شركة Vantage Connect تفوز بجائزة "الشركة الأفضل في تنفيذ عمليات التداول" في حفل توزيع جوائز Global Forex Awards - B2B 2024 للعام الثاني

لندن, 28 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Vantage Connect ، الذراع المؤسسية لشركة Vantage UK ، أن تعلن عن حصولها على جائزة "الشركة الأفضل في تنفيذ عمليات التداول" في حفل توزيع جوائز Global Forex Awards - B2B 2024 للعام الثاني على التوالي. وتسلط هذه الجائزة الضوء على التزام شركة Vantage Connect الراسخ بتقديم أفضل الخدمات في مجال تنفيذ عمليات التداول في قطاع تداول العملات الأجنبية بين الشركات B2B.

Vantage Connect wins "Best Trade Execution" at Global Forex Awards - B2B 2024 for the second time

وتُمنح جوائز Global Forex Awards - B2B، التي وصلت الآن إلى عامها الخامس، إلى الشركات التي تظهر أداءً استثنائيًا وابتكارًا في حلول تداول العملات الأجنبية بين الشركات B2B. تُكرم هذه الجوائز، التي تنظمها Holiston Media، الشركات التي تضع معايير المجال وتتفوق في تقديم خدماتها.

وفي هذا الصدد، صرح David Shayer، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Vantage UK، قائلًا: "يشرفنا الحصول على جائزة 'الشركة الأفضل في تنفيذ عمليات التداول'. في Vantage Connect، يمتلك فريقنا المتخصص الذي يركز على مراقبة وتحسين بيئة التداول القدرة على سرعة تنفيذ عمليات التداول مع فروق أسعار منخفضة للعملاء من المؤسسات. وتؤكد هذه الجائزة من جديد التزامنا بتمكين المؤسسات المالية والشركات من اغتنام الفرص السوقية بثقة".

وبإلتزامها المستمر بالابتكار والتميز، تُرسخ Vantage Connect مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال تداول العملات الأجنبية بين الشركات B2B. ولا تزال الشركة ملتزمة بتقديم قيمة وخدمة استثنائيتين لعملائها من المؤسسات والشركات.

للمزيد من المعلومات حول Vantage Connect وخدماتها الحائزة على جوائز في مجال تنفيذ عمليات التداول، يرجى زيارة connect.vantagemarkets.co.uk .

نبذة عن شركة Vantage UK

تعد شركة Vantage UK (أو Vantage Markets) شركة وساطة متعددة الأصول تتيح للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة ETFs والسندات.

وتتجاوز Vantage UK، بفضل خبرتها التي تزيد عن 13 عامًا في السوق، دور الوسيط، حيث توفر نظام تداول موثوق به ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول.

تداول بذكاء مع @vantage

https://www.vantagemarkets.co.uk /

تحذير من المخاطر: تعتبر العقود مقابل الفروقات CFDs والمضاربة على فروق الأسعار أدوات معقدة مصحوبة بالمخاطر العالية لخسارة الأموال بشكل سريع بسبب الرافعة المالية. حيث أن 73.5% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر أموالها عند التداول في العقود مقابل الفروقات والمراهنات على الفروق مع هذا المزود. يجب عليك التفكير مليًا بخصوص مدى فهمك لآلية عمل العقود مقابل الفروقات CFDs والمراهنات على الفروق، وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطر المالية العالية المتمثلة في خسارة أموالك. يُرجى طلب المشورة من جهة مستقلة إذا لزم الأمر.