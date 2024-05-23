شركة XCMG تحتفل بالنسخة السادسة من مهرجان العملاء مع عملائها العالميين، وتستعرض ابتكاراتها في مجال البناء المستدام والذكي

شوزهو، الصين، 23 مايو 2024 /PRNewswire/ -- شهد مهرجان عملاء XCMG السنوي في نسختة السادسة التي أقيمت في مدينة شوزهو الصينية حضور أكثر من 1200 تاجر ومشتري ومقاول من قطاع البناء ينتمون إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، إلى جانب حضورهم لفعاليات أخرى أقيمت في مواقع خارجية بألمانيا وتركيا واليابان وغيرها. وتناول المهرجان عرضًا شاملاً لأحدث إنجازات XCMG في مجال التصنيع الذكي، وذلك من خلال استعراض شامل لأكثر من مائة قطعة من المعدات في ساحة الاختبار المتكاملة الخاصة بالشركة.

XCMG Celebrates the 6th Customer Festival with Global Clients, Showcasing Innovations in Sustainable and Intelligent Construction. Over 1,200 construction equipment dealers, buyers and contractors from more than 60 countries gathered in Xuzhou, China, for the 6th annual XCMG Customer Festival.

وقد شكّل مهرجان العملاء السنوي مناسبة مهمة لشركة XCMG Machinery (المعروفة باسم "XCMG"، والتي تتداول أسهمها في بورصة شنغهاي للأوراق المالية تحت رقم 000425) وهي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع معدات البناء والتي تمتد خبرتها إلى 81 عامًا. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السيد Yang Dongsheng على التزام الشركة الذي لا يتزعزع بريادة قطاع التكنولوجيا الهندسية في مجال معدات البناء وخلق مستقبل أفضل من خلال الابتكار. وصرح السيد Yang Dongsheng قائلًا: "ستواصل شركة XCMG الالتزام برؤيتها المتمثلة في 'بناء مستقبل قوي' من خلال تعزيز تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

استعراض حلول المعدات المتطورة

تَمثل جوهر مهرجان هذا العام في استعراض قدرات معدات XCMG المتطورة عبر سيناريوهات عمل متنوعة، بما في ذلك أعمال الحفر وتجريف التربة وبناء الطرق. وأسدلت الشركة الستار عن الجيل الجديد من روافع D360 إلى جانب روافع D200H ذات قدرة الرفع العالية، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع آلات تمهيد التربة GR1905T لتنفيذ أعمال الأساسات، وكذلك آلات دك التربة الأسطوانية الفردية XS125، إلي جانب آلات إعادة التدوير الباردة المبتكرة مثل XLZ2303S، والتي تقدم حلول بناء متكاملة.

تعزيز التنمية المستدامة بمنتجات الطاقة الجديدة

شهد المهرجان طرحًا مهمًا لما يقرب من ثلاثين منتجًا جديدًا يعمل بالطاقة المتجددة تغطي عشر فئات، بما في ذلك معدات بناء الطرق ومعدات الحفر وتجريف التربة والرافعات ومعدات مناولة المواد ومنصات العمل الجوية. وتجسد رافعة XCT25G5_1HEV الهجينة هذا التحول نحو الاستدامة، وذلك بفضل قدرتها على التبديل بين الأوضاع الكهربائية بالكامل والقدرة على تمديد النطاق وقابليتها للتوصيل بمصادر الطاقة، مما يحقق توفيرًا في الوقود يزيد عن 40%.

كما شهد المهرجان الكشف الكبير عن أكبر رافعة صينية تعمل في جميع أنواع التضاريس للشركة وتسليمها لعملاء الشركة في أمريكا الجنوبية -وهي الرافعة XCA3000BR- التي تتمتع بقدرات رفع لا مثيل لها ضمن فئتها في قطاع الصناعة.

تجارب تفاعلية وبصيرة تصنيع ذكية

أتاح المهرجان للحضور فرص للتفاعل المباشر مع معدات الشركة المتطورة من خلال عروض توضيحية ديناميكية، بما في ذلك تشغيل الرافعات على الطرق الوعرة وغيرها من نماذج الطاقة الجديدة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تمت دعوة العملاء العالميين للشركة لاستكشاف خطوط الإنتاج الذكية بأنفسهم، حيث شهدوا عن كثب كيف تُحدث عمليات التصنيع الذكية ثورة في كفاءة الإنتاج.

لم يكتفِ مهرجان XCMG بعرض منتجات رائدة مصممة لتحقيق الكفاءة والمحافظة على البيئة مثل رافعة XCT25G5_1HEV الهجينة، بل أظهرت الشركة أيضًا خطواتها المتقدمة نحو خفض بصمتها الكربونية مع تعزيز الأداء التشغيلي.

لمزيد من المعلومات عن المهرجان السنوي، يرجى زيارة https://www.facebook.com/XCMGGroup أو www.xcmgglobal.com

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