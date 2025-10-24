ZEPZ LANCE LE SENDWAVE WALLET POUR DONNER AUX CLIENTS LA PUISSANCE DES STABLECOINS DANS LES TRANSACTIONS QUOTIDIENNES

Le Sendwave Wallet est une solution monétaire transfrontalière de pair à pair, accessible dans le monde entier et garantie par des stablecoins.

Construit sur l'infrastructure stablecoin de Circle, Solana et Portal, le portefeuille atténue les défis tels que la dévaluation de la monnaie et l'accès.

Le portefeuille permet aux clients de Sendwave de mieux contrôler leur argent, en leur permettant d'envoyer des fonds en quelques secondes au sein du réseau Sendwave.

LONDRES, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Zepz , le groupe de paiement mondial derrière WorldRemit et Sendwave , annonce le lancement de Sendwave Wallet, une solution transfrontalière de pair à pair accessible dans le monde entier et soutenue par des stablecoins. Ce portefeuille numérique permet aux clients d'envoyer, de stocker et de dépenser des fonds en Afrique et dans plus de 100 pays à travers le monde, en s'appuyant sur la technologie des stablecoins pour fournir une valeur stable tout en offrant des transferts quasi-instantanés, fiables et abordables au sein de l'écosystème Sendwave.

Changer la donne pour les clients

Avec le Sendwave Wallet, les clients peuvent rapidement ouvrir un solde en dollars numériques dans l'application Sendwave et envoyer, recevoir ou déposer des fonds. Leur solde est conservé en toute sécurité dans le portefeuille dans une monnaie numérique, conçue pour conserver une valeur stable et indexée sur le dollar américain, ce qui leur donne la flexibilité et la confiance nécessaires pour planifier, soutenir leurs proches et construire une stabilité financière.

« La vie financière des communautés transfrontalières est bien plus complexe et personnelle que les transactions traditionnelles de transfert de fonds », déclare Mark Lenhard, PDG de Zepz. « Avec Sendwave Wallet, nous offrons aux clients des pays du Sud un moyen fiable et intuitif de contrôler leur argent. Il s'agit de stabilité, de choix et de dignité pour les communautés que nous servons. Aujourd'hui, Sendwave va au-delà des transferts de fonds pour soutenir de manière plus globale la vie financière de ses clients. »

Combiner la puissance des stablecoins avec l'argent du quotidien

Au cœur du Sendwave Wallet se trouvent les stablecoins, qui offrent un moyen sûr de conserver de la valeur et de transférer de l'argent en temps quasi réel sans les complexités typiques d'un portefeuille crypto. Cette approche permet aux clients d'éviter les fluctuations monétaires qui peuvent éroder leur argent durement gagné.

Soutenus par le réseau mondial opérationnel depuis plus d'une décennie de Zepz, les clients peuvent retirer des fonds en USDC par l'intermédiaire de partenaires de confiance en monnaie fiduciaire pour payer les besoins de base quotidiens. À l'avenir, les clients pourront utiliser leurs soldes USDC directement par le biais de cartes et de codes QR, des services qui vont plus loin que ce que proposent la plupart des portefeuilles.

Zepz a combiné l'expertise des principaux acteurs du web3 pour aider à donner vie à cette vision pionnière : Circle, la société à l'origine de l'USDC, Solana, le réseau blockchain à grande vitesse, à faible coût et évolutif, et Portal, le fournisseur d'une infrastructure de portefeuilles sans frontières.

Préparer l'avenir

Zepz continue de développer son offre au-delà des transferts de fonds traditionnels, avec des projets permettant aux clients de gagner des récompenses sur les dépôts, de dépenser leur solde avec des cartes de paiement dans le monde entier et de payer des factures, leur donnant ainsi des moyens pratiques d'utiliser les dollars numériques pour leurs besoins quotidiens.

À propos de Zepz

Zepz alimente deux grandes marques mondiales de transferts de fonds, WorldRemit et Sendwave, afin de créer la prochaine génération de paiements transfrontaliers. Au service de plus de neuf millions de clients dans 5 000 couloirs monétaires, Zepz transforme la manière dont l'argent traverse les frontières en rendant les transferts plus rapides, plus sûrs et plus pratiques.