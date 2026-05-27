شركة Venus Medtech تستضيف أول قمة عالمية للشركاء في باريس

الشركة تستعرض إستراتيجية النمو الدولية، وتوسّع محفظة علاجات أمراض القلب الهيكلية، وأولويات التوسع التجاري

باريس, 26 مايو 2026 /PRNewswire/ -- عقدت شركة Venus Medtech أول قمة عالمية لشركائها في باريس تحت شعار "الرؤى، الابتكار، التأثير"، بمشاركة الموزعين والشركاء التجاريين لمناقشة إستراتيجية النمو الدولية للشركة، وتوسيع محفظة علاجات أمراض القلب الهيكلية، وأولوياتها التجارية طويلة المدى.

شكّل الحدث محطة بارزة في جهود Venus Medtech لتعزيز التنسيق مع شبكة شركائها العالمية، في وقت تواصل فيه الشركة توسيع حضورها في الأسواق الدولية.

في افتتاح القمة، استعرض David Bréant، نائب رئيس المبيعات والتسويق في Venus Medtech، مسيرة تطور الشركة من مبتكِر ناشئ إلى لاعب متنامٍ في سوق علاجات أمراض القلب الهيكلية العالمي، مؤكدًا أهمية التعاون السريري، وجودة المنتجات، والتنفيذ على المدى الطويل.

كما استعرض Hou-Sen Lim، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة Venus Medtech، خارطة الطريق الإستراتيجية للشركة، مُسلطًا الضوء على التقدُّم المُحرز في محفظة صمامات القلب عبر القسطرة، إضافة إلى الإنجازات التنظيمية والتجارية المقبلة. وقال إن الشركة تواصل التحول من مؤسسة تركز على المنتجات إلى شركة متعددة المنصات في مجال أمراض القلب الهيكلية، تغطي عدة علاجات لصمامات القلب.

شهدت القمة جلسة رئيسية قدّمها البروفيسور Francesco Maisano، رئيس جراحة القلب ومدير عيادة الصمامات في مستشفى سان رافاييل الجامعي IRCCS، ركّزت على تطوير نظام Cardiovalve والطلب المتزايد على خيارات العلاج عبر القسطرة لعلاج ارتجاع الصمام التاجي (MR) وارتجاع الصمام ثلاثي الشرفات (TR).

سلّط العرض الضوء على عدد من الخصائص التصميمية لنظام Cardiovalve، بما في ذلك الوصول عبر الوريد الفخذي بخطوة واحدة، ومنصة موحدة لإجراءات الصمام التاجي والصمام ثلاثي الشرفات، وتصميم صغير الحجم يهدف إلى تقليل خطر انسداد مخرج البطين الأيسر (LVOT)، وآلية إحكام تكيفية صُممت للحد من التسرب حول الصمام (PVL). ووفقًا للعرض التقديمي، يُتوقع أن تغطي الأحجام الحالية للجهاز نحو 85% من الفئة المستهدفة من المرضى.

كما أكدت الجلسة أيضًا على تنامي الاهتمام السريري والتجاري بالعلاجات الموجهة للصمام ثلاثي الشرفات، والذي يُشار إليه في القطاع الطبي باسم "الصمام المنسي" نظرًا لمحدودية خيارات العلاج المتاحة له عبر التاريخ.

قال Hou-Sen Lim: "يظل التوسع الدولي أولوية إستراتيجية أساسية بالنسبة لشركة Venus Medtech". "وبعد التوسع التجاري الدولي لصمام Venus P-Valve، نواصل تطوير المسارات السريرية والتنظيمية والتجارية لكل من Venus-PowerX وVenus-Vitae وCardiovalve. ولا نزال نركز على بناء مصداقية سريرية طويلة الأجل وتعزيز حضورنا في سوق علاجات أمراض القلب الهيكلية العالمي من خلال محفظة منتجات أوسع وأكثر تنوعًا".

وأضاف أن الشركة تواصل الاستثمار في القدرات التجارية المحلية، والبنية التحتية للخدمات، والخبرات الخاصة بكل سوق، دعمًا للنمو في الأسواق الدولية الرئيسية.

نبذة عن Venus Medtech

تعمل شركة Venus Medtech (Hangzhou) Inc. ‏(مؤشر بورصة هونغ كونغ: 2500.HK) على تطوير تقنيات صمامات القلب عبر القسطرة وحلول علاج أمراض القلب الهيكلية. تشمل محفظة الشركة من المنتجات والمنتجات قيد التطوير: علاجات الصمامات الأبهريّة والرئوية والتاجية وثلاثية الشرفات عبر القسطرة، إلى جانب المنتجات والملحقات ذات الصلة. تدير شركة Venus Medtech مراكز للبحث والتطوير في الصين والولايات المتحدة وإسرائيل.