

Taxi in Paris

مدريد, 27 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- تواصل شركة UnionPay International (يشار إليها فيما يلي باسم "UPI" أو "الشركة") توسعها السريع في السوق الأوروبي، حيث أصبح بإمكان حاملي بطاقات UnionPay الاستمتاع بخدماتها في 90% من الدول والمناطق الأوروبية، بما في ذلك جميع الدول التابعة لاتفاقية شنغن. هذا وقد ارتفع معدل قبول بطاقات UnionPay لدى التجار في نقاط البيع (POS) بالمنطقة إلى 80%، كما أن التوسع المستمر للشركة يجعل حياة حاملي بطاقات UnionPay أكثر سهولة خلال زيارتهم للدول الأوروبية هذا الصيف. وتوصي الشركة حاملي بطاقات UnionPay بربطها بهواتفهم المحمولة من أجل الظفر بتجربة دفع سلسة وسريعة في الوجهات السياحية الشهيرة على غرار فرنسا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا والمجر والدول الأوروبية الأخرى.

تخطو شركة UnionPay International خطوات واسعة نحو تعزيز تجربة التسوق السياحي في أوروبا، حيث قامت بتفعيل خدمة الدفع السريع UnionPay QuickPass في أكثر من 6 ملايين نقطة بيع POS. ويمكن للسياح بسهولة إضافة بطاقات UnionPay الخاصة بهم إلى محافظ الهاتف المحمول مثل Huawei Pay وApple Pay والدفع مقابل المنتجات والخدمات بلمسة بسيطة أو حتى بمجرد "التلويح" بهواتفهم المحمولة. كما أصبحت العديد من المتاجر العالمية الشهيرة والقرى التجارية في أوروبا تدعم نظام الدفع ببطاقات UnionPay من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة QR، الأمر الذي يمثل جاذبية كبيرة للسياح من دول قارة آسيا والمحيط الهادئ المعتادين على هذا الأسلوب.

وفي الوجهات الغنية بالتراث الثقافي مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا، وصلت نسبة قبول بطاقات UnionPay إلى 85% و80% و90% على التوالي، ويمكن الآن رؤية شعار UnionPay المميز في كل مكان تقريبًا في المعالم السياحية الرئيسية مثل عين لندن وبرج إيفل ومتحف الأكروبولس في أثينا.

صممت شركة UPI حلولاً مخصصة لتسهيل استخدام بطاقات UnionPay عبر الحدود أو بين المدن أو حتى في الجولات المحلية للمطاعم والإقامة ووسائل النقل والترفيه والتسوق. وتستمر تجربة بطاقة الدفع السلسة باستخدام بطاقات UnionPay لدى التجار في المطارات الرئيسية في أوروبا مثل مطار شارل ديجول ومطار فرانكفورت وهيثرو في التحسن، حيث تتيح لك أكثر من 90 شركة طيران عالمية ومنصة حجز سفريات إلكترونية (OTA) مثل Trip.com شراء تذاكرك بكل سهولة باستخدام بطاقة UnionPay. يمكنك أيضاً استخدام بطاقات UnionPay لدفع أجرة القطارات الوطنية ووسائل النقل الحضرية في إيطاليا وإسبانيا وهولندا والمجر وغيرها.

تستغل شركة UnionPay International خبراتها وقدراتها الشاملة للتعاون مع مختلف الأطراف وتوفير مجموعة واسعة من المزايا للسياح في جميع أنحاء أوروبا. يمكن لحاملي بطاقات UnionPay الاستفادة من استرداد الضرائب والتخفيضات في مراكز التسوق في 44 دولة ومنطقة، كما أصبح بإمكانهم استرداد الضرائب بسهولة باستخدام تطبيق UnionPay أو رمز الاستجابة السريعة QR في العديد من المطارات الأوروبية الرئيسية. ويمكن للسياح المسافرين إلى 20 دولة ومنطقة، بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وإيطاليا، الاستمتاع بأفضل أسعار للصرف على جميع المشتريات المحلية بعد التسجيل في تطبيق UnionPay، مما يجعل رحلات التسوق الخارجية ميسورة التكلفة بشكل كبير.

تخطت بطاقات UnionPay الصادرة خارج الصين حاجز 240 مليون بطاقة، حيث يستخدمها حاملون من 82 دولة، بما في ذلك أكثر من 10 دول أوروبية مثل إسبانيا وصربيا. ولتسهيل عمليات الدفع لرحلات السفر في أوروبا، أطلقت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا، هذا الصيف، نسختها المحلية من بطاقات UnionPay. تتبني UnionPay مبادرة التحول الرقمي في صناعة الدفع من خلال تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول على مستوى العالم. وتضم شبكة UnionPay حاليًا نحو 200 محفظة تعاونية على المستوى الدولي، ومن المحتمل أن تصل إلى أكثر من 600 مليون مستخدم. وتعد منتجات الدفع المتنوعة التي تقدمها UnionPay، بما في ذلك "البطاقة، ورمز الاستجابة السريعة QR، وQuickPass"، متوافقة عالميًا وأصبحت وسيلة دفع رائدة للسياح في عموم دول أوروبا.

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