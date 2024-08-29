شركة UTime تُوقع اتفاقية جديدة بعدم الإفصاح من أجل شراء شركة Bowen Therapeutics Inc، الشركة المصنعة للقاح جدري القرود، وتدعم استكمال تسجيل اللقاحات ذات الصلة لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

شنجن، الصين، 29 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة UTime Limited (التي تتداول أسهمها في بورصة NASDAQ برمز: WTO) ("UTime" أو "الشركة") أن تعلن رسميًا عن توقيع اتفاقية عدم الإفصاح ("NDA") مع شركة Bowen Therapeutics Inc ("Bowen Therapeutics") للاستحواذ على مختبر Bowen Therapeutics في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس. لا تمثل هذه الخطوة الاستراتيجية توسع UTime المتعمق في سوق اللقاحات العالمية فحسب، بل توفر أيضًا دعمًا قويًا لتسجيل اللقاح ذي الصلة في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ("FDA").

وتُعد واحدة من المحركات الرئيسية وراء هذا الاستحواذ هي الحاجة العالمية المتزايدة إلى لقاح جدري القرود الفعال. انتشر مرض جدري القرود، وهو مرض معد يسببه فيروس جدري القرود، في العديد من الأماكن حول العالم في السنوات الأخيرة، مما أثار درجة عالية من اليقظة لدى المجتمع الدولي. خاصة في سياق الأوبئة العالمية، فإن سرعة ونطاق انتشاره أدى إلى تحديات كبيرة في مجال الصحة العامة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن حالات مرض جدري القرود في عدد من البلدان والمناطق في جميع أنحاء العالم، مما يزيد الحاجة بشكل عاجل إلى تدابير الوقاية والسيطرة الفعالة واللقاحات.

شركة Bowen Therapeutics، التي تعتزم UTime الحصول عليها، هي شركة تكرس جهودها لبحث وتطوير اللقاحات الخاصة بالأمراض المعدية. وقد نشر مختبرها في السابق عددًا من الأوراق البحثية حول فيروس جدري القرود وقد اقترح مجموعة متنوعة من تصاميم اللقاحات المحتملة. صُمم اللقاح البروتيني الجديد السداسي المعاد تركيبه الذي تم تطويره من خلال هذه الدراسات على أساس خصائص فيروس جدري القرود باستخدام أحدث تكنولوجيا إعادة التركيب. ويمكن للتكنولوجيا أن تزيد بشكل فعال من مستوى الأجسام المضادة المحايدة للفيروس، وتعزز بشكل كبير التأثير الوقائي للقاح.

بموجب اتفاقية عدم الإفصاح، ستتولى UTime جميع مختبر Bowen Therapeutics في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس، وستكون مسؤولة عن التجارب السريرية الجارية وبرامج تطوير اللقاحات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم UTime مواردها وخبرتها لمساعدة لقاح جدري القرود على إكمال عملية التسجيل في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بسرعة وكفاءة. ومن المتوقع أيضًا أن يتم استخدام وترويج تقنيات ومنتجات Bowen الأساسية على نطاق أوسع على مستوى العالم من خلال الاستفادة من هذا الاستحواذ.

تخضع الصفقة للتفاوض وشروط الإغلاق المعتادة، والتي من بينها استلام الموافقات التنظيمية ذات الصلة، ومن المتوقع أن تستكمل جميع الإجراءات القانونية والتجارية اللازمة في غضون بضعة أشهر. لا يوجد ضمان بأن الصفقة ستكتمل في الإطار الزمني المتوقع، أو أنها ستستكمل على الإطلاق. نحذر المساهمين من الاعتماد بشكل مفرط على هذا البيان الصحفي.

علّق Hengcong Qiu، الرئيس التنفيذي لشركة UTime، قائلاً "استحواذنا على Bowen Therapeutics هو علامة فارقة في استكشافنا لقطاع الرعاية الطبية والصحية، وخطوة مهمة في محاولة الشركة لعولمة أعمال اللقاح. نحن ملتزمون بتوفير حلول فعالة لمشاكل الصحة العامة العالمية من خلال قوة الابتكار والتكنولوجيا". وأكد أيضًا على أن دمج موارد وتكنولوجيا Bowen Therapeutics سيؤدي إلى تسريع قدرات UTime في البحث والتطوير في مجال اللقاحات، خاصة في ضوء مخاوف تفشي مرض جدري القرود الحالي على المستوى العالمي.

مع استثمارها في تطوير لقاح جدري القرود، سيصبح دور UTime في سوق اللقاحات العالمية أكثر أهمية في المستقبل. هذا الاستحواذ ليس مجرد إعادة تنظيم استراتيجي للشركة، بل هو أيضًا استجابة إيجابية لتحديات الصحة العامة العالمية، مما يدل على الدور الحاسم الذي يمكن للشركات أن تلعبه في مسائل الصحة العالمية.

نبذة عن UTime Limited

توفر شركة UTime المحدودة، التي أُسست في عام 2008، أجهزة محمولة فعالة من حيث التكلفة للمستهلكين على مستوى العالم وتساعد الأفراد ذوي الدخل المنخفض من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، على تحسين فرصة حصولهم على التكنولوجيا المحمولة المُحدّثة. منذ عام 2024، التزمت UTime بالقيام بنقلة في مجال الصحة والعافية من خلال التقنيات الطبية المبتكرة التي يمكن ارتداؤها. من خلال الاستفادة من الأبحاث المتطورة والشراكات الإستراتيجية، تهدف UTime إلى توفير حلول فعالة للوقاية من الأمراض وإدارة الصحة على نطاق عالمي. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الشركة على http://www.utimeworld.com/.

البيانات التطلعية

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