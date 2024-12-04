شركة Vale Base Metals تكمل انتقال منجم Voisey's Bay للتعدين تحت الأرض

مدينة تورونتو، 4 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أكملت شركة Vale Base Metals بناء وتشغيل مشروع توسيع منجم Voisey's Bay بتكلفة 2.94 مليار دولار أمريكي في شمال محافظة لابرادور، وهو إنجاز كبير سيزيد من إنتاج النيكل في صورة مُركزات ليصل إلى 45,000 طن سنويًا (45 ktpy)– وهو معدن حيوي أساسي لضمان الإمدادات، والاستقلال الاقتصادي، وتحول الطاقة.

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لقد حوّل مشروع توسيع منجم Voisey's Bay هذا المنجم من حفرة مفتوحة إلى مرحلة التعدين تحت الأرض. وشمل المشروع تطوير اثنين من المناجم تحت الأرض هما Reid Brook وEastern Deeps، واللذان سيوفران المُركزات للتجهيز في مصنع المعالجة Long Harbour التابع للشركة، وهو واحد من مصانع تجهيز النيكل الأقل انبعاثات في العالم.

علاوة على زيادة إنتاج النيكل، سيضيف المشروع 20 ألف طن سنويًا من النحاس و2.6 ألف طن سنويًا من الكوبالت. من المتوقع أن يزداد إنتاج المشروع بالكامل في النصف الثاني من عام 2026.

تُشحن هذه المعادن الحيوية عالميًا، التي تُستخرج من منطقة مستقرة ذات تاريخ طويل في دعم التعدين، للاستخدامات الصناعية بما في ذلك أعمال التصنيع الخاصة بالجيوش، والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والبنية التحتية للطاقة النظيفة. شركة Voisey's Bay مورّد رئيسي للنيكل في الولايات المتحدة.

يُعد إتمام المشروع أيضًا إنجازًا حاسمًا لتعزيز تنافسية عمليات الشركة في كندا، وسيسهم في تقليل تكاليف الوحدة الخاصة بقطاع أعمال النيكل.

قال Shaun Usmar، الرئيس التنفيذي لشركة Vale Base Metals، وهي شركة المعادن الحيوية التابعة لشركة Vale SA (مؤشر بورصة نيويورك: Vale): "إن الإتمام الناجح لتوسيع منجم Voisey's Bay يُظهر التزامنا بالإفصاح عن قيمة مواردنا وتقديم النيكل المنتج بشكل مسؤول للأسواق العالمية."

"يظل ضمان الفوائد الاقتصادية المحلية من منجم Voisey's Bay أولوية رئيسية للشركة، ونحن فخورون بالعلاقة التعاونية مع شركائنا من الشعوب الأصلية، أمة إينو وحكومة نوناتسيافوت، على أراضيهم التقليدية التي يقع عليها مجمع Voisey's Bay."

مع الانتهاء من التوسيع، سيبلغ عدد الموظفين المباشرين في Voisey's Bay حوالي 1100، من حوالي 600 موظف فقط قبل التوسيع. في ذروة مشروع التوسيع، عمل 3,400 موظف مباشر وغير مباشر في Voisey's Bay.

يسلط هذا المشروع الضوء على التزام Vale Base Metals بأن تكون محفزًا للنمو الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك التوظيف المحلي، والمشتريات، وبناء القدرات، والشراكة مع الشعوب الأصلية، والمزايا المشتركة للجهات المعنية التي تتعامل معنا.

قال Usmar: "أود أن أُعرب عن تقديري وشكري للفِرق العديدة التي ساعدت في إتمام هذا المشروع المعقد بأمان ونجاح". "أنا فخور بأن منجم Voisey's Bay سيستمر في توليد قيمة مشتركة للشركة ولشعب نيوفاوندلاند ولابرادور لسنوات عديدة قادمة".

دخل منجم Voisey's Bay إلى الإنتاج في عام 2005، ومع الانتهاء من مشروع التوسيع، سيستمر محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي في نيوفاوندلاند ولابرادور وسيوفر نيكل منخفض الكربون عالي النقاء لسنوات عديدة قادمة.

نبذة عن Vale Base Metals

Vale Base Metals، خط الأعمال التابع لشركة Vale في مجال المعادن اللازمة لتحول الطاقة، وهي واحدة من أكبر منتجي النيكل عالي الجودة في العالم، ومُنتِج مهم للنحاس والكوبالت المستدام المصدر. بفضل وجود الشركة في مدينة تورونتو، دولة كندا، وعملياتها في محافظة نيوفاوندلاند ولابرادور، ومحافظة أونتاريو،

ومحافظة مانيتوبا؛ ودولة إندونيسيا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، واليابان، فإنها تقدم الركائز الأساسية من أجل مستقبل أنظف وأكثر استدامة.

#EnergyTransitionMetals

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للتواصل: مكتب العلاقات الإعلامية - شركة Vale Base Metals، البريد الإلكتروني: [email protected]