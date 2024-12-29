شركة XCMG تطلق شهادة المعدات المستعملة لدفع التنمية المستدامة في آلات البناء

مدينة شوزهو، دولة الصين، 29 ديسمبر، 2024 /PRNewswire/ -- شركة XCMG Machinery ("XCMG"، مؤشر بورصة شانغهاي: 000425) تطلق رسميًا العلامة التجارية XCMG المعتمدة للمعدات المستعملة، ما يمثل إنجازًا بارزًا في تطوير دائرة أعمالها. توضح هذه المبادرة التزام XCMG بمعالجة تحديات الصناعة، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري الأخضر، وتسريع الانتقال نحو التنمية المستدامة والحياد الكربوني.

XCMG Launches Used Equipment Certification to Drive Sustainable Development in Construction Machinery.

في السنوات الأخيرة، حققت صناعة آلات البناء في الصين خطوات ملحوظة. مستفيدةً من خبرتها التكنولوجية العميقة وخبرة التصنيع الواسعة وتأثير العلامة التجارية الراسخة، أنشأت XCMG علامتها التجارية الرسمية المعتمدة للمعدات المستعملة. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين التحول الصناعي، وتعزيز قيمة دورة حياة المعدات المميزة، وتقديم ضمانات شاملة للجودة وخدمة العملاء عبر سلسلة القيمة.

في معرض "باوما الصين" الأخير، تعاونت شركة XCMG مع Ritchie Bros لاستضافة مزاد للمعدات المستعملة، حيث تم عرض أكثر من 300 وحدة تم فحصها وتجديدها بالكامل من 16 فئة من منتجات XCMG، بما في ذلك الرافعات، الحفارات، معدات التعدين، وآلات الكبس، اللوادر، معدات الخرسانة، ومعدات الحفر. وتم إطلاق هذه الوحدات على موقع Ritchie Bros على الويب، ما يمثل فصلًا جديدًا في سوق المعدات المستعملة.

تماشيًا مع رؤيتها لتصبح العلامة التجارية الخدمية الرائدة في العالم، قدمت XCMG أيضًا علامة XCMG TrueCare ("TrueCare") الخدمية. تجسد TrueCare السعي المتواصل لشركة XCMG للحلول المتكاملة، والتي تتماشى مع فلسفة العلامة التجارية "خطوات ثابتة نحو النجاح" (Solid to Succeed). تم تصميم هذه العلامة الخدمية لتقديم الابتكارات المتطورة، ومراقبة الجودة الصارمة، وخدمات العملاء الفعالة، لتمكين العملاء من الحفاظ على ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.

قال Liu Jiansen، نائب رئيس XCMG: "هذه المبادرة ستوسع سلسلة القيمة، وتعزز الابتكار، وترتقي بشركة XCMG إلى مستويات جديدة كعلامة تجارية معترف بها عالميًا".

المهمات الخمس الأساسية لشركة XCMG TrueCare:

السرعة: تضمن شبكة الخدمة العالمية الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء لتقليل فترات التوقف إلى الحد الأدنى. المثالية: إن دمج أنظمة الإدارة الرقمية المتقدمة الخمسة لشركة XCMG يقدم حلولًا مخصصة لتعزيز الكفاءة التشغيلية. طول الأمد: توفر نماذج الخدمة ضمن إجمالي تكلفة الملكية ( TCO )، بما في ذلك الضمانات الممتدة، وبرامج المعدات المعتمدة التي كانت مملوكة في السابق، رعاية شاملة طوال دورة الحياة وتبني علاقات مستدامة مع العملاء. حلول ذكية: تتناول الحلول الذكية الشاملة المتطلبات المحددة للعميل من خلال البحث، والتطوير، والإنتاج، والتوريد، والمبيعات، والخدمة. التفاني: يوفر مركز الاتصال العالمي وفريقنا المحترف دعمًا على مدار الساعة، لضمان تشغيل المعدات بكفاءة ورضا العملاء بنسبة 100%.

مع هذه التطورات الاستراتيجية، تستعد XCMG لتغيير معايير الصناعة، ودفع اعتماد الممارسات المستدامة، وتعزيز قيادتها في سوق آلات البناء العالمية.