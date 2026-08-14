Vale Base Metals تمضي قدمًا في مشروع التعويم بالجسيمات الخشنة في منجم سالوبو، بما يعزِّز إنتاج النحاس المتوقع ويسرّع وتيرته

من المتوقع أن يسهم مشروع التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF) في زيادة إنتاج النحاس السنوي في سالوبو بما يصل إلى نحو 30,000 طن، ورفع الطاقة السنوية لمعالجة الخام بمقدار 6 ملايين طن

تسريع بدء تشغيل المشروع ليكون في النصف الأول من عام 2028؛ والحصول على ترخيص البناء

تم تحسين تقديرات النفقات الرأسمالية (capex) لمشروع التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF)، مع مساهمة شركة Wheaton Precious Metals بمبلغ 40 مليون دولار من إجمالي النفقات الرأسمالية

(جميع الأرقام بالدولار الأمريكي ما لم يُذكر خلاف ذلك.)

تورونتو, 14 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Vale Base Metals (يُشار إليها باسم "VBM" أو "الشركة")، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في توريد المعادن الحيوية، اليوم عن المضي قدمًا في مشروع التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF) (يُشار إليه باسم "المشروع") في مجمع سالوبو للنحاس التابع لها في البرازيل، في خطوة نوعية ستُسهم في زيادة كبيرة في طاقة المعالجة والإنتاج، مدعومةً باقتصاديات استثنائية للمشروع.

وتتوقع الشركة بدء تشغيل المشروع خلال النصف الأول من عام 2028، أي قبل الموعد المتوقع مبدئيًا بنحو عام واحد. ويؤكد ذلك استراتيجية VBM المُحسّنة في تنفيذ أعمال الإنشاء، وإعادة تنظيم منهجية الشركة في إدارة مشاريعها على مستوى المؤسسة ككل، بما يعزز المرونة وسرعة الاستجابة والقدرة على التنفيذ، ويتيح تحقيق عوائد رائدة على مستوى القطاع من محفظة مشاريعها وثروتها المعدنية الهائلة.

من المتوقع أن يضيف المشروع 6 ملايين طن إلى الطاقة السنوية لمعالجة الخام في مصنع سالوبو، لترتفع الطاقة الإجمالية للمعالجة إلى 42 مليون طن سنويًا. من المتوقع أن يرتفع إنتاج النحاس السنوي بما يصل إلى نحو 30,000 طن من النحاس المحتوى في المركز، والذي سيحتوي أيضًا على نحو 15,000 أوقية من الذهب كمنتج ثانوي، بما يعزز أكثر من مستوى إنتاج سالوبو، وذلك عقب تسجيل إنتاج قياسي في عامي 2024 و2025.

صرَّح Shaun Usmar، الرئيس التنفيذي لشركة VBM: "يعزِّز مشروع التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF) ما يميِّز VBM عن غيرها، ألا وهو قدرتنا على تحقيق قيمة ونمو كبيرين من أصول عالمية المستوى، من خلال التنفيذ والابتكار والتخصيص الرشيد لرأس المال". "يُعدّ سالوبو بالفعل أحد أبرز مناجم النحاس في العالم، وسيتيح لنا هذا المشروع إنتاج المزيد من النحاس بكفاءة أعلى، بالاستفادة من البنية التحتية القائمة، مع تحسين الأداء البيئي".

وواصل Usmar حديثه قائلاً: "في وقت تواجه فيه صناعتنا صعوبات في إدخال إمدادات جديدة من النحاس إلى حيز الإنتاج، تسير VBM عكس هذا الاتجاه من خلال إنجاز مشاريعها لزيادة إنتاج النحاس قبل المواعيد المحددة لها. لقد أعلنّا في أواخر يوليو عن إنجاز مشروع Bacaba، وهو أول مشروع في محفظة مشاريعنا الخاصة بالنحاس، قبل الموعد المحدد له بما يتراوح بين ستة وتسعة أشهر، ويسعدني الآن أن أتمكن من الإعلان عن تسريع تنفيذ مشروعنا الثاني في سالوبو لمدة عام كامل. وينبغي أن يبرهن ذلك بوضوح على قوة محفظة مشاريعنا، وقدرتنا على خفض المخاطر وتحسين المشاريع وتنفيذها، بما يتيح إنجاز مشاريع تتسم بانخفاض كثافة رأس المال وارتفاع العوائد".

