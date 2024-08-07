شركة Vantage Markets تكشف عن "مستقبل تكنولوجيا الصحة" في أحدث حلقة من The Vantage View

بورت فيلا، فانواتو, 7 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة Vantage Markets المعروفة بشركة Vantage")")، الرائدة في مجال الوساطة المالية متعددة الأصول، أن تعلن عن إطلاق الحلقة الخامسة "مستقبل تكنولوجيا الصحة" من برنامج The Vantage View، يتم إنتاج سلسلة مقاطع فيديو Vantage View بالتعاون مع Bloomberg Media Studios وتقدم تحليلات ووجهات نظر مالية ثاقبة.

تتميز الحلقة الأخيرة بوجود Arnaud Bauer، شريك في L.E.K، للاستشارات والتعمق في الإمكانات التحويلية لتكنولوجيا الرعاية الصحية بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة.

Vantage Markets Reveals "The Future of HealthTech" in the Latest Episode of The Vantage View

يبدأ Bauer بمناقشة النمو السريع في إنتاج بيانات الرعاية الصحية، قائلًا: "بحلول عام 2025، من المتوقع أن ينتج العالم 15000 إكسا بايت من بيانات الرعاية الصحية سنويًا، مقابل 2000 إكسا بايت فقط في عام 2020"، ووفقًا للبحث الذي أجرته L.E.K، تُمثل صناعة الرعاية الصحية وحدها ما يقرب من 30% من حجم البيانات في العالم، في مجال الاستشارات، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل سوق تحليلات بيانات الرعاية الصحية العالمية إلى 1.5 - 2 مليار دولار بحلول عام 2030.

يُسلط Bauer الضوء على إمكانات الفرص الاستثمارية داخل الأسواق، قائلاً: "يتم استخدام بيانات الرعاية الصحية بشكل متزايد من قبل شركات الأدوية والتكنولوجيا الطبية لجلب ابتكارات جديدة إلى السوق، ومراقبة المنتجات باستخدام بيانات الأدلة المتاحة، ويتم الاستفادة منها الآن من قبل شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. إن اتساع وعمق البيانات، وطولها، وجودة البيانات الأساسية هي عوامل رئيسية تعزز قيمتها."

يقول Marc Despallieres، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتجارة في Vantage، "نحن متحمسون لكشف النقاب عن هذه الحلقة الأخيرة، وتسليط الضوء على HealthTech، ويهدف التركيز على تكنولوجيا الرعاية الصحية إلى توفير منظور جديد لقطاع سريع التطور، مع الكشف عن الفرص المخفية في مجال لم يستكشفه العديد من المستثمرين بشكل كامل بعد، ونحن واثقون من أن التقاطع بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا قادر على تحفيز الابتكار وإمكانات الاستثمار بشكل كبير."

استكشفت الحلقات السابقة من The Vantage View موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الفضاء، والاقتصاد الدائري، والتنقل المستدام، وتضمنت رؤى من قادة مثل الدكتورة عائشة خانا، وSimon Gwozdz، والدكتور Seeram Ramakrishna، وAndrey Berdichevskiy.

استمع إلى أحدث حلقة من The Vantage View لاستكشاف عالم HealthTech الديناميكي وإمكاناته الاستثمارية.

نبذة عن شركة Vantage

(Vantage Markets) أو Vantage)) هي وسيط متعدد الأصول يقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات (CFDs)، بما في ذلك الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات.

بفضل أكثر من 14 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا بيئيًا تجاريًا موثوقًا به، وتطبيقًا للتداول عبر الهاتف المحمول حائزًا على جوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع vantage@

نبذة عن Bloomberg Media

Bloomberg Media هي الشركة الإعلامية الرائدة عالميًا متعددة المنصات للأعمال والتمويل، والتي تعتمد على الموارد التحريرية لأكثر من 2700 متخصص في التحرير على مستوى العالم في أكثر من 120 دولة. Bloomberg Media هي مؤسسة إعلامية تتعامل مع المستهلك باسم Bloomberg L.P.

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