Yaber تتوسَّع في فئة التنظيف الذكي بإطلاق مكنستين لاسلكيتين

شنتشن، الصين، 13 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Yaber، العلامة التجارية العالمية الرائدة المعترف بها في تقنيات المنزل، اليوم عن توسعها في فئة التنظيف الذكي. كجزء من استراتيجيتها الأوسع لتطوير العلامة التجارية، تواصل Yaber تطوير محفظتها متعددة الفئات ضمن هيكل علامة تجارية موحَّدة يشمل خطها الترفيهي الراسخ، Yaber Projector، وخط الأجهزة المنزلية الجديد الذي أُطلق مؤخرًا، Yaber Home.

كشفت الشركة عن خططها لإطلاق أول مجموعة منتجاتها للتنظيف الذكي ضمن Yaber Home في الربع الأول من عام 2026، مع تقديم مكنستين لاسلكيتين، في خطوة مهمة تُبرز توسع Yaber نحو سيناريوهات المنزل الذكي المتنوعة بما يتجاوز مجال الترفيه المنزلي.

ستتضمَّن التشكيلة القادمة مكنسة لاسلكية محمولة عادية "L10"، ومكنسة لاسلكية عالية القيمة "P20". ومع إطلاق تسويقي مدروس يميز كل طراز على حدة، جرى تطوير المكنستين لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات التنظيف المنزلي، بدءًا من التنظيف اليومي السريع والخفيف، وصولاً إلى الاستخدام العائلي المتكرر وعالي الكثافة، في تجسيد واضح لتوجه Yaber الاستراتيجي نحو الاندماج في تفاصيل الحياة اليومية وبيئات المعيشة.

ووفقًا لشركة Yaber، يركّز طراز "L10" على التصميم خفيف الوزن وسهولة الاستخدام، ليستهدف المستخدمين الذين يقتنون المكنسة اللاسلكية للمرة الأولى، إضافة إلى المستهلكين الباحثين عن حل تنظيف بسيط وموثوق به. أما طراز "P20"، والذي تم طرحه كخيار عالي القيمة، فقد جرى تطويره لتحقيق توازن مثالي بين الأداء القوي وعمر البطارية والوظائف العملية، بما يلبي احتياجات العائلات التي تضع الكفاءة والجدوى الاقتصادية في مقدمة أولوياتها. ويُشكّل المنتجان معًا الركيزة الأساسية لمحفظة Yaber Home في مجال التنظيف الذكي.

ومنذ تأسيسها، نجحت Yaber في بناء حضور عالمي قوي وسمعة راسخة من خلال علامة Yaber Projector، حيث قدّمت أجهزة عرض ترفيهية موثوقة وعالية القيمة من حيث التكلفة للمستخدمين في أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم. وانطلاقًا من خبرتها المتراكمة في تصميم المنتجات، وتكامل التقنيات، والتطوير المرتكز على احتياجات المستخدم، تعمل Yaber اليوم على توسيع قدراتها لتشمل فئات الأجهزة المنزلية عالية الاستخدام من خلال Yaber Home، مع تركيز واضح على الابتكار العملي وسهولة الاستخدام في الحياة اليومية.

وأوضحت Yaber أن إطلاق خط منتجاتها للتنظيف الذكي يُعدُّ محطة مفصلية في مسيرة النمو طويل الأمد للعلامة التجارية. وبالنظر إلى المستقبل، تخطط الشركة لمواصلة التوسع في كلٍّ من Yaber Projector وYaber Home انطلاقًا من سيناريوهات الاستخدام الأساسية داخل المنزل، بما يسرّع تحولها إلى علامة تجارية رائدة في نمط الحياة الذكية متعددة الفئات وشاملة السيناريوهات.

نبذة عن Yaber

تأسست شركة يابر في عام 2018، وكانت من أوائل الشركات التي ساهمت في ابتكار فئة أجهزة العرض الترفيهية، حيث قدّمت منذ ذلك الحين تجارب سمعية وبصرية غامرة لمستخدمين في أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم. وتعمل Yaber ضمن هيكل علامة تجارية موحَّد يشمل عدة فئات من المنتجات، من بينها Yaber Projector المتخصص للترفيه المنزلي، وYaber Home المتخصص في الأجهزة المنزلية الذكية. وانطلاقًا من التزامها بالابتكار والأداء العالي والتصميم المرتكز على المستخدم، حصدت Yaber العديد من الجوائز الدولية المرموقة، من بينها جائزة Red Dot وجائزة IDEA وجائزة VGP وجائزة CES للابتكار. واليوم، تواصل Yaber توسيع منظومتها من المنتجات بهدف الارتقاء بجودة الحياة اليومية من خلال حلول التكنولوجيا الذكية.

