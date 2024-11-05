شركة XCMG تعزز وصولها العالمي بزيارات استراتيجية إلى الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان من قبل رئيس مجلس الإدارة يانغ دونغ شينغ

شركة XCMG تحتفل بمرور 27 عامًا على تواجدها في الإمارات العربية المتحدة بإطلاق مركز أعمال ذي قيمة مضافة وحصولها على عقود بملايين الدولارات

الشركة المشتركة UzXCMG تحتفل بعقد من النجاح مع إطلاق وحدتها 3000 المصنعة محليًا

شوزو، الصين، 5 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- قام يانغ دونغشنغ، رئيس مجلس إدارة شركة XCMG Machinery (المشار إليها في ما يلي بِـ « XCMG » ، المسجلة في بورصة شنتشن تحت رمز: 000425)، بزيارة الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان مؤخرا، حيث شهد على إنجازات مهمة بما في ذلك توقيع عقود بملايين اليوانات في المنطقتين، وشهد إطلاق أول مركز أعمال ذي قيمة مضافة لها، واحتفل بإنتاج القطعة رقم 3000 من المعدات في UzXCMG، أول قاعدة تصنيع لشركة XCMG في آسيا الوسطى.

خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حضر يانغ، رئيس مجلس الإدارة حفل الافتتاح الكبير لمحل 4S الجديد إلى جانب شركة Saqer Falcon Company الموزعة المحلية. كما شهد هذا الحدث توقيع عقود مبدئية بقيمة عدة ملايين يوان. كان أبرز ما يميز هذه الرحلة هو افتتاح أول مركز أعمال خارجي لشركة XCMG في أبو ظبي يركز على إعادة تدوير المعدات المستعملة المصممة خصيصًا لتلبية الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد يانغ قائلا: "سوق خدمات ما بعد البيع هو كنزنا الدفين؛ ونحن ملتزمون بتعزيز مبادراتنا لتجديد وإعادة بيع المعدات المستعملة على نطاق واسع في الأسواق الدولية".

في أوزبكستان، زار يانغ شركة UzXCMG للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها من خلال طرح الوحدة رقم 3000 من المعدات المصنعة محلياً. كما تضمنت الزيارة افتتاح مستودع جمركي وتوقيع اتفاقية مع ممثلي حكومة خوارزم الإقليمية لإنشاء أكاديمية XCMG الصناعية لمعدات البناء الحديثة.

وأعرب يانغ عن ثقته في تعميق التعاون داخل أوزبكستان بموجب استراتيجية الشركة المحلية "في أوزبكستان، من أجل أوزبكستان". وأكد على هذا النهج باعتباره أساسا لتحويل UzXCMG إلى مركز إنتاجي في آسيا الوسطى على مدى العقد المقبل، وضخ حيوية جديدة في التنمية الإقليمية.

على مدى عشر سنوات، قامت شركة UzXCMG بتسليم آلاف الوحدات المستخدمة على نطاق واسع في مشاريع التعدين والهندسة البلدية والري الزراعي في آسيا الوسطى.

لم تقتصر هذه الزيارات على العلاقات القائمة فحسب، بل قدمت أيضًا رؤى حول مزيد من احتياجات السوق وبيئات الأعمال الضرورية لاستكشاف الفرص المحلية. انخرط رئيس مجلس الإدارة يانغ بعمق مع الشركاء التجاريين المحليين لفهم متطلبات السوق بشكل أفضل وتعزيز بيئات الأعمال، مما يضع أساسًا متينًا لتوسيع فرص السوق.