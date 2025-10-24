شركة ZEPZ تُطلق محفظة SENDWAVE لتزويد العملاء بقوة العملات المستقرة في المعاملات اليومية

محفظة Sendwave هي حل لتحويل الأموال من شخص إلى آخر عبر الحدود مُتاح عالميًا يعتمد على العملات المستقرة.

طُورت المحفظة بالاستناد إلى البنية التحتية الموثوقة للعملات المستقرة الخاصة بالشركات Circle و Solana و Portal ، لتقليل التحديات مثل انخفاض قيمة العملات وصعوبة الوصول.

توفر المحفظة لعملاء Sendwave تحكمًا أكبر في أموالهم، إذ تُتيح لهم إرسال الأموال في ثوانٍ داخل شبكة Sendwave .

لندن, 24 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- أعلنت شركة Zepz ، المجموعة العالمية للمدفوعات التي تقف وراء علامتي WorldRemit و Sendwave ، عن إطلاق محفظة Sendwave، وهي حل لتحويل الأموال من شخص إلى آخر عبر الحدود مُتاح عالميًا يعتمد على العملات المستقرة. تمكّن هذه المحفظة الرقمية العملاء من إرسال الأموال وتخزينها وإنفاقها بسهولة عبر أفريقيا وأكثر من 100 دولة حول العالم، بالاعتماد على تقنية العملات المستقرة لتوفير قيمة مستقرة مع إتاحة تحويلات شبه فورية وموثوقة وميسورة التكلفة ضمن منظومة Sendwave.

تغيير قواعد اللعبة لصالح العملاء

من خلال محفظة Sendwave ، يمكن للعملاء فتح رصيد رقمي بالدولار بسرعة داخل تطبيق Sendwave وإرسال الأموال أو استلامها أو إيداعها. يتم الاحتفاظ برصيدهم بشكلٍ آمن داخل المحفظة بعملة رقمية مُصممة للحفاظ على قيمة مستقرة ومربوطة بالدولار الأمريكي، مما يمنحهم مرونة وثقة أكبر للتخطيط، ودعم أحبائهم، وبناء استقرار مالي بمرور الوقت.

قال Mark Lenhard ، الرئيس التنفيذي لشركة Zepz : "الحياة المالية للمجتمعات عبر الحدود مُعقدة وشخصية أكثر من معاملات التحويلات التقليدية". "من خلال محفظة Sendwave ، نمنح العملاء في الجنوب العالمي وسيلة موثوقة وسهلة للتحكم في أموالهم. نحن نقوم على الاستقرار، والقدرة على الاختيار، والكرامة للمجتمعات التي نخدمها. واليوم، تنتقل Sendwave إلى ما هو أبعد من التحويلات المالية؛ لتدعم بشكلٍ أشمل الحياة المالية لعملائنا".

دمج قوة العملات المستقرة مع الأموال اليومية

في صميم محفظة Sendwave تكمن العملات المستقرة، التي توفر وسيلةً آمنةً للاحتفاظ بالقيمة وتحويل الأموال بشكلٍ شبه فوري، دون التعقيدات المُعتادة لمَحَافظ "العملات المشفرة". يساعد ذلك العملاء على تجنب تقلبات العملات، مما قد تضعف من قيمة مدخراتهم المُكتسبة بشِق الأنفُس.

وبفضل شبكة الدفع العالمية المُمتدة منذ عقد من الزمن الخاصة بشركة Zepz ، يمكن للعملاء سحب أموالهم المُقومة بعُملة USDC عبر الشركاء الموثوقين وتحويلها إلى عملة نقدية لتغطية احتياجاتهم اليومية الأساسية. وفي المستقبل، سيتمكن العملاء من استخدام أرصدتهم من USDC مباشرةً عبر البطاقات أو رموز QR ، وهي خطوة تتجاوز ما تقدمه معظم المَحَافظ الرقمية.

جمعت شركة Zepz خبرات أبرز الشركات الرائدة في مجال Web3 للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الريادية، بما في ذلك: Circle ، الشركة التي تقف وراء عملة USDC ، و Solana بصفتها شبكة بلوكتشين عالية السرعة ومنخفضة التكلفة وقابلة للتوسع، و Portal كمزوّد لبنية المحافظ الرقمية العابرة للحدود.

تشكيل المُستقبَل

تُواصل شركة Zepz تطوير عروضها للعملاء بما يتجاوز التحويلات التقليدية، من خلال خطط تُتيح لهم كسب مكافآت على الإيداعات، وإنفاق أرصدتهم باستخدام بطاقات الدفع عالميًا، ودفع الفواتير — مما يتيح لهم طرقًا عملية لاستخدام الدولارات الرقمية في احتياجاتهم اليومية.

نبذة عن Zepz

تُدير شركة Zepz علامتين تجاريتين عالميتين رائدتين في مجال التحويلات المالية، هما WorldRemit و Sendwave ، بهدف بناء الجيل القادم من المدفوعات العابرة للحدود. ومن خلال خدمة أكثر من 9 ملايين عميل في أكثر من 5,000 مسار تحويل، تعمل Zepz على تحويل طريقة انتقال الأموال عبر الحدود بجعلها أسرع وأكثر أمانًا وراحة.