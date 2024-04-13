شركة XCMG Machinery تطلق علامة الرافعات المتميزة G2

G2 تقدم نظامًا متكاملاً لعملية استخدام المنتج وصيانته وتشغيله وإدارته، وذلك لتقليل تكلفة الطاقة ورفع القدرات التشغيلية على كافة المستويات

زوزاهو، الصين، 13، أبريل 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شركة XCMG Machinery (SHE: 000425, "XCMG")، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في مجال تطوير الرافعات لأكثر من 61 عاماً والتي تخدم أكثر من 300,000 عميل، النقاب رسميًا عن علامتها التجارية المتميزة للرافعات G2 وذلك في يوم 8 أبريل 2024، وهي خطوة ريادية تأتي في إطار مساعي الشركة لقيادة عصر تطوير القوى الإنتاجية الجديدة ذات الجودة مع التزامها بخلق قيمة أكبر للمستخدمين وريادة الابتكار.

XCMG Machinery Launches Premium G2 Crane Brand, Integrating the Whole Process of Product Application, Maintenance, Operation, and Management to Reduce the Energy Cost while Improves Overall Capability.

قدمت منصة G2 التقنية نظام القيمة المتميزة والمبتكر "G-5" والذي يتضمن: G-ECO لترشيد استهلاك الطاقة بكفاءة عالية على مدار عمر التشغيل الكامل، وG-ICON للتحكم الذكي المتكامل في كافة سيناريوهات العمل، إلى جانب G-Master للتحكم الدقيق في جميع ظروف التشغيل، وG-Comfort لتوفير تجربة تشغيل مريحة، وكذلك G-Safe لضمان أعلى مستويات السلامة والجودة على مدار عمر الرافعة.

وتجمع المنصة أيضًا كافة مراحل استخدام الرافعة بما في ذلك التطبيقات والصيانة والتشغيل والإدارة، إلى جانب 21 تقنية أساسية و31 قطعة غيار. كما نجحت المنصة في معالجة 30 مشكلة رئيسية على غرار التشغيل السلس لذراع رفع المحمل والتحكم التعاوني الذكي في النظام الهيدروليكي والمحرك، بالإضافة إلى ابتكار 11 تقنية رائدة في الصناعة مثل تقنية التشغيل المحمل والتوجيه الذكي بالتحكم الإلكتروني وغيرها.

تقدم سلسلة منتجات منصة G2 أداء متميز وفوائد رائعة للمستخدمين النهائيين، بما في ذلك:

خفض إجمالي استهلاك الوقود بأكثر من 20%؛ و

زيادة الكفاءة التشغيلية والقدرة على تغطية كافة ظروف العمل بنسبة 20%؛ و

تحسين دقة الحركة وتحقيق التشغيل السلس بنسبة 30%؛ و

زيادة مساحة المقصورة بنسبة 10% وتحسين مجال الرؤية بنسبة 15%؛ و

توفير من الوقت والجهد المبذول في أعمال الصيانة بنسبة 20%، إلي جانب تحسين الموثوقيه بنسبة 20%.

تطمح شركة XCMG، من خلال منصة G2، إلى بناء نظام دائري ومستدام لصناعة الرافعات، وتحقيق نتائج تفيد كافة أصحاب المصلحة، ليس فقط من خلال ابتكارات مجالي البحث والتطوير R&D ولكن أيضًا من خلال نموذج الأعمال.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Yang Dongsheng، رئيس مجلس إدارة مجموعة XCMG ورئيس مجلس إدارة شركة XCMG Machinery، قائلًا: "إن شركة XCMG ستعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها في الصناعة وعملائها على مستوى العالم لقيادة الابتكار الصناعي من خلال الابتكار العلمي والتكنولوجي، وذلك للمساهمة المشتركة في بناء مستقبل أفضل باستخدام تقنيات الهندسة الرائدة، وإنشاء مجموعة تصنيع متقدمة ذات مستوى عالمي تتميز بكونها عالية التقنية، ذكية، صديقة للبيئة، موجهة نحو تقديم الخدمات، وعالمية. كما تلتزم الشركة بالمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية عالية الجودة ونمو الاقتصاد الحقيقي، وخلق قيمة أكبر لعملائنا".