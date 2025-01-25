شركة Vale Base Metals تطلق مراجعة إستراتيجية لمنجم Thompson كجزء من تحسينها لعملياتها العالمية

مدينة تورونتو، 25 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Vale Base Metals، وهي شركة فرعية كندية تابعة لشركة Vale SA (المؤشر في بورصة نيويورك: VALE)، اليوم عن إطلاق مراجعة إستراتيجية لاستكشاف وتقييم مجموعة من الخيارات، بما في ذلك إمكانية بيع أصولها في مجال التعدين والاستكشاف في منطقة طومسون بولاية مانيتوبا.

تأتي مراجعة أصول منطقة طومسون كجزء من عملية تهدف إلى تحسين محفظة التعدين العالمية لشركة Vale Base Metals، وذلك لدعم نمو النحاس في منطقة كاراجاس وضمان تنافسية محفظتها المتكاملة من حيث سلسلة التوريد في قطاع النيكل، بهدف خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها وأصحاب المصلحة في الشركة.

قامت شركة Vale Base Metals بالاستعانة بمستشار خارجي لقيادة مراجعة أصول طومسون، والتي من المتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2025.

يُعد حزام النيكل في طومسون واحدًا من رواسب النيكل المثبتة قيمتها، ويتمتع بإمكانات كبيرة لزيادة الموارد، وقد بدأت العمليات في إنتاج النيكل منذ عام 1956. تشمل الأصول منجمين تحت الأرض قيد التشغيل، ومصنعًا مجاورًا، وفرصًا استكشافية كبيرة على طول حزام النيكل في طومسون الذي يمتد لمسافة 135 كيلومترًا. وقد بلغ إنتاج طومسون 10.5 ألف طن متري من النيكل المُعالج لصالح Vale Base Metals خلال فترة 12 شهرًا انتهت في الربع الثالث من عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي، Shaun Usmar: "هدفنا المُعلن هو بناء شركة رائدة في مجال المعادن الضرورية لتحول الطاقة، وتُعد هذه المراجعة الإستراتيجية جزءًا من العملية التي نقوم بها لتحسين محفظتنا، وضمان التنافسية العالمية، وإطلاق الإمكانات الكامنة لمواردنا الكبيرة من النحاس والنيكل."

"أنشطتنا واستثماراتنا في طومسون قد حققت قيمة كبيرة لشمال مانيتوبا لأكثر من 60 عامًا. وتهدف هذه العملية إلى معرفة ما إذا كان يوجد مالك جديد ربما أكثر ملاءمة لاستثمار رأس المال والموارد اللازمين لإطلاق الإمكانات المعدنية الهائلة لهذا الأصل واسع النطاق، لمواصلة هذا الإرث مع تحقيق قيمة لمستثمرينا."

نبذة عن Vale Base Metals

Vale Base Metals، خط الأعمال التابع لشركة Vale SA في مجال المعادن اللازمة لتحول الطاقة، وهي واحدة من أكبر منتجي النيكل عالي الجودة في العالم، ومُنتِج مهم للنحاس والكوبالت مستدامي المصدر. يقع مكتب الشركة في تورونتو، كندا، ويقومون بعمليات في نيوفاوندلاند ولابرادور، وأونتاريو، ومانيتوبا، وإندونيسيا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، واليابان.

مكتب العلاقات الإعلامية Vale Base Metals، البريد الإلكتروني: [email protected]؛ مجموعة Brunswick، البريد الإلكتروني: [email protected]، الهاتف: 5959 7404 20 (0) 44+