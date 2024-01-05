شركة Yaber تستعرض أحدث أجهزة العرض االترفيهية في معرض CES

شنجن، الصين، 5 يناير 2024 /PRNewswire/ -- تعد Yaber علامة تجارية رائدة في مجال أجهزة العرض الترفيهية المنزلية، وتتميز بانتشارها عالميا وكذلك برؤيتها في تقديم ترفيه بجودة سينيمائية إلى العالم. تكشف Yaber في Pepcom وCES عن أحدث ابتكاراتها التي ستحدث طفرةً كبيرة في مجال الترفيه المنزلي:

:K300 جهاز عرض ليزر مبتكر قصير المدى للغاية.

يتميز الجهاز بإسقاط قصير جدًا وتقنية ليزر ثلاثية مما يساعد على عرض صور رائعة بطول يصل إلى 150 انش في مسافة قصيرة.

وقد فاز الجهاز بجائزة CES للابتكار وجوائز IFA الإعلامية.

Innovation Award Honorees (ces.tech)

:K3 منظومة الترفيه المنزلي الأفضل على الإطلاق.

تتميز بسطوع عالي يصل إلى 1600 لومن وفقًا لقياسات المعهد الأمريكي للمعايير الوطنية، ومكبري صوت JBL بقدرة 15 واط للمكبر الواحد ، ودونجل تلفزيون مدمج يعرض أكثر من 7000 تطبيق.

لتوفر بذلك تجربة سمعية وبصرية غامرة ومذهلة في أي مناسبة.

:T2sسينما في متناول يديك تعمل ببطارية مدمجة.

بطارية مدمجة تعمل حتى ساعتين، وسطوع بمقدار 500 لومن وفقًا لقياسات المعهد الأمريكي للمعايير الوطنية، وتصميم مضغوط.

تتيح للمستخدم الاستمتاع بشاشة أكبر وأفضل سطوعًا في أي مكان.

يستثمر فريق البحث والتطوير في Yaber 10% من عائد المبيعات كل عام في ابتكار وتصميم المنتجات. ونتيجة لذلك، تقدم Yaber مجموعة متنوعة من أجهزة العرض التي تلبي متطلبات المستخدمين المختلفة وترضي تفضيلاتهم المتنوعة، بداية من مسرح متميز ووصولًا إلى إقامة سلسلة سينما في أي مكان، الابتكار الذي لاقى اهتمام العديد من وسائل الإعلام والمؤثرين. تعمل Yaber مع أكثر من 500 وسيلة إعلامية مرموقة مثل BGR وPCMag وZDNet وYahoo وما إلى ذلك، وكذلك كان لمنصتي YouTube وTikTok نصيب في تجربة Yaber، حيث حقق نسبة عرض وصلت إلى 100 مليون.

تحظى أجهزة العرض التي تقدمها Yaber بشعبية في أكثر من 120 دولة ومنطقة. وحققت يابر نجاحًا مبهرًا باعتبارها أفضل علامة تجارية على أمازون جلوبال، وتعمل مع أكثر من 2000 شريك عالمي من تجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت مثل Best Buy وTarget وSharaf DG وTEKNOSA وما إلى ذلك. وقد حققت Yaber في عام 2023 طفرة هائلة في المبيعات ورضا المستخدمين.