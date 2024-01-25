شركة Vantage تحصل على جائزة "Best-in-Class Social Copy Trading" مرة أخرى

بورت فيلا، فانواتو، 25 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة الوساطة العالمية للأصول المتعددة Vantage (المعروفة باسم Vantage Markets) بتلقيها جائزة " Best-in-Class Social Copy Trading " المرموقة من موقع Forexbrokers.com للعام الثاني على التوالي. هذه الجائزة جاءت لتؤكد على التزام شركة Vantage الراسخ بالتفوق في مجال نسخ التداول.

Vantage Awarded “Best-in-Class Social Copy Trading” Yet Again

وقد أثني موقع Forexbrokers.com، وهو هيئة مراجعة عالمية تقدم مراجعات غير متحيزة لوسطاء الفوركس، بشركة Vantage لتقدمها الاستثنائي في مجال نسخ صفقات التداول. وتمنح الجائزة بناءً على البيانات الكمية والملاحظات النوعية التي يقوم موقع Forexbrokers.com بجمعها فضلُا عن آراء وتعليقات خبراء الجودة العاملين في ذات المجال.

يُعد مجال نسخ صفقات التداول بمثابة استراتيجية تداول شهيرة تتيح للأفراد تكرار صفقات المتداولين الأكثر خبرة، المعروفين باسم مقدمي الإشارات. فَيمُكِن للمتداولين المبتدئين التواصل مع مقدمي الإشارات سالفي الذكر ونسخ صفقاتهم في الوقت الفعلي. ويهدف مجال نسخ صفقات التداول، بهذه الطريقة، إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عمليات التداول، الأمر الذي يتيح للمتداولين الفرصة للاستفادة من خبرات الآخرين وتبسيط عملية التداول، فضلًا عن توفير بيئة تعاونية وشاملة داخل الأسواق المالية.

وقد عملت Vantage، منذ نشأتها، على تحسين ميزات مجال نسخ صفقات التداول على نحو مستمر من خلال تطبيق Vantage، مما يجعلها أكثر سلاسة، إلى جانب توفير علامات تبويب وظيفية جديدة وميزة تقاسم الأرباح. وتخطط Vantage، في المستقبل، لجعل مجال نسخ صفقات التداول أكثر تخصيصًا مع توفير مجموعة متنوعة من أنواع الحسابات وخيارات العملات للاختيار من بينها.

هذا وصرح السيد Lian Jie، مساعد مدير قسم تسويق التطبيقات بشركة Vantage، قائلًا: "إن حصول شركتنا على جائزة 'Best-in-Class Social Copy Trading' لمدة عامين متتاليين دليل على التزامنا بتحقيق أسمى معايير الجودة في تجربة العميل.

ويعد نسخ صفقات التداول نقطة دخول حاسمة للمتداولين المبتدئين، ونتحمل مسؤولية التأكد من أنه من السهل عليهم اعتماده بسلاسة كجزء من رحلة التداول الخاصة بهم. إن تطبيق Vantage الخاص بنا يمكن مقدمي الإشارات من عرض أدائهم في التداول ورؤاهم، بحيث يمكن للمتداولين العثور على مقدمي إشارات يتناسبون أكثر مع متطلباتهم. فنحن في Vantage، لا نتوقف أبدًا عن الابتكار والتطوير".

نبذة عن Vantage

Vantage هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم والـ ETFs والسندات.

مع أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا تجاريًا موثوقًا به وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على جوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع @vantage.

http://www.vantagemarkets.com/

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