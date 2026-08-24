شركة Wizzmoni تتعاون مع الطيران العماني لإطلاق بطاقة السفر متعددة العملات "Wizz Voyager" المشتركة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

كوتشي، الهند, 24 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- تعاونت Financial Services Ltd Wizzmoni والطيران العماني لإطلاق بطاقة Wizz Voyager المشتركة متعددة العملات، وهي بطاقة سفر مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتدعم العديد من العملات العالمية. تجمع هذه الشراكة بين قدرات Wizzmoni في مجال التكنولوجيا المالية وشبكة الطيران العمانية الدولية، لتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة من خلال دمج المدفوعات والمكافآت ومزايا السفر في منصة واحدة.

L to R: Mr. Prakash Bhaskar - National Business Head Forex, Wizzmoni India; Mr. CA Krishnan R - Director & CEO, Wizzmoni India; Mr. Surya Kuchibotla - VP Retailing Ancillary & Commerce, Oman Air; Mr. Sunil VA - RVP India & South Asia Cluster, Oman Air; Ms. Victoria Cuthbert - Manager Corporate Comms & Media, Oman Air; Ms. Fatma Al Mahruby - Officer Comm Development, Oman Air, launching Cobranded Oman Air-Wizz Voyager Multi Currency Travel Card

صُممت البطاقة للمسافرين الدائمين والطلاب والمهنيين، وتدعم العديد من العملات العالمية، مع توفير تجربة سلسة لصرف العملات الأجنبية رقميًا، من خلال التتبع الفوري وأدوات التحكم المالي الذكية. تدعم هذه الشراكة إستراتيجية الطيران العماني الأوسع نطاقًا، والهادفة إلى توسيع تجربة العملاء لتتجاوز حدود الرحلة الجوية، عبر تقديم خدمات سفر متكاملة وحلول تجزئة ذات قيمة مضافة.

وأوضح Surya Kuchibotla، نائب الرئيس لقطاع التجزئة والخدمات المساندة والتجارة في الطيران العماني: "مع استمرار تطور توقعات العملاء، تتيح لنا شراكات من هذا النوع توسيع تجربة الطيران العماني إلى ما هو أبعد من المطار، وخلق قيمة أكبر على امتداد رحلة السفر بأكملها. وتعكس شراكتنا مع Wizzmoni هذه الرؤية من خلال الجمع بين السفر والمدفوعات في تجربة واحدة سلسة، بما يمنح الضيوف قدرًا أكبر من المرونة، إلى جانب مكافآت قيّمة في كل مرة يسافرون فيها. وتُكمل بطاقة Wizz Voyager استراتيجيتنا الأوسع في قطاع التجزئة والخدمات المساندة، مما يجعل السفر الدولي أكثر سهولة وترابطًا ومكافأة".

تحوّل البطاقة الإنفاق اليومي إلى فرص للسفر، حيث تتيح للعملاء الحصول على قسائم لرحلات الطيران العماني، وترقيات، ومزايا سفر حصرية من خلال مكافآت تعتمد على تحقيق مراحل محددة. كما يمكن للعملاء استكشاف عطلات الطيران العماني والخدمات المساندة مباشرةً عبر المنصات الرقمية لـ Wizz Voyager، بما يوفر تجربة موحدة تمتد من التخطيط للرحلة إلى إتمام المدفوعات.

قال Amir Nagammy، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة فيWizz Financial : "صُممت بطاقة Wizz Voyager للمسافر العالمي العصري، حيث تفتح كل عملية دفع آفاقًا جديدة للقيمة، وتصبح كل رحلة أكثر مكافأة. وتمثل هذه المبادرة خطوة جريئة نحو إنشاء منظومة مترابطة بحق تجمع بين السفر والمدفوعات".

قال CA Krishnan R، المدير والرئيس التنفيذي لشركة Wizzmoni India: "في Wizzmoni، نلتزم بالارتقاء بكل جانب من جوانب رحلة سفر العميل. وتجمع هذه الشراكة بين الابتكار والخبرة لتقديم قيمة أكبر وراحة أكثر ولحظات لا تُنسى للمسافرين الدوليين حول العالم".

