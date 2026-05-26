Venus Medtech accueille à Paris son premier sommet mondial des partenaires

L'entreprise met en avant sa stratégie de croissance internationale, l'élargissement de son portefeuille de dispositifs cardiaques structurels et ses priorités de commercialisation

PARIS, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Venus Medtech a organisé à Paris son premier sommet mondial des partenaires sur le thème « Idées, innovation, impact », réunissant distributeurs et partenaires commerciaux pour discuter de la stratégie de croissance internationale de l'entreprise, de l'expansion de son portefeuille de dispositifs cardiaques structurels et de ses priorités de commercialisation à long terme.

Cet événement a marqué une étape majeure dans les efforts déployés par Venus Medtech pour renforcer la synergie avec son réseau mondial de partenaires, alors que l'entreprise ne cesse de développer sa présence sur les marchés internationaux.

Lors de l'ouverture du sommet, David Bréant, vice-président des ventes et du marketing chez Venus Medtech, a évoqué l'évolution de l'entreprise, passée du statut d'innovateur émergent à celui d'acteur en pleine croissance sur le marché mondial des dispositifs cardiaques structurels, en soulignant l'importance de la collaboration clinique, de la qualité des produits et des projets à long terme.

Hou-Sen Lim, directeur général et CEO de Venus Medtech, a présenté la feuille de route stratégique de l'entreprise, en insistant sur les progrès réalisés dans l'ensemble de son portefeuille de valves transcathéter ainsi que sur les prochaines grandes étapes réglementaires et commerciales. Il a indiqué que l'entreprise poursuivait son évolution pour passer d'une organisation axée sur les produits à une société multiplateforme spécialisée dans les dispositifs cardiaques structurels couvrant plusieurs thérapies valvulaires.

Le professeur Francesco Maisano, chef du service de chirurgie cardiaque et directeur de la clinique des valves à l'hôpital universitaire IRCCS San Raffaele, s'est concentré dans son intervention sur la mise au point de Cardiovalve et sur la demande accrue de possibilités de traitement transcathéter de la régurgitation mitrale (RM) et de la régurgitation tricuspide (RT).

Sa présentation a mis en lumière plusieurs caractéristiques de conception du système Cardiovalve, notamment l'accès transfémoral en une seule étape, une plateforme unifiée pour les procédures mitrale et tricuspide, une conception à bas profil destinée à réduire le risque d'obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (OVG), et un mécanisme d'étanchéité adaptatif conçu pour réduire les fuites paravalvulaires (FPV). La taille actuelle des dispositifs devrait ainsi permettre de traiter environ 85 % de la population de patients cible.

La présentation a également souligné l'intérêt clinique et commercial croissant pour les thérapies ciblant la valve tricuspide, souvent désignée dans le secteur comme la « valve oubliée » en raison d'options de traitement historiquement limitées.

« L'expansion internationale reste une priorité stratégique essentielle pour Venus Medtech », a déclaré Hou-Sen Lim. « Après la commercialisation internationale de la valve pulmonaire Venus P-Valve, nous faisons avancer les systèmes Venus-PowerX, Venus-Vitae et Cardiovalve sur les parcours clinique, réglementaire et commercial. Nous restons attachés à construire une crédibilité clinique à long terme et à consolider notre présence sur le marché mondial des dispositifs cardiaques structurels grâce à un portefeuille de produits plus large et de plus en plus diversifié. »

Hou-Sen Lim a ajouté que l'entreprise continuait d'investir dans les capacités commerciales locales, l'infrastructure de service et les compétences spécifiques à chaque marché afin de soutenir sa croissance sur les principaux marchés internationaux.

À propos de Venus Medtech

Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (2500.HK) met au point des technologies de valves cardiaques transcathéter et des solutions de traitement des maladies cardiaques structurelles. Le portefeuille de l'entreprise comprend des produits et produits candidats dans le domaine des thérapies transcathéter des valves aortique, pulmonaire, mitrale et tricuspide, ainsi que des produits accessoires connexes. Venus Medtech dispose de centres de recherche et de développement en Chine, aux États-Unis et en Israël.