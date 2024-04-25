شركة Vantage Markets تطلق بودكاست "The Vantage Markets Podcast" على منصة Spotify؛ طريقة جديدة تمامًا لتعلم التداول أثناء التنقل

بورت فيلا، فانواتو، 25 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة Vantage Markets ، الشركة الرائدة في مجال الوساطة متعددة الأصول، (والمعروفة باسم Vantage) الإعلان عن إطلاق بودكاست The Vantage Markets Podcast ، الإضافة الأحدث إلى منصة Vantage Academy ، والذي يهدف إلى تمكين المتداولين من جميع المستويات بداءً من المبتدئين وصولًا إلى الخبراء.

يتوفر برنامج البودكاست سالف الذكر الآن على منصة Spotify، ويقدمه Jamie Dutta المحلل العالمي للسوق لدى شركة Vantage Markets، حيث يقدم حلقات قصيرة غنية بالمعلومات مدتها 10-15 دقيقة ويتم تحديثها على أساس شهري.

يمكن للمستمعين أن يتطلعوا إلى استكشاف المحلل Jamie لمجموعة واسعة من المواضيع المهمة التي تلامس واقع المتداولين، بما في ذلك الاقتصاد الدائري ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي AI في رسم ملامح المستقبل، بالإضافة إلى ظاهرة ارتفاع سوق الأسهم التي تسمي رالي سانتا، وكذلك أصول الملاذ الآمن، وغير ذلك الكثير. وتهدف كل حلقة من حلقات البرنامج إلى تزويد المتداولين بالمعرفة القيمة والرؤى العملية التي يمكن البناء عليها في مساعيهم بمجال التداول. وتوجه الشركة دعوه للمتداولين للاشتراك في بودكاست "The Vantage Markets Podcast" للبقاء على اطلاع دائم بالتحليلات الحصرية وآراء الخبراء.

صرحت Geraldine Goh، رئيسة قسم التسويق لدى شركة Vantage Markets، قائلة: "في عالم الأسواق المالية المتغيرة باستمرار، يُعد الوصول إلى الموارد المفيدة والتحليلات القيمة في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمتداولين". وأضافت: "نحن نسعى جاهدين، من خلال إطلاق بودكاست "The Vantage Markets Podcast"، إلى جعل المواضيع المعقدة أكثر سهولة في الفهم، وذلك من خلال تقديم شروحات واضحة وموجزة تساعد المتداولين على خوض غمار تفاصيل عالم التداول".

يُعد بودكاست "The Vantage Markets Podcast" الإضافة الأحدث إلى منصة Vantage Academy، مركز الموارد الأساسية لشركة Vantage والتي تقدم مقالات تعليمية التي لا تتقادم بمرور الوقت، فضلًا عن تحديثات وتحليلات للسوق والمصطلحات والندوات الإلكترونية والكتب الإلكترونية ودورات التداول للمبتدئين.

يمكنك متابعة بودكاست "The Vantage Markets Podcast" على منصة Spotify من هنا ، كما يمكنك استكشاف المجموعة الكاملة من الموارد التعليمية المتوفرة على منصة Vantage Academy من هنا .

نبذة عن Vantage

Vantage هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم والـ ETFs والسندات.

مع أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا تداولياً موثوقًا به وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على جوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع vantage.

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