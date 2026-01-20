شركة US Strategic Metals (US Strategic Metals Saudi Arabia) والمركز الوطني للتنمية الصناعية يشكّلان تحالفًا لمعالجة المعادن الحرجة في المملكة العربية السعودية

سانت لويس، 20 يناير 2026 /PRNewswire/ -- في 15 يناير 2026، وخلال منتدى مستقبل المعادن في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وقّعت شركة US Strategic Metals (USSM)، وهي منصة متكاملة عموديًا ومتعددة المعادن للمعادن الحرجة ومقرها ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال شركتها التابعة وشريك المشروع المشترك شركة US Strategic Metals Saudi Arabia (USSM SA)، مذكرة تفاهم(MOU) مع المركز الوطني للتنمية الصناعية (NIDC) لنشر تقنيات USSM للتكرير متعدد المعادن في المملكة العربية السعودية.

Left to right, Eng. Matar AI-Harthi (Minerals & Metals Industries, Executive Vice President), Eng. Saleh AI-Solami (NIDC, Chief Executive Officer), H.E. Eng. Khalid bin Saleh AI-Mudaifer (Vice Minister of Industry and Mineral Resources for Mining Affairs), Michael R. Hollomon II (USSM, Chief Commercial Officer), H.E. Mr. Bandar AI-Khorayef (Minister of Industry and Mineral resources, Board Chairman), Ayman Sejiny (USSM SA, Chairman), Tim Harrison (IonicRE, Managing Director), Dr. Abdullah Alduba

لقد وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من: Stacy W. Hastie، الرئيس التنفيذي لشركة USSM؛ والسيد أيمن سجيني، رئيس مجلس إدارة USSM SA؛ والمهندس صالح السلمي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية.

من خلال استثمارات تصل إلى تريليون دولار أمريكي، تؤكد مذكرة التفاهم متانة التحالف الأمريكي والسعودي، وستُسهم في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشكلٍ متبادل خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي الذي عُقد في واشنطن العاصمة في نوفمبر 2025، بحضور الرئيس Donald J. Trump وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود. بموجب بنود الاتفاقية، يعتزم الأطراف إنشاء ونشر التقنيات المملوكة لشركة USSM للتكرير والمعالجة، إلى جانب قدرات Ionic Rare Earth لإعادة تدوير مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، داخل المملكة، بهدف إنشاء مركز متطور لتكرير المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة. ستستقبل المبادرة المشتركة موادَّ خامًا من إفريقيا وباكستان ومصادر إقليمية أخرى، على أن تُوجَّه المواد المعالجة في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة وحلفائها، وذلك بهدف تأسيس شركة رائدة تركز على الولايات المتحدة في مجال المعالجة والتجارة.

قال Stacy W. Hastie، الرئيس التنفيذي لشركة USSM: "يمثل هذا الاتفاق خطوة محورية في جلب تقنيات أمريكية مُجرَّبة لتكرير المعادن الحرجة إلى المملكة العربية السعودية". "ومن خلال توسيع حضورنا في الشرق الأوسط مع شريك سعودي موثوق، نعمل على بناء سلسلة إمداد مرنة ومتنوعة تعزز الأمن القومي الأمريكي، وتدعم قطاع الدفاع، وتُسهم مباشرة في تحقيق رؤية الرئيس Trump 'أمريكا أولًا' للهيمنة في مجال المعادن الحرجة".

وقال أيمن سجيني، رئيس مجلس إدارة USSM SA: "نحن فخورون بالشراكة مع US Strategic Metals وباستضافة هذه القدرة التحويلية في مجال التكرير داخل المملكة". "تتماشى هذه المبادرة تمامًا مع تركيز رؤية السعودية 2030 على التعدين والمعالجة في المراحل اللاحقة والتصنيع المتقدم، كما تُعزز التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة والسعودية. معًا، سننشئ مركز معالجة عالمي المستوى يؤمّن المعادن الحرجة لأمريكا وحلفائها، ويدفع التنويع الاقتصادي في المنطقة، ويحقق قيمة طويلة الأجل لكلا البلدين".

نبذة عن US Strategic Metals

شركة USSM هي منصة متكاملة عموديًا للمعادن الحرجة، تهدف إلى أن تصبح أول مُنتِج محلي رئيسي على المدى القريب للمعادن الحرجة في الولايات المتحدة. سيُنتج موقع USSM في فريدريكتاون بولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية معادن حرجة هامة، مثل الكوبالت بدرجة السبائك، وكبريتيد الأنتيمون، والنيكل المعدني، وكربونات الليثيوم، وكاثود النحاس، والعناصر الأرضية النادرة. إن القدرة الفريدة لشركة USSM على معالجة كبريتيدات متعددة المعادن ومعقدة باستخدام أساليب معروفة، إلى جانب تقنيات داخلية مبتكرة وغير معقدة، هي ما يجعلها رائدة عالميًا في توفير معادن إستراتيجية موثوقة، وواردة بشكلٍ أخلاقي، وصديقة للبيئة للأسواق الأمريكية والعالمية. بالاستناد إلى فريق من المهنيين ذوي الخبرة، وموارد محلية كبيرة، وثقافة قائمة على الابتكار، تعمل USSM على بناء قدراتها لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاعات الدفاع والتقنيات المتقدمة، من خلال ضمان إمدادات محلية مستدامة من المعادن الإستراتيجية.

