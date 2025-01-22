شركة Vantage Markets تفوز بجائزة "أفضل مجموعة من الأسواق" لعام 2025 من شركة Compare Forex Brokers

مدينة بورت فيلا، دولة فانواتو، 22 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تم تكريم شركة Vantage Markets بجائزة "أفضل مجموعة من الأسواق" لعام 2025 من قبل شركة Compare Forex Brokers، وهي جهة مرموقة في تقييم منصات التداول. تعكس هذه الجائزة التزام Vantage Markets بتقديم مجموعة لا مثيل لها من الأدوات المالية القابلة للتداول، وخيارات الرافعة المالية، بالإضافة إلى مواءمتها لشتى إستراتيجيات التداول، مع الحفاظ على الشفافية والثقة والابتكار.

Vantage Markets Wins "Best Range of Markets" Award from Compare Forex Brokers 2025

أشاد Justin Grossbard، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الأبحاث في Compare Forex Brokers، بشركة Vantage لوضعها معايير جديدة في الصناعة، قائلًا: "إن التزامكم بتوفير تجربة تداول سلسة، مدعومة بالتكنولوجيا المبتكرة ونهج يركز على العملاء، جدير حقًا بالثناء. فالثقة هي صميم صناعتنا، ولطالما ارتقت Vantage Markets بمعيار النزاهة والمهنية في الصناعة".

تحتفل هذه الجائزة بتفاني Vantage Markets في تقديم مجموعة واسعة من أسواق تداول العقود مقابل الفروقات (CFD)، مما يتيح للمتداولين مرونة وقدرة أكبر على الاختيار. وتشمل تداول الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs)، وسندات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، مما يضمن للعملاء الوصول إلى فرص تداول متنوعة مدعومةً بأدوات متقدمة، ومنصة قوية.

أعرب Marc Despallieres، رئيس الإستراتيجية والتداول في Vantage، عن امتنانه للحصول على الجائزة بقوله: "الفوز بجائزة 'أفضل مجموعة من الأسواق' من Compare Forex Brokers هي لحظةُ فخر بالنسبة لنا. كما تؤكد الجائزة التزامنا بتقديم تجارب تداول استثنائية عبر الابتكار والثقة. ويعكس هذا الإنجاز العمل الشاق لفريقنا وثقة عملائنا فينا. ما زلنا ملتزمين بدفع الحدود وتزويد مجتمعنا العالمي بفرص لا مثيل لها".

مع استمرار Vantage في التطور، تُركز الشركة على الحفاظ على مكانتها كرائدة في صناعة التداول من خلال توسيع منتجاتها، وتطوير التكنولوجيا، وتعزيز الشفافية.

لمزيد من المعلومات حول Vantage Markets وخدماتها الحائزة على جوائز، تفضل بزيارة Vantage Markets.

نبذة عن Vantage

شركة Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تتيح للعملاء الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، في الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول، وتطبيقًا للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداوَل بذكاء مع vantage@

تحذير بشأن المخاطر: إن تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مُغامرة محفوفة بالمخاطر، فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية.

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