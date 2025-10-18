YINZCAM RENFORCE SA PORTÉE MONDIALE AVEC LE LANCEMENT DE LA PREMIÈRE APPLICATION MOBILE POUR DUBAI BASKETBALL

PITTSBURGH et DUBAÏ, ÉAU, 18 octobre 2025 /PRNewswire/ -- YinzCam, le développeur d'applications mobiles et de logiciels de sports professionnels leader du secteur, a annoncé le lancement de sa toute première application aux Émirats arabes unis, développée en partenariat avec Dubai Basketball, la nouvelle franchise de l'EuroLeague et de l'Adriatic Basketball Association (ABA) League.

The Dubai Basketball mobile app marks YinzCam’s first collaboration with a EuroLeague or ABA League team, further expanding its global portfolio of sports clients.

La nouvelle application Dubai Basketball, désormais disponible pour les appareils iOS et Android, offre aux fans une expérience immersive et connectée le jour du match et tout au long de l'année, y compris des statistiques EuroLeague en temps réel et l'accès au contenu vidéo de toute l'EuroLeague grâce à l'intégration d'Arena Cloud TV. Les fans peuvent également accéder à un hub dédié aux membres, qui leur offre des contenus exclusifs et des opportunités d'engagement.

« Dubaï est la ville de l'avenir, ce sport fait partie de la culture d'ici et nos fans sont ravis », déclare Nick Oakley co-CEO de Dubai Basketball. « Nous voulons être centrés sur les fans dans tout ce que nous faisons. Grâce à ce partenariat, nous pouvons toucher notre communauté de toutes les manières possibles - application, réseaux sociaux, expériences les jours de match, et plus encore. Nous voulons leur donner la possibilité de se connecter à notre équipe où qu'ils soient. Il s'agit d'une étape importante dans la construction d'une équipe pour cette ville, pour aujourd'hui et pour l'avenir ».

L'application marque la première collaboration de YinzCam avec une équipe de l'EuroLeague ou de l'ABA League, élargissant ainsi son portefeuille mondial de clients sportifs, qui comprend des organisations de premier plan aux États-Unis (NBA, NFL, NHL, MLS), la English Premiere League, l'Australian Football League, la CONMEBOL (Amérique du Sud) et bien d'autres encore.

« Nous sommes ravis de nous associer à Dubai Basketball pour ce projet phare », déclare Priya Narasimhan, fondateur et CEO de YinzCam. « Ce lancement introduit la technologie de YinzCam sur le marché des ÉAU et représente notre première entrée dans l'écosystème de l'EuroLeague et de l'ABA. L'application mobile, le site web et la plateforme de données clients de Dubai Basketball constitueront une plateforme numérique unifiée pour YinzCam, offrant le nec plus ultra en matière de personnalisation, avec le fan au centre de tout. Lorsqu'un fan de Dubai Basketball s'intéresse au contenu, à la billetterie, à la vente au détail, au streaming ou à la gamification, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, notre plateforme offre une expérience numérique adaptée aux besoins et aux souhaits de ce fan à ce moment précis. »

Fonctionnalités disponibles au lancement :

Intégration des statistiques de l'EuroLeague : Statistiques en temps réel pendant les matchs

Arena Cloud TV : Accès au contenu officiel de la télévision de la ligue

Hub des membres : Portail centralisé pour l'interaction avec les supporters et les mises à jour des clubs

D'autres expériences sont à venir :

Hub des propriétaires : Section exclusive pour les propriétaires d'équipe

Hub pour les membres de l'abonnement saisonnier : Avantages, offres et accès privilégiés

Jeux prédictifs et réalité augmentée : Fonctions interactives d'engagement avec les fans

Personnalisations mobiles : Conception d'applications personnalisées pour les soirées à thème et les événements spéciaux

À propos de YINZCAM

Créé en 2009 par l'Université Carnegie Mellon, YinzCam travaille avec plus de 180 équipes et ligues de sport professionnel à travers le monde afin de fournir une plateforme numérique pour les applications et sites web de sport mobiles, ainsi qu'une plateforme de données clients permettant de personnaliser l'expérience des fans et des outils commerciaux pour la génération de revenus. La mission de l'entreprise est de construire la plateforme numérique la plus complète pour l'industrie du sport.

À propos de Dubai Basketball

Créé en 2023, Dubai Basketball est une nouvelle franchise de basketball professionnel qui joue en EuroLeague européenne et en Adriatic Basketball Association (ABA) League pour la saison 2025/26. La franchise a rassemblé une solide équipe de joueurs sous la houlette de l'entraîneur principal Jurica Golemac. Le club joue ses matchs à domicile à la Coca-Cola Arena.

Dubai Basketball témoigne du pouvoir de la passion et du dévouement qui façonnent le paysage du basketball dans les ÉAU et au-delà. Ses atouts résident dans une équipe diversifiée et talentueuse, composée d'entraîneurs certifiés par la FIBA, d'anciens joueurs professionnels, d'experts commerciaux et de passionnés.

Dubai Basketball s'engage à catalyser un changement social positif, où les rêves ne sont pas seulement envisagés mais réalisés, où les talents ne sont pas seulement découverts mais soutenus, et où les aspirations ne sont pas seulement vécues mais satisfaites.

YinzCam.com | @yinzcam

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798464/dubai_basketball_app.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/609505/YinzCam_Logo.jpg