مشروع التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF) سيُسهم في الحد من الاختناقات

مشروع التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF) هو توسعة لمرفق قائم، حيث سيستفيد من خام سالوبو عالي الجودة والبنية التحتية الحالية، مما يقلل من مخاطر التنفيذ. يُعدّ سالوبو أكبر منجم للنحاس في البرازيل وأحد الأصول الأساسية لشركة VBM، مع عمر تشغيلي طويل الأمد.

ستعمل تقنية التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF) على تقليل متطلبات الطحن في سالوبو من خلال إضافة دائرة تعويم جديدة تتيح إزالة الصخور العادمة في مرحلة مبكرة من مسار المعالجة، مما يسهم في تخفيف مشاكل الطحن، وزيادة معدلات الاستخلاص المعدني، وتحقيق إنتاجية أعلى. من المتوقع أن يسهم المشروع في خفض الأثر البيئي للعمليات التشغيلية من خلال تقليل متوسط استهلاك الطاقة والمياه مقارنةً بالأساليب الأخرى.

في إطار الخطة الاستراتيجية لسالوبو، من المتوقع أن يرتفع إجمالي حركة المواد في المنجم بنحو 7%، مدفوعًا بعدد من المبادرات، من بينها إدخال معدات جديدة للنقل الذاتي التشغيل.

حصلت VBM على ترخيص البناء لمشروع التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF) من المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة (IBAMA) قبل الموعد المحدد، مما يتيح بدء تنفيذ المشروع في وقت أبكر مما كان مخططًا له.

تعاون Wheaton وVBM لتمويل المشروع

بالإضافة إلى ذلك، وافقت شركة Wheaton Precious Metals ("Wheaton") على تقديم 40 مليون دولار إلى VBM للمساهمة جزئيًا في تمويل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالمشروع. سيتم سداد المبلغ على دفعتين منفصلتين، قيمة كل منهما 20 مليون دولار، مرتبطتين بتحقيق مراحل الإنجاز المحددة للمشروع. اتفقت VBM وWheaton على تنفيذ هذه الدفعات بدلاً من دفعات المراحل المستقبلية المنصوص عليها في اتفاقية البثّ الحالية الخاصة بسالوبو، والتي كانت ستُلزم Wheaton بإمكانية سداد دفعات سنوية إلى VBM تصل إلى 8 ملايين دولار على مدى 10 سنوات، في حال تنفيذ خطة تعدين عالية الجودة.

راجعت VBM خطة مشروع التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF)، وعملت على تبسيط نطاقه، مما يدعم خفض تقديرات النفقات الرأسمالية (capex) إلى نحو 215 مليون دولار1، مقارنةً بالتقديرات الأولية التي تراوحت بين 225 و275 مليون دولار. في ضوء التمويل الذي تقدمه Wheaton، من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لشركة VBM نحو 175 مليون دولار.1. تبلغ كثافة رأس المال المنخفضة للمشروع ما بين 5,000 و6,000 دولار لكل طن مكافئ من النحاس، وهي أقل بكثير من متوسط القطاع.

صرَّح Usmar، قائلاً: "إنها بالفعل صفقة رابحة للطرفين، لكلٍّ من Wheaton وVBM". "يسهم المبلغ المُقدَّر بـ 40 مليون دولار في تعزيز الجدوى الاقتصادية الاستثنائية للمشروع بالفعل، بينما ستستفيد Wheaton من زيادة إنتاج الذهب كمنتج ثانوي، والتي سيتيحها مشروع التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF). ونحن نُقدّر دعم Wheaton، الذي يعكس قوة علاقتنا الممتدة منذ سنوات طويلة، وثقتنا المشتركة في القيمة التي سيُسهم مشروع التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF) في تحقيقها في سالوبو".

"لطالما كان سالوبو أحد الأصول الأساسية لشركة Wheaton على مدى سنوات عديدة، ويسعدنا دعم المضي قدمًا في مشروع التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF)، الذي يعكس التزامنا بالاستثمار إلى جانب شركاء ذوي جودة عالية في فرص من شأنها تحقيق قيمة طويلة الأجل لكلا الطرفين"، حسبما أفاد Haytham Hodaly، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Wheaton Precious Metals.

