شركة YINZCAM تُوسّع حضورها العالمي بإطلاق أول تطبيق لها في دولة الإمارات بالتعاون مع نادي دبي لكرة السلة

بيتسبرغ ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة YinzCam ، الشركة الرائدة في تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة والبرامج الخاصة بالرياضات الاحترافية، عن إطلاق أول تطبيق لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع نادي دبي لكرة السلة، النادي الجديد المنضم إلى اليوروليغ الأوروبية ورابطة أدرياتيك لكرة السلة ( ABA ).

يُتيح تطبيق Dubai Basketball الجديد، والمتوفر الآن على أجهزة iOS و Android ، للمشجعين تجربة غامرة ومتصلة سواء في أيام المباريات أو على مدار العام، حيث يوفر إحصاءات مباشرة من اليوروليغ، بالإضافة إلى الوصول إلى محتوى الفيديو من مختلف فعاليات اليوروليغ عبر التكامل مع Arena Cloud TV . كما يمكن للمشجعين الوصول إلى منصة الأعضاء ( Member Hub ) المخصصة، التي تُتيح لهم محتوى حصريًا وفرصًا للمشاركة.

قال Nick Oakley ، الرئيس التنفيذي المشارك لنادي دبي لكرة السلة: "دبي هي مدينة المستقبل، وهذا المفهوم جزء من ثقافتها ومُتجذر في نفوس جماهيرنا". "نريد أن يكون المشجع محور كل ما نقوم به. ومن خلال هذه الشراكة، يمكننا الوصول إلى مجتمعنا بكل الطرق الممكنة — عبر التطبيق، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتجارب يوم المباراة، وغيرها. نريد أن نتيح لهم التواصل مع فريقنا أينما كانوا. هذه خطوة مهمة نحو بناء فريق يُمثل هذه المدينة، في الحاضر والمستقبل".

ويُمثل هذا التطبيق أول تعاون لشركة YinzCam مع فريق من اليوروليغ أو رابطة أدرياتيك لكرة السلة ( ABA )، مما يوسّع محفظتها العالمية من العملاء الرياضيين التي تشمل أبرز المنظمات الرياضية عبر الولايات المتحدة (مثل: الرابطة الوطنية لكرة السلة " NBA "، ودوري كرة القدم الأمريكية " NFL "، ودوري الهوكي الوطني " NHL "، ودوري كرة القدم الأمريكي " MLS ")، والدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري كرة القدم الأسترالي ( AFL )، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ( CONMEBOL )، وغيرها.

قالت Priya Narasimhan ، مؤسِسة ومديرة YinzCam التنفيذية: "يسعدنا التعاون مع نادي دبي لكرة السلة في هذا المشروع الرائد". "يُمثل هذا الإطلاق دخول تكنولوجيا YinzCam إلى السوق الإماراتية، كما يُعد أول انطلاقة لنا في منظومة اليوروليغ ورابطة أدرياتيك لكرة السلة ( ABA ). سيشكل تطبيق Dubai Basketball ، إلى جانب الموقع الإلكتروني ومنصة بيانات العملاء ( CDP )، منصة رقمية موحدة لـ YinzCam تقدم أقصى درجات التخصيص، مع وضع المشجع في قلب التجربة. فعندما يتفاعل مشجع دبي لكرة السلة مع المحتوى، أو التذاكر، أو المتجر الإلكتروني، أو البث، أو الألعاب التفاعلية — سواء عبر الهاتف أو الحاسوب — ستوفر منصتنا تجربة رقمية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاته ورغباته في تلك اللحظة".

الميزات المتوفرة عند الإطلاق :

دمج إحصاءات اليوروليغ: عرض الإحصاءات المباشرة أثناء المباريات

Arena Cloud TV : وصول سلِس إلى المحتوى الرسمي لقنوات الدوري

منصة الأعضاء ( Member Hub ): بوابة مركزية للتفاعل مع المشجعين ومُستجدات النادي

الميزات القادمة قريبًا :

منصة الملاك ( Owners Hub ): قسم حصري لأعضاء ملكية النادي

منصة حاملي التذاكر الموسمية: مزايا وعروض خاصة ووصول مميز إلى المعلومات الحصرية

الألعاب التفاعلية والواقع المُعزز: أدوات مبتكرة لتعزيز تفاعل المشجعين

تصاميم مخصصة للتطبيق ( Mobile Makeovers ): تصميمات خاصة لليالي ذات الطابع المميز والفعاليات الخاصة

نبذة عن YINZCAM

تأسست YinzCam في جامعة كارنيغي ميلون عام 2009، وتتعاون مع أكثر من 180 فريقًا ودوريًا رياضيًا محترفًا حول العالم لتوفير منصة رقمية لتطبيقات الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية الرياضية، بالإضافة إلى منصة بيانات العملاء التي تمكّن من تقديم تجارب مشجعين مخصصة وأدوات أعمال لتعزيز الإيرادات. تتمثل مهمة الشركة في بناء أفضل وأشمل منصة رقمية لصناعة الرياضة.

نبذة عن نادي دبي لكرة السلة

تأسس نادي دبي لكرة السلة عام 2023، وهو نادٍ محترف حديث العهد يشارك في بطولتي اليوروليغ الأوروبية ورابطة أدرياتيك لكرة السلة ( ABA ) لموسم 2025/2026. وقد نجح النادي في تكوين فريق قوي من اللاعبين تحت قيادة المدرب Jurica Golemac . يخوض النادي مبارياته على أرضه في كوكاكولا أرينا.

يُعد نادي دبي لكرة السلة تجسيدًا لقوة الشغف والتفاني في تشكيل مشهد كرة السلة في دولة الإمارات وخارجها. يرتكز تأسيس النادي على فريق متنوع وموهوب يضم مدربين معتمدين من الاتحاد الدولي لكرة السلة ( FIBA )، ولاعبين محترفين سابقين، وخبراء في مجال الأعمال، ومحبين شغوفين بالرياضة.

يكرّس نادي دبي لكرة السلة جهوده لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي، حيث تتحول الأحلام إلى واقع، وتُكتشف المواهب وتُصقل، وتُعاش الطموحات وتتحقق.