ستتوفر البطاقة عبر مكاتب الطيران العماني، وفروع Wizzmoni، والشركاء المعتمدين، بما يضمن سهولة الوصول إليها وتجربة تسجيل سلسة، من خلال عملية تسجيل رقمية توفر للعملاء تجربة سهلة وخالية من التعقيدات.

نبذة عن الطيران العماني

تأسس الطيران العُماني (عضو في تحالف (oneworldفي عام 1993 بهدف خدمة المسارات الداخلية المهمة وشهد منذ ذلك الحين نمواً مطرداً، حيث يصنف الناقل اليوم كشركة طيران عالمية تربط المدن العالمية بعُمان وتروج لطبيعتها الخلابة وتراثها الغني وثقافتها المنفتحة المتسامحة.

لعب الطيران العُماني، الحائز على العديد من الجوائز دوراً رئيسياً في جعل العاصمة العمانية مسقط واحدة من أكثر وجهات السفر المرغوبة في الشرق الأوسط، مع دعمه للقطاعات التجارية والصناعية والسياحية. وبفضل أسطوله الجديد والحديث بما في ذلك طائرات البوينج من طرازي 737 و787 دريملاينر التي تتميز بكفاءة عالية وغير مسبوقة في توفير الوقود وبتصميمات داخلية فاخرة، يشتهر الطيران العماني بمنتجاته وخدماته الاستثنائية عالمية المستوى في الجو وعلى الأرض على حد سواء، وبالضيافة العمانية المميزة التي يقدمها لكل ضيف طوال فترة رحلته.

نبذة عن شركة Wizzmoni

شركة Wizzmoni (المعروفة سابقًا باسم Unimoni) هي شركة خدمات مالية غير مصرفية (NBFC) ومزود خدمات مالية مرخّص ضمن فئة AD-II، ولديها أكثر من 350 فرعًا في مختلف أنحاء الهند، وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل حلول المحافظ الرقمية، وبطاقات السفر متعددة العملات، وخدمات صرف العملات الأجنبية، وخدمات تحويل الأموال إلى الخارج، والقروض بضمان الذهب، والمدفوعات الرقمية، والتأمين. Wizzmoni هي علامة تجارية رائدة لصالح شركة Wizz Financial.

نبذة عن بطاقة Wizz Voyager

بطاقة Wizz Voyager هي بطاقة سفر مسبقة الدفع متعددة العملات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، صُممت للمسافرين حول العالم، بما في ذلك الطلاب والمهنيون والسياح. تدعم البطاقة أكثر من 35 عملة، وتوفر تجربة سلسة لتداول العملات الأجنبية رقميًا من خلال تطبيق للهواتف المحمولة غني بالميزات، يتيح التتبع الفوري وأدوات تحكم مالية ذكية.

بالاعتماد على منصة Wizz Financial الخاصة والمتكاملة لإصدار البطاقات ومعالجة عملياتها، تُعد Wizz Voyager من بين عدد محدود من حلول التكنولوجيا المالية عالميًا التي تتمتع بتحكم كامل في إصدار البطاقات وإدارتها. تصدر البطاقة بالشراكة مع VISA، حيث تجمع بين القبول العالمي والمرونة التي توفرها تقنيات الجيل الجديد، مع دعم مجموعة واسعة من العملات، بما في ذلك عدة عملات نادرًا ما تكون متاحة في السوق الهندية.

نبذة عن شركة Wizz Financial

شركة Wizz Financial هي منصة إقليمية للتكنولوجيا المالية تعمل على إحداث تحول في حركة الأموال عبر الحدود والإقراض الرقمي عبر ممرات اقتصادية إستراتيجية تشمل الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة. يقع المقر الرئيسي للشركة في الإمارات العربية المتحدة والهند، وتعتمد Wizz Financial نموذجًا هجينًا جديدًا للخدمات المصرفية (Neo-Banking) يجمع بين منظومة موحدة للمحافظ الرقمية وبنية تحتية مادية، لخدمة العملاء في بلدانهم الأصلية وبلدان إقامتهم من خلال منصة واحدة.

انطلاقًا من التزامها بتقديم حلول مالية مريحة وموثوقة، تواصل Wizzmoni تمكين عملائها من خلال خدمات مالية سلسة. www.wizzvoyager.com | www.wizzfinancial.com | | www.wizzmoni.com 1800 102 0555 |[email protected]