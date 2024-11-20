شركة Uniqus Consultech تُضيف UST كمُستثمر في السلسلة الثانية "ب" من جولتها التمويلية، المُعلنة سابقًا

تعاوُن استراتيجي يهدف إلى تقديم قيمة أكبر للعملاء من خلال الاستفادة من قدرات الاستشارات بجانب التحوُّل القائم على التكنولوجيا

مومباي، الهند ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- استثمرت شركة UST، وهي شركة رائدة في حلول التحوُّل الرقمي، في Uniqus Consultechوهي منصة عالمية تدعمها التكنولوجيا تُقدم حلولاً استشارية في مجالات المُحاسَبة وإعداد التقارير، والعمليات المالية، والحوكمة، والمَخاطر، والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومجالات التكنولوجيا. هذا الاستثمار، الذي يُعد جزءًا من الجولة الثانية من التمويل التي أعلنت عنها Uniqus سابقًا، سيُمهد الطريق لتعاوُن قوي بين الشركتين.

يُشَكل تحالف UST وUniqus مزيجًا من المعرفة الوظيفية العميقة والقدرات التكنولوجية القوية لمُساعدة العُملاء على مُواجهة تحديات الأعمال الأساسية بشكل أفضل والاستفادة الكاملة من قوة التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي/الذكاء الاصطناعي التوليدي. كجزء من التعاون الاستراتيجي، ستستفيد UST من الخبرة العملية الواسعة لـ Uniqus في مجالات التمويل والمَخاطر والاستدامة لتحديد وتنفيذ أفضل الحلول الرقمية لعملائها.

ستكون UST قادرة على تقديم مجموعة حلول موسعة لمساعدة العملاء على التعامل مع المتطلبات التنظيمية المتطورة والمعقدة، وتقييم الآثار البيئية، وتعزيز شفافية سلسلة التوريد، وتحسين مُبادَرات التأثير الاجتماعي من خلال دمج قدرات Uniqus في مجال البيئة والاجتماعية والحوكمة ESG في عروضها. تتبع منصة ESG UniVerse المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Uniqus، وتقيس، وتُقدم تقارير عن مقاييس البيئة والاجتماعية والحوكمة ESG، بما في ذلك انبعاثات الكربون، وتُسَهل التفاعل مع شركاء سلسلة التوريد. ستستفيد UST من قدرات Uniqus في تحويل التمويل والمَخاطر لتوفير حلول ومنصات شاملة للتمويل والمخاطر لعملائها.

قال جميل خاطري، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة Uniqus: "تريد المؤسسات أن تُمكّنها التكنولوجيا من حل مشاكل الأعمال بشكل فعال وتحقيق فوائد حقيقية. يعمل كلًا من الهندسة التحويلية والنظام البيئي الابتكاري لشركة UST، بالإضافة إلى خبرة Uniqus العميقة في مجال الاستدامة والتمويل والمَخاطر، على رفع مستوى منتجاتنا وخدماتنا المُقَدمة للعملاء في جميع أنحاء العالم. نحن متحمسون حقًا للبدء في هذه الرحلة مع UST، وتقديم إمكانيات جديدة لخدمة قاعدة عُملاء كبيرة ومُشتركة بطريقة شاملة."

"أصبحت استدامة الشركات ومُمارَسات الأعمال المسؤولة والاستشارات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG جُزءًا لا يتجزأ من بناء استراتيجية حديثة شاملة للشركات، ويعمل دمج إمكانيات Uniqus في مجال البيئة والاجتماعية والحوكمة في محفظتنا، على تمكين شركة UST من خدمة عملائنا بشكل أفضل وتمييز أنفسنا في مشهد تنافُسي متزايد. هذه العلاقة مع شركة رائدة في السوق تُمثل فرصة ممتازة لتعزيز عروض خدماتنا وتحقيق نُمو مُستَدام مع تمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة"، وفق ما قاله Vijay Padmanabhan، المدير المالي لشركة UST.

بهذا الاستثمار، تُواصِل UST توسيع منظومة شراكاتها الاستراتيجية، مما يدفع الحلول المتطورة، ولم تكشف UST أو Uniqus Consultech، عن قيمة الاستثمار.

نبذة عن Uniqus Consultech:

شركة Uniqus Consultech هي شركة استشارية عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا، مُتخصصة في استشارات المُحاسبة وإصدار التقارير ومجال البيئة والاجتماعية والحوكمة ESG والاستشارات التقنية. تأسست الشركة من قِبَل المُخَضرمَين الاستشاريَّين جميل خاطري وSandip Khetan ويدعمها مستثمرون بارزون مثل Nexus Venture Partners وSorin Investments وغيرهم من المستثمرين الأساسيين. تعمل Anu Chaudhary، المُتخصصة العالمية في ESG التي تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة، كرئيسة عالمية في البيئة والاجتماعية والحوكمة ESG، ويقود Abhijit Varma، الخبير التقني المُخضرَم، قسم الاستشارات التقنية عالميًا.

تحظى Uniqus بفريق عالمي مُكَون من 500 محترف، بقيادة أكثر من 50 شريكًا ومُديرًا في أحد عشر مكتبًا في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط والهند. تخدم الشركة أكثر من 200 عميل، بما في ذلك أسماء لامعة مثل بنك HDFC، وReliance Industries، ومجموعة الراجحي، والبنك العربي الوطني، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، وبورجيل القابضة، وTawal، وFlipkart، وGE، وGAP.

تلتزم Uniqus بتسخير التكنولوجيا وتقديم نموذج خدمات عالمي مُتكامِل لتقديم أفضل خدمات استشارية من نوعها تُحقق نتائج ملموسة وتخلق قيمة طويلة الأجل لعملائها.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.uniqus.com

نُبذة عن UST

منذ عام 1999، عملت UST جنبًا إلى جنب مع أفضل الشركات في العالم لإحداث تأثير قوي من خلال التحوُّل. نحن شركاء لعملائنا من التصميم إلى التشغيل، مدعومين بالتكنولوجيا، ومستلهمين من الناس، وبتوجيه من هدفنا. تعمل حلولنا الرقمية ومنصاتنا الخاصة وخبرتنا الهندسية ونظامنا البيئي الابتكاري على تحويل التحديات الأساسية إلى حلول مؤثرة. بفضل المعرفة العميقة بالصناعة والعقلية الجاهزة للمستقبل، نقوم بغرس الابتكار وسرعة الحركة في مؤسسات عملائنا - مما يوفر قيمة قابلة للقياس وتغييرًا إيجابيًا دائمًا لهم ولعملائهم والمجتمعات حول العالم. معًا، مع أكثر من 30,000 موظف في أكثر من 30 دولة، نبني من أجل إحداث تأثير لا حدود له - مما يؤثر على حياة مليارات الأشخاص في هذه العملية. تفضل بزيارتنا من خلال www.UST.com

للتواصل الإعلامي، UST:

Tinu Cherian Abraham

+1(949)415-9857(الولايات المتحدة)

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Merrick Laravea

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Roshini Das K

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العلاقات العامة Adfactors

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