أبرز تقديرات مشروع التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF) في سالوبو القدرة الإضافية للمعالجة 6 ملايين طن سنويًا الزيادة في إنتاج النحاس ما يصل إلى نحو 30,000 طن سنويًا الزيادة في إنتاج الذهب نحو 15,000 أوقية سنويًا النفقات الرأسمالية لشركة VBM (مع احتساب تمويل Wheaton) 175 مليون دولار أمريكي1 معدل العائد الداخلي (IRR) >50% بدء الإنتاج التجاري الأول النصف الأول من عام 2028

الابتكار والتعاون

بدأت VBM أعمال البحث والتطوير في مجال التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF) لمشروع سالوبو قبل أكثر من عامين، حيث أجرت اختبارات معملية مكثفة في منشأة شيريدان بارك البحثية المتطورة التابعة لها في كندا، بالتعاون مع نخبة من خبراء القطاع والشركاء الفنيين. وقد أسهمت الاختبارات الميدانية في دعم افتراضات التصميم، ولا تزال تواصل تسريع عمليات التدريب التشغيلي وتوفير رؤى قيّمة في المصنع التجريبي التابع للشركة في منطقة كاراخاس بالبرازيل – وهي منطقة النحاس الغنية التي يقع فيها سالوبو وجميع أصول VBM للنحاس في البرازيل.

تستكشف الشركة فرصًا إضافية لتطبيق تقنية التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF) في مشاريعها الأخرى للنحاس في كاراخاس وعبر محفظة أصولها، بما في ذلك تطبيقات مبتكرة أخرى في أجسام خام المعادن المتعددة.

يعكس قرار الاستثمار الإيجابي الثقافة المؤسسية التي تعمل VBM على ترسيخها، والتي توظّف التكنولوجيا والتعاون والابتكار للحد من المخاطر، والاستفادة من المعرفة والخبرة الفنية العميقة التي يتمتع بها فريق العمل من أجل خلق القيمة.

___________________________________________ 1 يفترض سعر صرف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي عند 5.20

محفظة قوية من مشاريع النحاس

يُعدّ مشروع التعويم بالجسيمات الخشنة (CPF) جزءًا من محفظة VBM القوية من مشاريع النحاس في البرازيل، والتي تستند إلى ثروة الشركة الكبيرة من الموارد المعدنية، التي تضم أكثر من 53 مليون طن من النحاس المحتوى في الاحتياطيات والموارد المعدنية، بما في ذلك الموارد المُقدَّرة.

من المتوقع أن تسهم استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة في زيادة إنتاج النحاس إلى نحو 700,000 طن سنويًا بحلول عام 2035، مدعومةً بدرجة كبيرة بقاعدة مواردها في البرازيل ومحفظة مشاريعها في منطقة كاراخاس، حيث تتمتع VBM بحضور تشغيلي قوي وبنية تحتية قائمة. تتمتع هذه العمليات والمشاريع بميزة التواجد بالقرب من مجمعات التعدين القائمة، ومرافق المعالجة، والبنية التحتية اللوجستية، ومرافق الطاقة، بما يدعم مسارًا لتطويرها يتسم بكفاءة رأس المال وانخفاض كثافة الاستثمارات الرأسمالية.

نبذة عن Vale Base Metals

تُعدّ Vale Base Metals (VBM) من الشركات العالمية الرائدة في توريد المعادن الحيوية، بما في ذلك مركزات النحاس، والنيكل عالي النقاء، والكوبالت المنتج من مصادر مسؤولة. تقع عمليات VBM المتكاملة رأسيًا في مجال النيكل والمعادن متعددة الفلزات، إلى جانب مشاريعها ومصافيها، في كندا (أونتاريو، ونيوفاوندلاند ولابرادور، ومانيتوبا)، والبرازيل، والمملكة المتحدة، واليابان، وإندونيسيا. تشمل أصول الشركة في البرازيل مجمع سالوبو العالمي المستوى للنحاس، إلى جانب محفظة واعدة للغاية من مشاريع النحاس ذات العوائد المرتفعة في منطقة كاراخاس الغنية بالموارد المعدنية. تمتلك شركة .Vale S.A نسبة 90% من أسهم VBM، بينما تمتلك Manara Minerals Investment Company نسبة 10%.

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