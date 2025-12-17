XCMG annonce l'achèvement et la livraison de la sixième phase du projet de construction de caves à eau en Afrique

L'accès à l'eau pour l'autonomisation : plus de 237 caves à eau apportent un espoir durable en Afrique

XUZHOU, Chine, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- XCMG a annoncé l'achèvement et la livraison en Éthiopie de la sixième phase du projet de construction de caves à eau en Afrique, une initiative mondiale au service du bien-être public, lancée conjointement par XCMG et la Fondation chinoise pour le développement rural (CFRD). La dernière phase du projet s'est soldée par la livraison de 36 nouvelles caves à eau en Éthiopie, ce qui porte à 237 le nombre total de caves construites dans le cadre du programme. Des dizaines de milliers de résidents locaux bénéficient ainsi directement d'un meilleur accès à une eau sûre et fiable pour leur consommation.

The completion ceremony of the Sixth-Phase of the XCMG Africa Water Cellar Project

La livraison du projet a fait l'objet d'une cérémonie qui s'est déroulée fin novembre en Éthiopie autour de représentants de XCMG et de la CFRD, de représentants de la communauté et de responsables agricoles locaux.

« De 0 à 237, chaque cave représente une goutte d'espoir pour les ménages ruraux », a déclaré Meng Xianggang, représentant de l'unité commerciale internationale au bureau éthiopien de XCMG. « Nous sommes fiers de contribuer à des solutions à long terme qui favorisent l'accès à l'eau potable, et nous restons déterminés à aider les communautés à créer des moyens de subsistance durables. »

« L'Éthiopie reçoit chaque année des précipitations abondantes, mais comme elles ne sont pas collectées correctement, la plupart d'entre elles ruissellent, ce qui entraîne une pénurie d'eau pendant la saison sèche », a commenté le responsable agricole du district de Minjar. « Les 36 caves à eau nouvellement construites profitent à 36 foyers. Au nom de notre communauté, je remercie la Fondation chinoise pour le développement rural, XCMG et l'Association éthiopienne de collecte des eaux de pluie pour leur généreux soutien. »

Une agricultrice bénéficiaire a expliqué comment la cave à eau avait changé sa vie. Grâce à un approvisionnement en eau fiable, les ménages peuvent désormais pratiquer des cultures telles que le café, les papayes et les avocats afin de créer de nouvelles sources de revenus. Les résidents locaux ont exprimé leur profonde gratitude envers XCMG et la CFRD pour leur soutien continu.

Depuis son lancement en 2016, le projet de construction de caves à eau en Afrique est passé du statut de projet pilote initial à celui de programme à grande échelle : ses six phases de construction de caves tracent un bilan clair et solide en matière de responsabilité d'entreprise. Ce qui était au début une initiative visant à garantir un accès de base à l'eau potable s'est étendu pour venir consolider les moyens de subsistance des ménages et l'économie des jardins domestiques ruraux, en insufflant un potentiel de développement durable dans les communautés locales.

En franchissant cette étape majeure, XCMG réaffirme non seulement son rôle de leader mondial des machines de construction, mais aussi d'entreprise socialement responsable, engagée pour le développement durable et le bien-être mondial. L'entreprise prévoit de continuer à étendre son programme de construction de caves à eau en Afrique et à étudier la possibilité d'engager d'autres projets qui intègrent les infrastructures, le soutien à la communauté et la durabilité environnementale.

